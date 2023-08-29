Медведев не заметил соперника в первом круге Открытого чемпионата США по теннису

Фото: istockphoto/RECSTOCKFOOTAGE
Третья ракетка мира Даниил Медведев на старте US Open встречался с Аттилой Балажем из Венгрии, занимающим 747-ю строчку в рейтинге ATP. Российский теннисист подтвердил разницу в классе и буквально снес соперника с корта, позволив тому взят всего два гейма: 6:1, 6:1, 6:0.
Другие российские теннисисты Александр Шевченко и Карен Хачанов в эти минуты играют соответственно против Кэмерона Норри (Великобритания) и Майкла Ммо (США). К сожалению, наши парни синхронно проиграли по два первых сета. Андрей Рублев, которому нужно реабилитироваться за три поражения подряд, вот-вот начнет свою встречу с Артуром Казо (Франция).
Читайте также:
Юная Мирра Андреева вышла во 2-й круг US Open
Джокович выиграл 95-й титул за карьеру, победив Алькараса в финале турнира в Цинцинатти
Медведев проиграл немцу Звереву в 1/8 турнира в Цинцинатти
Александр Бойцов