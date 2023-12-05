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Матвей Степуков из Каширы победил на межрегиональном турнире по киокушин

05 декабря 2023, 19:23
Фото: администрация городского округа Кашира

Фото: администрация городского округа Кашира

2 декабря прошёл 11 межрегиональный турнир по киокушин «Светлой памяти Святого Благоверного Князя Александра Невского».
Турнир провели во дворце единоборств «Воейков» в Пензе. На соревнование приехали 400 спортсменов из 14 российских регионов.

Воспитанник спортшколы «Кашира» Матвей Степуков занял 1 место в категории 14-15 лет до 65 кг.


Администрация городского округа Кашира поздравляет Матвея с победой и желает удачи на Первенстве России, которое состоится в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.

Ранее сообщалось, что юные робототехники из Каширы победили на областном конкурсе.

Конкурс состоялся 23 ноября в Реутове. Он собрал 200 участников из 29 городских округов Подмосковья. Было представлено четыре номинации по трём возрастным группам.

Ребята из Каширы выступали в номинации «Благоустройство территорий» в младшей группе 7-11 лет. Они презентовали модель «Умный водопад».

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ВК «Заречье-Одинцово» одержал четвёртую победу в чемпионате России
05 декабря 2023, 16:07

Фото: Минспорт МО

Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал победу в 10-м туре чемпионата России. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Команда из Московской области выиграла гостевой матч у «Уралочки-НТМК» со счётом 3:1. Для подмосковного коллектива эта победа стала четвёртой в сезоне. 
«Наши волейболистки показали уверенную игру. В напряжённой борьбе мы буквально вырвали первую партию, во втором сете уступили с разницей в два очка, а в третьей и четвёртой партии красиво обыграли соперниц. Итог – наша победа. Умницы», – отметил депутат Госумы Сергей Колунов
9 декабря подмосковные волейболистки примут на домашнем паркете лидера турнирной таблицы – столичное «Динамо».

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Московская область стала бронзовым призером Кубка России по хоккею с мячом
05 декабря 2023, 15:53

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Московской области заняла третье место на Кубке России по хоккею с мячом. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской Области
С 28 ноября по 4 декабря в поселке Обухово Богородского городского округа прошёл Кубок России по хоккею с мячом среди женщин.

В соревнованиях приняли участие команды «Сибскана» из Иркутска, «Родина» из Кирова, сборные Свердловской и Московской областей.

В составе сборной Подмосковье представляли хоккеистки из Красногорска, Одинцова, Фрязина, Ликино-Дулева, Павловского Посада, Королёва и пос. Обухово.  

В матче за третье место встретились сборная Московской области и «Родина» из Кирова. Команда Московской области со счетом 3:0 ​заполучила почетную награду.

Стоит отметить, что это соревнования были первыми в сезоне 2023/2024 среди женских команд.

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Футболист Гладилин назвал ошибкой менеджмента «Спартака» возможный уход Джикии
05 декабря 2023, 15:09

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что защитник «красно-белых» Георгий Джикия действительно покинет клуб, то это станет ошибкой менеджмента «Спартака».
«Нельзя допустить, чтобы Джикия переходил в другой клуб РПЛ, ведь это ослабит «Спартак» и усилит конкурентов. Георгий ещё пригодится команде. Если он уйдёт, то это будет ошибкой менеджмента клуба. Сейчас непростая ситуация, поэтому Джикии стоит потерпеть и всё может измениться. Георгий стал настоящим спартаковцем, носил капитанскую повязку и влюбил в себя болельщиков. Он должен остаться», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Гладилин.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что адаптация турецкого футболиста Эмирджана Гюрлюка прошла достаточно быстро. При этом, он добавил, что игра эквадорского футболиста Джастина Куэро также является неплохой.

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#клуб
#рпл
#футболист
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Тренер Кобелев: «Динамо» будет бороться за титул до конца сезона»
05 декабря 2023, 14:59

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев выразил уверенность в том, что «Динамо» будет бороться за чемпионство до конца сезона.
«Отрыв от первого места минимальный, но впереди огромная пауза. Все зависит от «Динамо», будет ли клуб кого-то покупать. Вряд ли сейчас можно говорить о раскладах за чемпионство. «Динамо» будет бороться за титул до конца сезона, как и все остальные команды. Хотелось бы, чтобы 5-6 клубов боролись за чемпионство до последнего», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Кобелев.

Он также добавил, что в играх команда находится в поиске баланса.

Ранее в матче с «Рубином» «Динамо» одержало победу и закрепилось на третьем месте в турнирной таблице.

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#спорт
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#рпл
#спортсмен
#футбол
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Четыре медали на международных турнирах выиграли подмосковные теннисисты
05 декабря 2023, 12:25

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные теннисисты завоевали четыре медали на международных турнирах. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
С 27 ноября по 3 декабря в Брейдентоне, Андорре и Лозаде прошли три мировых турнира по теннису.

В парном разряде среди мужчин на турнире в городе Брейдентон подмосковный спортсмен Тимофей Дерепаско  стал обладателем золотой медали, обойдя соперников из США, Кореи, Турции и Румынии. 

На «челленджере» в Андорре – подмосковная теннисистка ЭрикаАндреева стала серебряным призером. Она уступила испанской спортсменке Марине Бассольс Рибера.

Стоит отметить, что в в парном разделе турнира, вместе с швейцарской спортсменкой Селин Наеф, Эрика обыграла представительниц Великобритании, Венгрии, Польши и Франции завоевала первое место.

Кроме этого, ​на соревнованиях «ITF Portugal 20A» Елена Приданкина из Подмосковья ​заполучила серебро в парном разряде с немкой Марой Гут.

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#теннис
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Спортсмены из Подмосковья стали призерами первенства мира по боксу
05 декабря 2023, 10:40

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Две медали завоевали подмосковные боксеры на первенстве мира среди юношей и девушек. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство мира среди юношей и девушек 15-16 лет проходило с 23 ноября по 4 декабря в Ереване. 

В соревнованиях приняли участие 345 спортсменов из 51 страны.

Подмосковные спортсмены в составе сборной России завоевали «серебро» и «бронзу».

Среди девушек обладательницей серебряной медали стала Кира Леонова, которая представляла Серпухов и Лосино-Петровский городской округ. Девушка в полуфинале выиграла у представительницы Туниса, а в финале совсем немного уступила спортсменке из Казахстана.

В юношеском зачете боксер Ян Богданов из Чехова одержал победы в  в 1/8 и 1/4 финала над соперниками из Казахстана и Польши. Но в полуфинале в результате раздельного решения судей победителем стал спортсмен из Узбекистана. Подмосковный ​боксер получит почетное третье место.

Стоит отметить, что всего на первенстве сборная России выиграла 16 медалей, из которых семь золотых, две серебряных и семь бронзовых медалей.

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#бокс
#подмосковье
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Спортсмен Круговой назвал футбольную столицу России
Спортсмен Круговой назвал футбольной столицей Петербург
04 декабря 2023, 15:35

Фото: istockphoto.com/leoaleks

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказал мнение о том, что именно Санкт-Петербург является футбольной столицей России.
«Футбольная столица России — Санкт-Петербург. Не поменял ли я свое мнение после двух подряд поражений в Москве? Нет, не поменял. Не смущает ли, что из Санкт-Петербурга только одна команда в РПЛ? Правильно, у нас и должна быть одна команда. В Санкт-Петербурге одна команда в Премьер-Лиге, которая долгое время является главным претендентом на чемпионство», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Круговой.

Ранее сообщалось, что Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче 17-го тура РПЛ. Так, матч из-за дисквалификаций пропустили главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов и капитан команды Дмитрий Баринов, обязанности которого временно исполняет Артём Дзюба.

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#футбол
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Спортдир «Оренбурга» Андреев: «Эмирджан адаптировался достаточно быстро»
04 декабря 2023, 15:28

Фото: istockphoto.com/Dziurek

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что адаптация турецкого футболиста Эмирджана Гюрлюка прошла достаточно быстро.
При этом, он добавил, что игра эквадорского футболиста Джастина Куэро также является неплохой.

По его мнению, спортсмены должны раскрыться после зимних сборов.

«Эмирджан адаптировался достаточно быстро. Надеюсь, во второй части сезона он будет получать больше игрового времени. Куэро в последних матчах радует, особенно в игре со «Спартаком». Поработает на зимних сборах и, надеюсь, тоже своё место отвоюет», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Андреев.

Отмечается, что Эмирджан Гюрлюк провёл в составе «Оренбурга» 17 матчей, забив 1 мяч, а на счету Джастина Куэро 14 матчей и 1 гол.

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#футбол
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На Кубке России по самбо подмосковные спортсмены завоевали пять призовых мест
04 декабря 2023, 12:39

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Самбисты из Подмосковья заняли пять призовых мест на Кубке России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На Кубке России по самбо спортсмены из Московской области завоевали одну серебряную и четыре бронзовые медали.

По тогам соревнований почетным серебряным призером стал самбист из городского округа Королев Степан  Солдатенков. Он выступал в весовой категории более 98 кг.

Обладателем бронзы спортивного самбо в категории до 53 килограммов стал Павел Сараев из Пушкинского городского округа. 

Также бронзовым призером боевого самбо в весе до 88 килограмм стал Кирилл Харьков из Сергиево-Посадского городского округа. Кроме этого,в этой же дисциплине в категории свыше 98 кг бронзовую медаль выиграл Павел Дрямов из городского округа Серпухов.

Стоит отметить, что соревнования проходили с с 26 по 2 декабря в городе Кстово Нижегородской области.


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