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Медведев показал зрителям средний палец после поражения на турнире в Париже

01 ноября 2023, 18:08
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российский теннисист Даниил Медведев, являющийся третьей ракеткой мира, проиграл на турнире серии «Мастерс» в Париже болгарину Григору Димитрову со счетом 1:2 (3:6, 7:6(7:4), 6:7(2:7). Уходя с корта, он показал зрителям известный международный жест — выставленный средний палец.
Матч складывался непросто для россиянина, и он заметно нервничал. Не добавляло ему уверенности и спокойствия и поведение зрителей, сообщает Sports.ru. Они постоянно что-то выкрикивали в адрес Медведева, свистели ему «под руку», когда он готовился подавать. В ответ теннисист тоже покрикивал на взведенных болельщиков, что еще больше подливало масла в огонь.

В третьем сете при счете 5:5 зрители снова оглушительно засвистели, когда Даниил вышел на подачу. Тогда он просто вернулся на свое место у сетки и отказался выходить на корт, пока публика не перестанет свистеть. После недолгих препирательств судья вынес российскому теннисисту предупреждение, после чего тот все же вышел на подачу, чтобы не получить дисквалификацию.


Несмотря на недружелюбное и громкое поведение зрителей, Медведев удержал свою подачу. То же сделал и Димитров, и партия перешла в тай-брейк, который россиянин, увы, проиграл, взяв в укороченном розыгрыше всего два очка. Зато по дороге с корта теннисист показал своим недоброжелателям на трибунах средний палец, послав их тем самым по известному адресу.

«В Париже мне лучше играть при пустых трибунах», — в сердцах сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

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На канале «Рейтинга Букмекеров» стартовало новое шоу «Премия»
01 ноября 2023, 16:36

Фото: istockphoto.com/lapandr

На канале «Рейтинга Букмекеров» вышел первый выпуск интеллектуальной игры «Премия».
В новом шоу гости отвечают на вопросы из профессиональной области своих оппонентов. При этом, за участников болеет детский спортивный или творческий коллектив. Победителем становится тот, кто ответит правильно на максимальное количество вопросов.

Как передаёт «РБ Спорт», в первом выпуске поучаствовали заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион, чемпиона мира, семикратный чемпион Европы Давид Белявский и аналитик, бывший киберспортсмен, чемпион TI1 Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов.

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Тренер Воронков посоветовал Миранчук уходить из «Аталанты»
01 ноября 2023, 16:18

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Первый тренер Алексея Миранчука Александр Воронков заявил, что футболисту необходимо покинуть итальянский клуб «Аталанта».
Он отметил, что спортсмена в клубе недооценивают.

«Решение за Алексеем, но я думаю, что ему нужно уходить из «Аталанты». Его там не замечают, недооценивают. Какой клуб подойдет ему больше? Тот, в котором ему гарантированно предоставят игровое время. Если в Европе такой команды не будет, то лучше вернуться в РПЛ. Но решать только ему», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Воронков.

Отмечается, что в сезоне-2023/2024 Алексей Миранчук провёл три матча в составе «Аталанты», а его контракт с клубом Серии А рассчитан до 30 июня 2025 года.

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#спорт
#клуб
#футбол
#спортсмены
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Журова: Поступки украинских спортсменов в отношении российских — ненормальные
01 ноября 2023, 15:05

Фото: istockphoto.com/booblik_uk

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что поступок украинских игроков мини-футбольного клуба «Хит», когда они отказались жать руку российскому нападающему «Спортинга» Антону Соколову в матче Лиги чемпионов, является ненормальным.
«Полагаю, что всем в мире уже начинают надоедать неуважительные демонстрации со стороны украинских спортсменов. Их поступки не имеют ничего общего с нормальными человеческими отношениями», — отметила в беседе с RT Журова.

Она напомнила, что подобные выходки украинских спортсменов случаются уже не в первый раз. При этом, парламентарий заверила, что среди западных стран ещё остались те, которые не примешивают политику к спорту.

Так, во время матча Лиги чемпионов по футзалу игроки украинской команды «Хит» отказались пожать руку россиянину Антону Соколову, выступающему за лиссабонский «Спортинг». В ответ португальцы также не стали приветствовать украинцев.

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#контракт
#футбол
#спорт
#украина
#россия
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Игроки украинского футзального клуба «Хит» отказались жать руку россиянину
01 ноября 2023, 12:14

Фото: istockphoto/Rost-9D

Во время матча Лиги чемпионов по футзалу игроки украинской команды «Хит» отказались пожать руку россиянину Антону Соколову, выступающему за лиссабонский «Спортинг». В ответ португальцы также не стали приветствовать украинцев.
Перед матчем должен был состояться традиционный обмен рукопожатиями. Украинские футболисты проигнорировали россиянина, сообщает SportBox.RU. В ответ на эту демонстрацию игроки «Спортинга», шедшие следом за Соколовым, также устранились и не стали приветствовать соперников.

После окончания матча португальские футболисты тоже не стали жать руки игрокам «Хита». Тренер «Спортинга» Жоау Матуш просто увел команду в раздевалку. Сообщается, что по данному факту в УЕФА открыли дисциплинарное дело.

Сама игра закончилась вничью со счетом 2:2. «Спортинг» выиграл еще две встречи и занял первое место в группе, набрав семь очков. «Хит» стал вторым с пятью баллами. Однако турнирные результаты команд отошли на второй план из-за инцидента, не имеющего к спорту никакого отношения.

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#тренер
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#игра
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#украина
#футбол
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Подмосковная спортсменка стала призером Кубка России по велоспорту
01 ноября 2023, 11:33

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсменка из Подмосковья завоевала две медали на Кубке России по велоспорту на треке. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

 Наталья Абасова из Московской области с представительницами Тулы стали золотыми призерами  в дисциплине «командная гонка преследования 3 км».Девушки обошли команды соперников из Москвы и Тулы.

Также в дисциплине «индивидуальная гонка преследования на 2 км» подмосковная спортсменка выиграла «серебро».

Стоит отметить, что соревнования Кубока России по велоспорту на треке прошли с 27 по 29 октября.


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#подмосковье
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Австралия отказалась проводить чемпионат мира по футболу в 2034 году
FFA отказалась от подачи заявки на проведение ЧМ-2034 по футболу
01 ноября 2023, 10:24

Фото: iStock/efks

Австралия отказалась от подачи заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году. Об этом сообщается на сайте Футбольной федерации Австралии (FFA).
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) направила приглашения на конкурс заявок для получения права проведения чемпионата мира 2034 года. Приглашения получили Азиатская конфедерация футбола (AFC) и Конфедерация футбола Океании (OFC). Первой официально подала заявку на участие в отборе Саудовская Аравия, чьё решение было поддержано AFC. Отмечается, что заявки принимаются до 31 октября.

Австралийская футбольная федерация, изучив все условия для подачи заявки, приняла решение не делать этого, то есть, фактически, полностью отказалась от проведения чемпионата мира по футболу 2034 года в своей стране. 

Ближайший чемпионат мира состоится в 2026 году. Он будет проходить в США, Канаде и Мексике. Хозяева следующего чемпионата, который пройдёт в 2030 году, также определены. Ими стали Уругвай, Аргентина, Парагвай, Марокко, Испания и Португалия. 

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#конкурс
#спорт
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В Подмосковье пройдет фестиваль единоборств
01 ноября 2023, 09:17

Фото: istockphoto /Stanislav Chegleev

В ноябре в Клину пройдет масштабный фестиваль единоборств. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Фестиваль пройдет в ледовом дворце спорта  им. В. Харламова 11 ноября в 14:00.


Стать участником фестиваля сможет любой желающий.

В рамках фестиваля гостей ждут показательные бои и выступления спортсменов-единоборцев, а также мастер-классы от бойцов смешанных единоборств и разных стилей, самбистов, кик-боксеров и каратистов.


Также любой желающий сможет испытать свои силы и выносливость в жиме лежа и рывке гири. Кроме этого на фестивале можно будет измерить мощь своего удара и поучаствовать в лотерее.


Стоит отметить, что специальными гостями фестиваля стали Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» и спортсмен-экстремал Сергей Чуприна. Мужчины прокажут гостям и участникам сценический силовой экстрим.

 

Кроме того, у всех желающих будет возможность попробовать свою силу в жиме лежа, рывке гири, а также измерить мощь своего удара и поучаствовать в лотерее.


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#спортсмены
#мужчины
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В Подмосковье стартовал проект «Единая школьная спортивная лига»
01 ноября 2023, 09:15

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Балашиха стала пилотной площадкой нового областного проекта «Единая школьная спортивная лига». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В  рамках спортивной лиги будут проводиться соревнования баскетболу 3×3, волейболу, шахматам и мини-футболу.

«Балашиха стала пилотным муниципалитетом нашего нового проекта — Единой школьной лиги, которая объединяет сразу несколько видов спорта: баскетбол 3×3, волейбол, шахматы и мини-футбол. Она стартует в ноябре. <…> Соревнования будут проходить в течение учебного года. Со следующего года планируем запустить Единую лигу уже в масштабах области, чтобы объединить все школы Подмосковья», — поделился министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Стоит отметить, что старт первых соревнований пройдет 9 ноября. Всего запланировано 700 матчей в течении года.

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The Times: АПЛ начала расследовать сделки «Челси» времён Романа Абрамовича
01 ноября 2023, 06:48

Фото: iStock/VV_Shots

Английская премьер-лига (АПЛ) открыла расследование в отношении футбольного клуба «Челси», сообщает британское издание The Times.
Как сообщает издание The Times, интерес контрольных органов лиги вызвали два трансфера десятилетней давности. Речь идёт о переходах тогдашних двух игроков махачкалинского «Анжи»— Виллиана и Самюэля Это’о — в «Челси», которым тогда владел российский бизнесмен Роман Абрамович. У функционеров АПЛ имеются основания полагать, что расчеты по этим сделкам были не полностью прозрачны.

За подобное нарушение «Челси» может грозить лишение очков в нынешнем чемпионате Великобритании. Но учитывая тот факт, что нынешнее руководство лондонцев само уведомило Английскую премьер-лигу о найденных нарушениях — санкции, скорее всего, будут смягчены.

Напомним, что старт расследованию был дан после того, как новые владельцы «Челси» сообщили АПЛ, футбольной ассоциации Англии, а также Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о ряде подозрительных финансовых транзакций в 2012-2019 годах.

Роман Абрамович купил «Челси» в 2003 году. С этого момента лондонский клуб дважды стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, дважды победителем Лиги Европы УЕФА, обладателем Суперкубка УЕФА, пятикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка Англии, дважды обладателем Суперкубка Англии.

Весной 2022 года бизнесмен продал клуб американскому инвестору Тодду Бёли за 4,25 млрд фунтов стерлингов.

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#великобритания
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