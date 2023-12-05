Матвей Степуков из Каширы победил на межрегиональном турнире по киокушин

Фото: администрация городского округа Кашира
Воспитанник спортшколы «Кашира» Матвей Степуков занял 1 место в категории 14-15 лет до 65 кг.
Ранее сообщалось, что юные робототехники из Каширы победили на областном конкурсе.
Конкурс состоялся 23 ноября в Реутове. Он собрал 200 участников из 29 городских округов Подмосковья. Было представлено четыре номинации по трём возрастным группам.
Ребята из Каширы выступали в номинации «Благоустройство территорий» в младшей группе 7-11 лет. Они презентовали модель «Умный водопад».
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