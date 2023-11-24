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Матч сборной России и команды Кубы по футболу внесут в Книгу рекордов РФ

24 ноября 2023, 11:35
Фото: iStock/Marcus Millo

Фото: iStock/Marcus Millo

Товарищеский матч между сборной России и национальной командой Кубы внесут в Книгу рекордов РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мутко против».
Напомним, что матч, состоявшийся 20 ноября, завершился со счётом 8:0 в пользу российской команды.

Сборная России побила собственный рекорд по числу спортсменов, забивших голы в ходе одного матча. Отмечается, что в матче, который проходил на «Волгоград Арене» отличись восемь российских игроков: Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.


Таким образом, было принято решение внести этот матч в Книгу рекордов России. Церемония по этому поводу пройдёт в начале декабря. По предварительным данным, в ней примут участие главный тренер сборной России Валерий Карпин и руководство Российского футбольного союза (РФС).

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Бывший директор «Анжи» Балашов рассказал о зарплате Это'О в Махачкале
24 ноября 2023, 12:07

Фото: istockphoto/Rost-9D

Ставший в 2011 году владельцем клуба «Анжи» из Махачкалы миллиардер лезгинского происхождения Сулейман Керимов стал приглашать в команду звёзд мировой величины, соблазняя их высокими заработками. Лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, бывший игрок «Барселоны» и «Интера» Самуэль Это'О, например, зарабатывал 20 миллионов рублей в день.
Об этом рассказал бывший директор махачкалинского клуба Дмитрий Балашов в разговоре с изданием «Спорт Экспресс». По его словам, это был первый и единственный случай в его жизни, когда он испытал настоящий шок от цифр. Даже миллиард в платежной ведомости, которую получил от «Зенита» генеральный директор «Динамо» Дмитрий Иванов за переход португальца Мигеля Данни так его не впечатлил.

Кроме Это'О, в «Анжи» времен Керимова съехались многие знаменитые футболисты. Например, чемпион мира 2002 года бразилец Роберто Карлос, полузащитник сборной России Юрий Жирков, перебравшийся в Махачкалу из лондонского «Челси», лучший полузащитник только что завершившегося чемпионата Бразилии Жусилей да Силва, нападающий сборной Бразилии Диего Тарделли, игрок сборной Марокко Мубарак Буссуфа, перешедший из французского «Марселя». Тренировал команду знаменитый голландец Гус Хиддинк. Но больше всех зарабатывал именно камерунец. Имея контракт на 28,8 миллиона евро в год, он на тот момент являлся самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Летом 2013 года в «Анжи» объявили о смене «вектора развития», в результате чего команду покинули все звёздные футболисты, включая Это'О.

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Подмосковные боксёры заняли весь пьедестал на международном турнире
24 ноября 2023, 11:58

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные боксёры завоевали пять наград на международном турнире. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Международный турнир по боксу проходил в Минске с 18 по 23 ноября. Подмосковные спортсмены приняли участие в соревнованиях в составе сборной России.

На турнире собралось свыше 1000 боксеров из восьми стран мира.

Российская сборная завоевала три золотые, одну серебряную и бронзовую медали. Первые места завоевали Владимир Мнацаканян из Ногинска в весе до 48 кг и Виталий Бойцов из Балашихи в категории до 57 килограммов. Серебряным призером  до 75 килограммов стал Кирилл Ерофеев из Ногинска.

Кроме этого, обладателем бронзовой медали стал Саидамир Салохидинов из Ивантеевки в весе до 63,5 кг.

Стоит отметить, что в женском весе до 57 килограммов победителем стала Карина Бабаназарова из Дмитрова.

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#подмосковье
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#спортсмены
#бокс
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Подмосковные спортсмены стали призерами чемпионата России по перетягиванию каната
24 ноября 2023, 11:56

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Подмосковья завоевали четыре медали на чемпионате и Кубке России по перетягиванию каната. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат и Кубок России по перетягиванию каната прошел с 17 по 20 ноября во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. Всего в соревнованиях приняли участие свыше 300 спортсменов из 13 регионов страны. 

По итогам чемпионата России серебряным призером стала сборная Московской области, которая смогла обойти сборную Республики Дагестан. Подмосковная команда уступила команде из Санкт-Петербурга.

В Кубке России команда «Исток» из Фрязино заняли второе место в весе до 560 килограммов, а в весовой категории до 640 кг третьими стали канатчики Одинцовского «Мособлгаз».

Стоит отметить, что в весе до 720 килограммов серебро Кубка России завоевали представители сборной Подольска.

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#подмосковье
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Александр Овечкин сделал громкое заявление о своем влиянии на НХЛ
Российский хоккеист Овечкин заявил, что он и Кросби спасли НХЛ
24 ноября 2023, 08:55

Фото: istockphoto/AlenaLitvin

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», сделал достаточно громкое заявление о своем влиянии на Национальную хоккейную лигу (НХЛ). По словам форварда, он и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби спасли лигу.
Александр Овечкин был выбран «Вашингтоном» под первым номером на драфте 2004 года. Кросби стал первым выбором драфта в следующем, 2005 году. Однако из-за локаута дебютировали они вместе, в сезоне 2005/2006 годов. 

«Мы с Кросби спасли лигу. Сейчас пришло новое поколение, и они полагают, что мы уже старички. Но им еще предстоит доказать, что я ошибаюсь и мы с Кросби на самом деле не лучшие», — заявил российский бомбардир.

За свою карьеру в НХЛ Александр Овечкин в 1 363 играх набрал 1 497 очков (827 шайб 670 голевых передач. Сидни Кросби в 1 208 матчах отметился 1 524 результативными баллами (562 962). Сейчас весь спортивный мир напряженно следит за погоней Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки, считавшимся ранее вечным и недостижимым. Канадец по прозвищу Великий забросил за карьеру в НХЛ 894 шайбы в ворота соперников. Овечкину осталось забить 67 голов, чтобы повторить рекорд Гретцки. В нынешнем сезоне на счету российского хоккеиста 5 шайб в 25 проведенных матчах.

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#александр овечкин
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#хоккей
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Российский шахматист выиграл чемпионат мира среди юношей
Российский шахматист Гребнев выиграл чемпионат мира среди юношей до 18 лет
24 ноября 2023, 00:34

Фото: iStock/Anawat_s

Российский шахматист Алексей Гребнев досрочно одержал победу на чемпионате мира среди юношей до 18 лет, проходящем в Монтесильвано, Италия. Результаты соревнования опубликованы на сайте турнира.
В своем десятом матче Гребнев одолел индийского шахматиста Пранита Вуппалу, заработав 9,5 очков и гарантировав себе первое место еще до завершения последнего дня соревнований.

За весь турнир он одержал девять побед и один раз сыграл вничью. На втором месте находится еще один россиянин, Володар Мурзин, у которого в активе восемь очков.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов поздравил Гребнева с победой, назвав этот результат феноменальным для такого уровня турнира. Он также выразил поздравления тренерам и всем любителям шахмат в России.

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#президент
#чемпионат
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В Подмосковье выполнили годовой план, оборудовав 12 плоскостных спортивных сооружений
23 ноября 2023, 22:14

Фото: Минспорт МО

В Подмосковье выполнили план по оборудованию плоскостных спортивных сооружений на 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«В этом году мы обновили семь стадионов, установили две многофункциональные хоккейные площадки, две универсальные спортплощадки, а также модернизировали тренировочную площадку на спортивной базе в Кратове в рамках Концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года», – рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов
В частности, оборудованы стадионы в Протвине, Луховицах, Лобне, Домодедове, Подольске, Солнечногорске и Волоколамске. На каждом стадионе – поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, скамейки для запасных игроков, мобильные трибуны для зрителей, тёплые раздевалки, многофункциональная площадка, площадка для сдачи норм ГТО и освещение. А в Подольске на стадионе «Весна» установлена ещё и многофункциональная хоккейная площадка. 
 
Как отметил Абарёнов, в следующем году планируется оборудовать восемь футбольных полей, две многофункциональные хоккейные площадки, столько же универсальных спортивных площадок, а также «умную» спортплощадку в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт». 
 
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#московская область
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Щёлковская спортсменка стала чемпионкой мира в дисциплине Вадо-рю карате
23 ноября 2023, 17:21

Фото: Елена Катасонова

Юная жительница Щёлкова стала чемпионкой мира в дисциплине Вадо-рю карате. Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».

 Чемпионат и Первенство мира IASKF проходили в городе Орел.

В чемпионате приняли участие свыше трех тысяч спортсменов из Австрии, Азербайджана, Анголы, Армении, Бенина, Гвинеи, Германии, Греции, Грузии, Индии, Ирана, Казахстана, Камеруна, Киргизии, Конго, Кубы, Молдовы, Республики Абхазия, Республики Беларусь, России, Таджикистана, Туниса, Туркмении, Турции и Узбекистана.

Ученица лицея №7 из Щёлково Алиса Ахмедзянова стала золотым призёром соревнований в дисциплине Вадо-рю карате.

«Родители тогда решили, что я должна уметь за себя постоять, и привели меня на карате. Вспоминаю свою первую встречу с тренером Натальей Андреевной. Она мне очень понравилась. Я нашла здесь много друзей. В карате я быстро втянулась и вскоре перешла в среднюю группу», - поделилась юная спорсменка.


Стоит отметить, что разница в баллах между призёрами составила всего  0,1 бала.


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#первенство
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#щёлково
#подмосковье
#каратэ
#победители
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Фигуристка Туктамышева прокомментировала фотосессию в свадебном платье
Фигуристка Туктамышева о фото в свадебном платье: не готова думать о замужестве
23 ноября 2023, 17:21

Фото: istockphoto/Cucurudza

Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала недавнюю фотосессию в свадебном платье. По словам спортсменки, ее голова пока просто не готова к мыслям о замужестве.
В октябре 2023 года 26-летняя чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева объявила о том, что берет годичную паузу в выступлениях. Сейчас она принимает участие в светских мероприятиях, устраивает фотосессии или просто выкладывает в социальных сетях и мессенджерах свои фотографии в самых разных нарядах — от классических до весьма провокационных, сообщает «Фонтанка.ру». Вот и недавно она опубликовала несколько снимков в платье, очень похожем на свадебное, что породило массу слухов и домыслов среди поклонников фигуристки.

На вопрос корреспондента издания, не связан ли такой выбор наряда для фотосессии с возможными переменами в личной жизни, Туктамышева очень удивилась и сказала, что у нее «голова не готова» к таким мыслям. По словам спортсменки, когда она увидела это платье, то подумала только о том, какое оно красивое. Лишь позже подруга сказала ей, что наряд напоминает ей свой свадебный. Так что пока о замужестве Елизавета не думает, говорит, что позже обязательно станет женой и матерью.

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Тренер Семак назвал «Сочи» командой с качественными игроками
23 ноября 2023, 15:34

Фото: istockphoto.com/master1305

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак положительно отозвался о команде «Сочи» и отметил, что в ней играют качественные, профессиональные игроки.
«Сочи» — команда, которая хорошо играет дома. Хорошим получился выездной матч против «Урала». Сочинцы добились яркой победы. Команда, где хорошие качественные игроки. По игре и по забитым мячам «Сочи» — одна из лучших команд. Команда опытная, хорошо играющая. Я бы не назвал ее аутсайдером по игре», — поделился мнением в беседе с «РБ Спорт» Семак.

Он также отметил, что матч «Зенита» с «Сочи» ожидается тяжёлым.

В субботу в 15:15 в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоится матч «Зенита» с «Сочи».

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#спорт
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