Медведев показал зрителям средний палец после поражения на турнире в Париже

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В третьем сете при счете 5:5 зрители снова оглушительно засвистели, когда Даниил вышел на подачу. Тогда он просто вернулся на свое место у сетки и отказался выходить на корт, пока публика не перестанет свистеть. После недолгих препирательств судья вынес российскому теннисисту предупреждение, после чего тот все же вышел на подачу, чтобы не получить дисквалификацию.
«В Париже мне лучше играть при пустых трибунах», — в сердцах сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
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