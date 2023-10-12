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Сборная России выйдет на матч с Камеруном с одним нападающим

Тренеры сборных России и Камеруна объявили стартовые составы перед матчем
12 октября 2023, 18:20
Фото: istockphoto/Rost-9D

Фото: istockphoto/Rost-9D

Тренеры сборных России и Камеруна Валерий Карпин и Ригобер Сонг объявили стартовые составы, которые они выбрали на товарищеский матч, который начнется в 19:00 на стадионе «ВТБ Арена». Обращает на себя внимание то, что в российской команде с первых минут выйдет только один легионер — Далер Кузяев.

Место в воротах российской команды предсказуемо займет Матвей Сафонов. В защите сыграют Максим Осипенко, Александр Солдатенков, Сергей Волков и Александр Сильянов. Линию полузащиты составят легионер из французского «Гавра» Далер Кузяев, который имеет по итогам игры в Лиге 1 очень хорошую прессу, Иван Обляков, Данил Глебов, Сергей Пиняев и Дмитрий Баринов, который наденет капитанскую повязку. В нападении сыграет один Федор Чалов. За бортом стартового состава остался Алексей Миранчук, который почти не имеет игровой практики в итальянской «Аталанте».

Состав сборной Камеруна: вратарь Андре Онана; защитники Жан-Шарль Кастеллето, Умар Гонсалес, Ароль Мукуди и Нуху Толо; полузащитники Оливер Нтчам, Муми Нгамалё, Галь Ондуа и Пьер Кунде; нападающие Венсан Абубакар и Брайан Мбемо. То, что в сборной отсутствуют звездные игроки Эрик-Максим Шупо-Мотинг из мюнхенской «Баварии» и хавбек итальянского Наполи Андре-Франк Замбо-Ангисса главный тренер камерунцев объяснил травмами футболистов, а не политическими мотивами.

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Спортсменка из Серебряных Прудов выиграла бронзу в соревнованиях по дзюдо
12 октября 2023, 17:38

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

Валерия Верлова из Серебряных Прудов заняла третье место среди девушек до 18 лет на Первенстве Центрального федерального округа. Об этом сообщила администрация городского округа Серебряные Пруды.
Соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет проходили в городе Липецк с 5 по 9 октября. 

В турнире ЦФО приняли участие 500 человек из 17 регионов России. Около 30 судей следили за борьбой участников. Серебряно -Прудская дзюдоистка Валерия Верлова с достоинством завоевала "бронзу" в женской категории до 70 кг, разделив её с тульской спортсменкой.

Стоит отметить, что спортсмены боролись за право представлять свой округ на Первенстве России.Турнир России  по дзюдо пройдет в Барнауле в ноябре 2023 года.

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МОК временно отстранил Олимпийский комитет России
12 октября 2023, 16:49

Фото: iStock/stefko

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России (ОКР) «до дальнейшего уведомления», заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.
«Исполком МОК решил дисквалифицировать ОКР до дальнейшего уведомления. Решение нарушает территориальную целостность НОК (Национального олимпийского комитета) Украины. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения», - прокомментировал ситуацию Адамс. 

Отметим, что Россия была отстранена из-за включения в олимпийский совет ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее МОК принял решение об отзыве признания Международной ассоциации бокса, которая ранее допустила спортсменов из России и Белоруссии к выступлению под национальными флагами. За решение об отзыве единогласно проголосовали 69 человек.

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Представители почти 80 регионов собрались на всероссийский спортивный форум в Долгопрудном
12 октября 2023, 15:55

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

Участников Всероссийского форума школьных и студенческих спортивных клубов почти из 80 регионов России собрались в ФСК «Салют» в Долгопрудном. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Преподаватели физкультуры школ и колледжей страны перенимают опыт на многочисленных мастер-классах, которые проводят спортсмены с мировыми именами. Форум стартовал под девизом «Za спортивное будущее: обучение – воспитание – спорт». Он проходит третий год подряд в различных регионах, в этом году – в Подмосковье.
«Сегодня преподаватели физкультуры проходят мастер-классы от всероссийских спортивных федераций и знаменитых спортсменов. Цель – обмен опытом и развитие школьных спортивных клубов», – сказал исполняющий обязанности директора Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания Минпросвещения России Сергей Таиров.  
В каждом из 15 мастер-классов по футболу, хоккею, гимнастике, спортивному туризму, шахматам, киберспорту, самбо, настольному теннису, дрон-рейсингу участвовали известные спортсмены и заслуженные тренеры. Практическое занятие по биатлону провёл четырёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира Александр Тихонов.  
«Биатлон – отличная подготовка будущих защитников Отечества. Он учит обращению с оружием и тренирует выносливость. Раньше основы военного дела были в школьной программе, и я очень хотел возродить этот предмет. Рад, что мои мечты сбываются. В школах эти уроки должны быть обязательно», – отметил Тихонов.  
После завершения работы форума участники разъедутся по своим регионам и будут применять опыт, полученный в Долгопрудном.

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#подмосковье
#московская область
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Le Parisien: Хабиб Нурмагомедов может возглавить ММА-проект французского «ПСЖ»
12 октября 2023, 15:43

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Парижский клуб «Пари Сен-Жермен», уже имеющий команды по футболу, гандболу и дзюдо, не прочь расширить свою спортивную деятельность и намерен запустить проект в области боев без правил. Номинальным главой новой структуры может стать непобежденный российский боец Хабиб Нурмагомедов.
Ранее средства массовой информации уже писали о желании парижан привлечь знаменитого чемпиона UFC к участию в своем проекте. Конечно, имя такой звезды подняло бы акции новой структуры в ММА (от англ. mixed martial arts - смешанные боевые искусства - прим. ред.). Сам Нурмагомедов заявлял, что ничего не слышал об интересе французов к своей персоне.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов является непобежденным чемпионом UFC в легком весе. Он признавался лучшим в рейтинге как в своем весе, так и в общем списке бойцов, независимо от весовой категории. На профессиональном уровне Хабиб провел 29 боев и во всех одержал победы.

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#звёзды
#акции
#спорт
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Футболист Кириченко назвал Камерун хорошим соперником
12 октября 2023, 14:41

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко заявил, что нашей стране в товарищеском матче Россия – Камерун достался хороший соперник.
«Интересен ли мне этот матч? Почему нет? Соперник довольно хорошего уровня. Это одна из сильнейших сборных среди тех, с кем мы играли до этого. Так что будет интересно. <…> Камерун – хороший соперник», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кириченко.

Он добавил, что от матча ничего не ожидает, подчеркнув, что с таким соперником будет сложно. Однако, по его мнению, то, что наши спортсмены будут играть на домашнем поле, их мотивация будет выше, поэтому рассчитывать на победу можно больше.

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#спорт
#матч
#спортсмены
#мотивация
#футбол
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Четверть игроков в РФ — клиенты офшорных букмекерских контор
12 октября 2023, 14:33

Фото: istockphoto.com/Wpadington

Исследование информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» показало, что 25% российских игроков являются клиентами офшорных букмекерских контор.
При этом, 23% участников опроса отметили, что сейчас не пользуются услугами нелегальных букмекеров.

«Мы видим небольшое улучшение ситуации, но четверть игроков, делающих ставки у нелегальных букмекеров, — это по-прежнему очень много», — приводит «РБ Спорт» слова основателя «Рейтинга Букмекеров» Паруйра Шахбазяна.

Он предположил, что привести к снижению доли нелегального рынка могут продолжение работы над блокировкой способов оплаты с банковских карт, отказ от НДФЛ на выигрыши в легальных букмекерских компаниях, работа с рекламой на пиратских площадках.

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Вратаря «Ванкувер Кэнакс» Демко стошнило прямо в маску во время хоккейного матча
12 октября 2023, 12:05

Фото: istockphoto/Mochipet

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз», вратарю хозяев Тэчеру Демко стало плохо прямо во время игры. Его даже вырвало в маску, от чего он едва не захлебнулся.
По словам главного тренера команды Рика Токкета, причиной резкого недомогания вратаря стал нераспознанный ранее грипп и сильное обезвоживание организма. Почувствовавший себя плохо голкипер был экстренно заменен в третьем периоде, сообщает «Газета.ру». Это не сказалось на результате матча: к тому времени «Ванкувер» вел со счетом 7:1, а сам Демко, несмотря на недомогание, сумел отразить 21 бросок из 22-х.

В итоге после замены вратаря его партнеры забросили еще одну шайбу. Окончательный счет матча 8:1 в пользу «Кэнакс». Шайбы у победителей забросили Брок Бэсер (четырежды), Конор Гарланд, Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Дакота Джошуа. Российский нападающий Андрей Кузьменко отметился результативной передачей. У «Эдмонтона» единственный, кто сумел отличиться, — Леон Драйзайтль.

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#хоккей
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Каширяне взяли три медали на первенстве Подмосковья по самбо
12 октября 2023, 10:45

Фото: iStock/AndreyKaderov

Жители Каширы завоевали три медали на первенстве Московской области по самбо, сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Первенство Московской области по самбо среди юношей 15-17 лет состоялось 7 октября в городе Реутов. 

Из двухсот борцов, которые приняли участие в соревнованиях, целых три медали взяли воспитанники МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева».

Серебро завоевал Даниил Бикбаев, он принимал участие в категории борцов весом до 53 килограмм. Две бронзовые медали забрали Анна Бугаёва (в весовой категории до 54 килограмм) и Никита Харыбин (в категории до 64 килограмм). 

Администрация городского округа Кашира поздравила одержавших победу спортсменов, а также тренерский состав.

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Серебряные Пруды приняли участие в Первенстве Московской области по гандболу
12 октября 2023, 10:03

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

Серебряно-Прудские гандболистки приняли участие в Первенстве Московской области по гандболу среди девушек до 17 лет в Егорьевске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Соревнования проходили в спорткомплексе «Дворец спорта Егорьевск» с 4 по 6 октября. 


В Первенстве приняли участие шестьподмосковных команд из Егорьевска, Серебряных Прудов, Истры, Протвино и Звенигорода.


По результатам трехдневных игр команда СШ «Юность» из Серебряных Прудов заняла пятое место по подсчитанным очкам.


Стоит отметить, что второй круг первенства Московской области пройдет в начале 2024 года в Звенигороде.

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