Сборная России выйдет на матч с Камеруном с одним нападающим

Фото: istockphoto/Rost-9D
Тренеры сборных России и Камеруна Валерий Карпин и Ригобер Сонг объявили стартовые составы, которые они выбрали на товарищеский матч, который начнется в 19:00 на стадионе «ВТБ Арена». Обращает на себя внимание то, что в российской команде с первых минут выйдет только один легионер — Далер Кузяев.
Состав сборной Камеруна: вратарь Андре Онана; защитники Жан-Шарль Кастеллето, Умар Гонсалес, Ароль Мукуди и Нуху Толо; полузащитники Оливер Нтчам, Муми Нгамалё, Галь Ондуа и Пьер Кунде; нападающие Венсан Абубакар и Брайан Мбемо. То, что в сборной отсутствуют звездные игроки Эрик-Максим Шупо-Мотинг из мюнхенской «Баварии» и хавбек итальянского Наполи Андре-Франк Замбо-Ангисса главный тренер камерунцев объяснил травмами футболистов, а не политическими мотивами.
Читайте также:
МОК временно отстранил Олимпийский комитет России
Футболист Кириченко назвал Камерун хорошим соперником
Тренер Игнатьев заявил об отсутствии роста качества футбола в РФ
Александр Бойцов