Матч-закрытие летнего сезона проекта «Выходи во двор» проведут на обновлённом стадионе в Чехове

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Перед стартом игры для юных футболистов городского округа пройдут организованы мастер-классы от звёзд отечественного футбола. Они начнутся в 11:00. В полдень начнётся церемония открытия, а в 12:15 стартует сам гала-матч.
На стадионе разместили современное поле с искусственным газоном и подогревом. Там обновили систему освещения, баскетбольную, волейбольную, мини-футбольную площадки, оборудовали беговые дорожки, установили трибуны на 1,2 тыс мест, оборудовали парковочное пространство.
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