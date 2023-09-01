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Матч проекта «Выходи во двор» проведут в рамках финала Кубка губернатора в Балашихе

01 сентября 2023, 16:43
Фото: Минспорт МО

Фото: Минспорт МО

2 сентября в Балашихе состоится 12-й по счёту футбольный матч летнего сезона проекта «Выходи во двор». Игра станет частью финального этапа Кубка губернатора Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В субботу Балашиха отметит День города и станет эпицентром спортивных событий. Матч пройдёт на стадионе «Метеор».

В составе команды «Легенды футбола» сыграют Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Андрей Тихонов, Василий Иванов, Евгений Алдонин и Александр Филимонов. В роли тренера звёздной сборной выступит трёхкратный призёр чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.


Церемония открытия начнётся в полдень, а сам гала-матча стартует в 12:15.

Проект «Выходи во двор» реализуется с прошлого года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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#спорт
#футбол
#балашиха
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#подмосковье
#московская область
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Подмосковные боксёры завоевали золото международного турнира в Сербии
01 сентября 2023, 16:57

Фото: Минспорт МО

Боксёры из Подмосковья завоевали две золотые медали на международном турнире «Золотая перчатка Воеводины» в Сербии. Это позволило сборной России занять первое место в общекомандном зачёте, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
У женщин в весовой категории до 70 кг не было равных Дарье Пановой из Электростали. А у мужчин в категории до 57 кг золото взял Георгий Гомулак из Балашихи. Оба спортсмена тренируются в Московской областной спортивной школе олимпийского резерва по боксу.
 
В турнире приняли участие более 100 спортсменов в возрасте от 17-18 лет из России, Сербии, Индии, Израиля, Австрии, Венгрии, Македонии, Польши, Хорватии и Румынии.

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#подмосковье
#московская область
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Даниил Медведев обыграл австралийца О''''Коннелла во 2-м круге US Open
Медведев вышел в 3-й круг US Open и жестко осадил шумных зрителей
01 сентября 2023, 09:25

Фото: istockphoto/LeArchitecto

Лучший теннисист России и третий игрок в мировой табели о рангах Даниил Медведев выиграл в матче второго круга Открытого чемпионата США у австралийца Кристофера О''''Коннелла в четырех сетах. Игра продолжалась 3 часа 4 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2.
Столь легкой прогулки, как в первом круге, когда Даниилу для победы над венгром Балажем понадобилось чуть более часа, не получилось. Но преимущество российского теннисиста на протяжении практически всего матча с О’Коннеллом (169-я ракетка мира) не вызывало сомнений. Разве что в третьем сете австралиец сумел зацепиться и даже выиграть его на тай-брейке (8:6), хотя до этого у Медведева было два матч-бола. Но в четвертой партии все встало на свои места, и Даниил выиграл ее с тем же счетом, что и две первые – 6:2.

Стоит отметить, что американские зрители, изрядно накачавшиеся к вечеру пивом (матч начинался в 21:00 по времени Нью-Йорка), вели себя отвратительно. Они постоянно провоцировали российского теннисиста, вскакивали с мест, громко кричали в те моменты, когда Медведев готовился подавать. Даниил, который никогда не отличался благодушным нравом, изрядно нервничал, вступал в перепалку с болельщиками, одному особо рьяному крикуну он пару раз посоветовал заткнуться. А после матча послал назойливого хама по известному каждому русскому человеку адресу.
 
В 1/16 финала Медведев сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом (32-я ракетка мира). Другой российский теннисист также вышел в третьий круг US Open, обыграв в 1/32 финала француза Гаэля Монфиса в четырех сетах – 6:4, 6:3, 3:6, 6:1.
 
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#матч
#медведев
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Футболист клуба РПЛ отказался от выступления за сборную России
Игрок «Пари Нижний Новгород» Севикян отказался от выступления за сборную России
31 августа 2023, 23:32

Фото: istockphoto.com/alphaspirit

Футболист «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян принял решение отказаться от участия в сборной России. Об этом он сообщил через телеграм-канале клуба из Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее Севикян был включен в список из 49 игроков, которые были приглашены на национальный сбор в сентябре.

«В настоящий момент я обязан сообщить, что не могу принять приглашение в сборную России, так как уже сделал выбор в пользу участия в сборной Армении», - подчеркнул он в своем заявлении.
При этом Севикян выразил благодарность тренерскому штабу за высокую оценку его усилий.

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#москва
#президент
#переход
#рпл
#выбор
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Серебряную медалистку лондонской Олимпиады Каширину дисквалифицировали на 8 лет
31 августа 2023, 17:49

Фото: istockphoto/gustavofrazao

Российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина дисквалифицирована на 8 лет из-за допинга.
Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию РУСАДА и Всемирного антидопингового агентства (WADA) и отменил решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА о снятии со спортсменки обвинений.
 
Срок дисквалификации Кашириной отсчитывается с 28 августа 2023 года. Учитывая уже отбытый срок дисквалификации, наказание Кашириной истечёт 9 января 2030 года.
 
Татьяна Каширина - пятикратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы и серябряная медалистка Олимпийский игр 2012 года в Лондоне. В 2010 году ей присвоили звание заслуженного мастера спорта России.

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#спорт
#допинг
#спортсмены
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Экс-президент «Локомотива» Смородская прокомментировала переход Сазонова в «Торино»
31 августа 2023, 16:37

Фото: istockphoto.com/alphaspirit

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что переход футболиста Сабы Сазонова в «Торино» является не плохой сделкой.
По её мнению, подобные процессы могут послужить хорошей мотивацией для того, чтобы российские клубы больше внимания обращали на отечественных футболистов.

«Сделка по Сазонову неплохая, но не ах. Ничего, нормально. Молодцы. Может эти две сделки — Захаряна и Сазонова — послужат каким-то толчком к вниманию к российским клубам, к футболу в России», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Смородская.

Туринский клуб «Торино» официально объявил о переходе Сабы Сазонова, контракт с которым уже подписан до 2027 года. Сумма сделки составила 3 млн евро.

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#спорт
#клуб
#сделки
#футбол
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Роднина усомнилась в возвращение олимпийской чемпионки Щербаковой в Большой спорт
31 августа 2023, 16:27

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказала мнение о том, что олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира и победительница командного чемпионата мира Анна Щербакова не вернётся в большой спорт.
Она отметила, что недавнее выступление Щербаковой с показательным номером на презентации хоккейного клуба СКА не означает возвращения девушки к реальным соревнованиям.

«Показательные выступления и шоу — это абсолютного нормальная практика для спортсменов, ушедших из спорта высоких достижений. В возвращение Щербаковой на реальные соревнования не верю. Девушка добилась главного — олимпийского золота. После таких достижений сейчас не принято выступать дальше», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Роднина.

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#спорт
#соревнования
#девушка
#фигурное катание
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В Подмосковье в сентябре пройдёт чемпионат России по выездке
31 августа 2023, 15:33

Фото: сайт комплекса MAXIMA PARK

В подмосковном комплексе MAXIMA PARK 14-17 сентября пройдёт лично-командный конноспортивный чемпионат России по выездке. Общий призовой фонд соревнований составит 5 млн рублей, сообщили в пресс-службе Евразийской ассоциации конного спорта. 
 
В турнире примут участие спортсмены старше 16 лет, имеющие не ниже первого спортивного разряда, на лошадях восьми лет и старше. 

Одновременно с чемпионатом России по выездке в MAXIMA PARK пройдёт также лично-командное молодёжное первенство страны. Участвовать будут всадники в возрасте от 10 до 25 лет в категориях «Дети», «Юноши», «Юниоры» и всадники до 25 лет.

 Выездка – один из трёх олимпийских видов конного спорта, наряду с конкуром и троеборьем.

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#подмосковье
#московская область
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Фигуристка Горбачева впервые после исчезновения посетит тренировку
31 августа 2023, 10:52

Фото: iStock/AlexandrBognat

Победительница первенства РФ среди юниоров Алина Горбачева в своем телеграм-канале сообщила, что начинает подготовку к контрольным прокатам после ситуации с ее исчезновением.
В своем сообщении Горбачева еще раз поблагодарила всех, кто оказывает ей поддержку. Она также отметила, что ей стыдно за совершенный поступок.

Юная фигуриста пообещала как можно больше показывать в своем телеграм-канале подготовку к контрольным прокатам.

Напомним, о пропаже фигуристки Алины Горбачевой стало известно 29 августа. Фигуристка покинула каток «Чкалов Арена», перед этим поссорившись с тренером Софьей Федченко. Девушку искали в районе Покровской набережной.

В итоге фигуристку нашли в кинотеатре в одном из московских торговых центров. 29 августа спортсменка принесла извинения за то, что заставила всех нервничать и переживать.

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#фигурное катание
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Подмосковные боксёры в составе сборной России взяли первенство на турнире в Сербии
31 августа 2023, 09:49

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Боксёры из Подмосковья принесли в копилку национальной сборной две золотых медали на международном турнире в Сербии «Золотая перчатка Воеводины», что позволило сборной России завоевать первое место общекомандного зачёта.

В весовой категории среди женщин до 70 кг победила Дарья Панова из Электростали, в весе до 57 кг среди мужчин победил Георгий Гомулак из подмосковной Балашихи, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.


От Московской области в соревнованиях в Сербии принимали участие двое спортсменов, которым удалось завоевать первенство чемпионата в своих категориях. 

Турнир по боксу «Золотая перчатка Воеводины» проходил в Сербии с 21 по 28 августа. 

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