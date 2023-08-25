Мастер спорта Северов заявил о пользе ударов по боксёрскому мешку

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Мастер спорта России по боксу Иван Северов рассказал, что занятия боксом, в частности, удары по боксёрской груше, укрепляют суставы, улучшают координацию движений и делают связки более эластичными.
Кроме того, подобные занятия могут активировать кровоснабжение в тканях и в мышцах.
Помимо прочего, занятия боксом способствуют выносливости, стройности и снижению веса.
При этом он рекомендовал новичкам заниматься с более мягким боксёрским мешком, а также пользоваться перчатками.
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«Нанесение ударов по боксерскому мешку — очень хорошее упражнение, помогающее активировать кровоснабжение околосуставных тканей и мышц, улучшающее подвижность суставов, делающее связки эластичными, улучшающее координацию движений. За счёт мышечного усилия, которое можно регулировать самому, начинают укрепляться суставы, хрящи и кости», — пояснил в беседе с NEWS.ru Северов.
При этом он рекомендовал новичкам заниматься с более мягким боксёрским мешком, а также пользоваться перчатками.
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Мелисса Тимофеева