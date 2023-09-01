Матч проекта «Выходи во двор» проведут в рамках финала Кубка губернатора в Балашихе

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В составе команды «Легенды футбола» сыграют Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Андрей Тихонов, Василий Иванов, Евгений Алдонин и Александр Филимонов. В роли тренера звёздной сборной выступит трёхкратный призёр чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.
Проект «Выходи во двор» реализуется с прошлого года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
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