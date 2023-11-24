Матч сборной России и команды Кубы по футболу внесут в Книгу рекордов РФ

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Сборная России побила собственный рекорд по числу спортсменов, забивших голы в ходе одного матча. Отмечается, что в матче, который проходил на «Волгоград Арене» отличись восемь российских игроков: Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.
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