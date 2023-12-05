Матвей Степуков из Каширы победил на межрегиональном турнире по киокушин

Самбисты из Подмосковья заняли пять призовых мест на Кубке России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На Кубке России по самбо спортсмены из Московской области завоевали одну серебряную и четыре бронзовые медали.

По тогам соревнований почетным серебряным призером стал самбист из городского округа Королев Степан Солдатенков. Он выступал в весовой категории более 98 кг.

Обладателем бронзы спортивного самбо в категории до 53 килограммов стал Павел Сараев из Пушкинского городского округа.Также бронзовым призером боевого самбо в весе до 88 килограмм стал Кирилл Харьков из Сергиево-Посадского городского округа. Кроме этого,в этой же дисциплине в категории свыше 98 кг бронзовую медаль выиграл Павел Дрямов из городского округа Серпухов.

Стоит отметить, что соревнования проходили с с 26 по 2 декабря в городе Кстово Нижегородской области.

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