Медведев проиграл немцу Звереву в 1/8 турнира в Цинцинатти

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Вслед за Андреем Рублевым турнир серии «Мастерс» в Цинцинатти покинул и второй российский теннисист Даниил Медведев. В 1/8 финала он в трех сетах уступил немецкому спортсмену Александру Звереву.
Первая партия осталась за немцем 6:4. Он был чуть точнее в ключевых эпизодах, что и предопределило его небольшое преимущество. Второй сет также проходил в упорной борьбе, но теперь уже остался за россиянином 7:5. Третья, решающая партия мало чем отличалась от первой: спортсмены старались держать свою подачу и ждали ошибок соперника. Чуть больше их совершил Даниил и партия, а с ней и матч, остались за соперником. 6:4 в решающем сете. После возвращения на корт после травмы Зверев одержал первую победу над игроком из первой десятки. В 1/4 финала он встретится с победителем матча Маннарино (Франция) - Макдональд (США).
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