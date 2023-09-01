Матч проекта «Выходи во двор» проведут в рамках финала Кубка губернатора в Балашихе

Боксёры из Подмосковья принесли в копилку национальной сборной две золотых медали на международном турнире в Сербии «Золотая перчатка Воеводины», что позволило сборной России завоевать первое место общекомандного зачёта.

В весовой категории среди женщин до 70 кг победила Дарья Панова из Электростали, в весе до 57 кг среди мужчин победил Георгий Гомулак из подмосковной Балашихи, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.





От Московской области в соревнованиях в Сербии принимали участие двое спортсменов, которым удалось завоевать первенство чемпионата в своих категориях.

Турнир по боксу «Золотая перчатка Воеводины» проходил в Сербии с 21 по 28 августа.

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