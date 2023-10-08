Матч «Динамо» и «Факела» завершился ничьёй

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Матч московского «Динамо» и воронежского «Факела» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги, который прошёл 8 октября на ВТБ Арене в столице, завершился со счётом 0:0.
Клуб «Динамо» размещается на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ с тремя ничьями и одним поражением (матч с командой «Спартак» завершился со счётом 1:0).
Воронежский «Факел» занимает 15-ю строчку рейтинга. Команда с девятью очками находится на предпоследнем месте.
В рамках следующего тура московский клуб сразится с «Локомотивом». Игра пройдёт 21 октября.
«Факел» в этот же день проведёт матч с «Оренбургом», на его домашнем стадионе.
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Воронежский «Факел» занимает 15-ю строчку рейтинга. Команда с девятью очками находится на предпоследнем месте.
«Факел» в этот же день проведёт матч с «Оренбургом», на его домашнем стадионе.
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Анастасия Чинкова