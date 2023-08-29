Медведев не заметил соперника в первом круге Открытого чемпионата США по теннису

Третья ракетка мира Даниил Медведев на старте US Open встречался с Аттилой Балажем из Венгрии, занимающим 747-ю строчку в рейтинге ATP. Российский теннисист подтвердил разницу в классе и буквально снес соперника с корта, позволив тому взят всего два гейма: 6:1, 6:1, 6:0.