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Матч-закрытие летнего сезона проекта «Выходи во двор» проведут на обновлённом стадионе в Чехове

28 сентября 2023, 14:58
Фото: Минспорт МО

Фото: Минспорт МО

30 сентября команда легенд российского и советского футбола выйдет на обновлённое поле стадиона «Гидросталь» в Чехове. Матч станет финальным во втором летнем сезоне проекта «Выходи во двор», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В составе «Легенды футбола» сыграют Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Евгений Алдонин, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Александр Самедов и Роман Павлюченко. В роли тренера выступит трехкратный серебряный призёр чемпионата СССР как игрок, а также двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.

Перед стартом игры для юных футболистов городского округа пройдут организованы мастер-классы от звёзд отечественного футбола. Они начнутся в 11:00. В полдень начнётся церемония открытия, а в 12:15 стартует сам гала-матч.


Стадион в Чехове – один из объектов масштабной программы по капремонту объектов спорта, которая реализуется с этого года по решению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Ремонт стадиона проводился в текущем году.

На стадионе разместили современное поле с искусственным газоном и подогревом. Там обновили систему освещения, баскетбольную, волейбольную, мини-футбольную площадки, оборудовали беговые дорожки, установили трибуны на 1,2 тыс мест, оборудовали парковочное пространство.

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Подмосковный «Феникс» победой завершил первый круг чемпионата России
28 сентября 2023, 14:47

Фото: Минспорт МО

Подмосковный следж-хоккейный клуб «Феникс» выиграл заключительный матч первого круга чемпионата России сезона, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Команда обыграла сборную Москвы со счётом 2:0. Дубль сделал ассистент капитана Александр Полин.
 
По итогам первого круга «Феникс» занял третью строку турнирной таблицы с 15 очками. Лидирует СХК «Югра», на втором месте – СХК «АКМ-следж» из Тульской области.
 
Следующий этап чемпионата России будет проходить с 30 октября по 07 ноября в Ханты-Мансийске.

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#минспорт мо
#чемпионат россии
#следж-хоккей
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#московская область
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Каширские спортсмены завоевали 5 медалей на соревнованиях по киокушин
28 сентября 2023, 11:42

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Соревнования по киокушин каратэ «Первенство Апрелевской школы» проходили 24 сентября в городе Апрелевка Нарофоминского городского округа.
В соревнованиях приняли участие спортсмены секции «Киокушин» спортивной школы «КАШИРА» под руководством тренера Алексея Кутепова, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира. 

Спортсмены из Каширы заняли места в своих возрастных и весовых категориях:
1 место — Василиса Гостева и Никита Ильин;
2 место — Артём Титов и Даниил Коротеев;
3 место — Никита Турчанский.

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#каратэ
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Футбольный агент Селюк: с Бабичем «Спартак» играет намного лучше
28 сентября 2023, 10:29

Фото: iStock/StudioQ1

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк оценил игру защитника «Спартака» Срджана Бабича В РПЛ. Об этом пишет «РБ Спорт».
«Бабич — это вообще ни разу не Видич, как можно такое говорить? То, что он играет, — это решение Абаскаля. Но нужно признать, что с Бабичем «Спартак» играет лучше. Но стоит посмотреть, что будет дальше», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

Напомним, Срджан Бабич перешел в «Спартак» 21 августа из испанской «Альмерии». Контракт с ним рассчитан до конца июня 2026 года.

Ранее предприниматель Серг­ей Шишкарев заявил, что с нынешним тренером Абаскелем, у клуба нет будущего. Он отметил, что чем быстрее «Спартак» с ним расстанется, тем быстрее заиграет на чемпионском уровне.

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Экс-капитан Попов: Карпин верно сказал — надо доказывать свой уровень в Европе

Российских футболисток отказались допускать до ЧЕ-2024 среди игроков до 17 лет

#спорт
#предприниматель
#спартак
#контракт
#футбол
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Экс-капитан Попов: Карпин верно сказал — надо доказывать свой уровень в Европе
28 сентября 2023, 10:17

Фото: iStock/Steevy84

Экс-капитан пермского «Амкара» Алексей Попов прокомментировал высказывания главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина о необходимости переезда российских футболистов в более сильные европейские чемпионаты. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Сообщается, что Попов поддерживает точку зрения наставника национальной команды.

«Слова Карпина вырвали из контекста, он не говорил, что нужно уезжать из России, потому что здесь плохо. Он имел в виду, что если ты хочешь стать футболистом высокого уровня, тебе нужно уезжать в другой чемпионат. И он сказал все абсолютно верно», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

По мнению бывшего капитана пермского «Амкара», футболистам следует уезжать от тех большим сумм, которые зарабатываются в РФ и доказывать свой профессионализм в Европе за 300-500 тысяч.

Напомним, ранее главный тренер «Ростова» и сборной РФ Валерий Карпин заявил, что российским футболистам нужно уезжать в Европу для повышения своего мастерства. После такого высказывания Карпина обвинили в отсутствии патриотизма.

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Российских футболисток отказались допускать до ЧЕ-2024 среди игроков до 17 лет

#спорт
#тренер
#предприниматель
#чемпионат
#валерий карпин
#рф
#футбол
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Российских футболисток отказались допускать до ЧЕ-2024 среди игроков до 17 лет
27 сентября 2023, 17:07

Фото: istock / Rost-9D

Шведская футбольная ассоциация отказалась допускать женскую сборную РФ до финальной части первенства Европы 2024 года для игроков младше 17 лет. Информация об этом сообщается на сайте Шведского футбольного союза.

«По мнению правления федерации, сборная Швеции по-прежнему не должна проводить матчи против России ни в Швеции, ни за рубежом. В мае 2024 года финальная часть чемпионата Европы пройдет в Швеции. В соответствии с вышеизложенным, мы не допустим к участию в этом турнире сборную России, которая может пройти квалификацию», — говорится в сообщении.
Женское первенство Европы пройдет с 5 по 18 мая 2024 года в Швеции. В финале турнира должны принять участие 8 сборных.

Днем ранее Исполнительный комитет УЕФА выступил с предложением о допуске юниорской сборной РФ к соревнованиям. При этом организация заявила, что остальные российские команды к турнирам допущены не будут до тех пор, пока не прекратится СВО на Украине. 

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В Дмитрове пройдёт турнир юниоров и школьных команд по гольфу
27 сентября 2023, 15:56

Фото: администрация Дмитровского г. о.

29 сентября в гольф-клубе «Дмитров Гольф Резорт» состоится первенство Московской области среди юниоров и школьных команд.
Это первый турнир по гольфу, в котором вместе с начинающими юными спортсменами на поле выйдут воспитанники школьных гольф-секций Подмосковья. Все они – участники новой «Лиги будущих чемпионов», сообщили организаторы.

Воспитанники школьных секций гольфа и гольфисты-юниоры будут бороться как в командном зачёте, так и в личном.  По итогам состязаний определятся лучшие юниоры и школьные команды Московской области. Всех победителей и призёров ждут ценные призы от партнёров соревнований. 


 
Впервые турнир прошёл в мае этого года. 

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Футболистки ЦСКА побывали в гостях у воспитанников социального центра «Волоколамский»

Подмосковная команда «Мастер-Сатурн» стала вице-чемпионом дебютной Юношеской футбольной лиги
 

#спорт
#гольф
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#дмитров
#турнир
#подмосковье
#московская область
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Футболистки ЦСКА побывали в гостях у воспитанников социального центра «Волоколамский»
27 сентября 2023, 15:40

Фото: администрация Волоколамского городского округа

Воспитанники семейного центра помощи семье и детям «Волоколамский» встретились с футболистками клуба ЦСКА. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В гости к ребятам приехали Екатерина Братко, Анастасия Ананьева, Валерия Бизенкова, Татьяна Петрова, руководитель коммерческого направления ЖФК ЦСКА Элина Магомедова, а также комментатор и ведущий «Первого канала» Павел Занозин.
 
 После экскурсии по центру гости познакомились с детьми, провели разминку и посоревновались с ними в весёлых стартах. Закончился спортивный день футбольным матчем. Центру вручили подарки, а игроки раздали всем желающим автографы.

Как отметили в пресс-службе, Волоколамский центр оказывает всестороннюю помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  Фото: администрация Волоколамского городского округа
 
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Подмосковная команда «Мастер-Сатурн» стала вице-чемпионом дебютной Юношеской футбольной лиги
27 сентября 2023, 12:30

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Клуб «Мастер-Сатурн» из Подмосковья занял 2 место первого розыгрыша Юношеской футбольной лиги среди девочек до 14 лет.

Спортсменки из Московской области победили соперниц из Санкт-Петербурга команды «Лидер» со счётом 5:1, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. 

Футболистка подмосковной команды Ульяна Дроздович удостоилась звания лучшего защитника всего чемпионата.

«Мастер-Сатурн» в рамках турнира провёл 20 игр, в 16 из которых одержал победу, при этом поразив ворота соперника 65 раз.

Матчи Юношеской футбольной лиги среди девочек проходят в период с 4 июня по 30 сентября. В турнире принимали участие 40 команд из разных регионов страны. 

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Легкоатлеты Серебряных Прудов устроили забег памяти лётчицы Ерёминой
27 сентября 2023, 12:12

Фото: Istockphoto / WoodysPhotos

В Серебряных Прудах провели легкоатлетический забег по пересечённой местности памяти восьмикратной рекордсменки мира по вертолётному спорту Надежды Ерёминой. Об этом сообщает «Серебряно-Прудский вестник».
Школьники округа собрались в парке культуры и отдыха «Серебряный». Перед стартом о жизни и судьбе землячки участником забега рассказал замглавы округа Алексей Волков.
 
Ерёмина была лётчиком-спортсменом Коломенского аэроклуба. Она летала на самолёте Як-18А и вертолёте Ми-1, была лётчиком-инструктором Егорьевского учебного авиационного центра. Подготовила более 50 лётчиков для Вооруженных сил. Она была членом сборной СССР по вертолётному спорту, абсолютной чемпионкой России, призёром чемпионата мира, обладателем восьми мировых рекордов на вертолётах Ка-26 и Ка-32. 
 
Надежда Ерёмина погибла 9 сентября 1995 года во время показательных выступлений в городе Видном.
 
Лучшие результаты соревнований показали спортсмены из Клемовской школы. Второе место заняли ребята из школы им. В. И. Чуйкова, третье – школьники из села Узуново.

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