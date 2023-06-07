Месси продолжит карьеру в американском «Интер Майами»

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Один из лучших футболистов в истории решил уехать из Европы, чтобы быть ближе к семье
Чемпион мира по футболу 2022 года, семикратный обладатель «Золотого мяча» и один из лучших футболистов в мировой истории, аргентинец Лионель Месси объявил о том, что продолжит свою карьеру игрока в американском клубе «Интер Майами». Об этом сам Месси рассказал в интервью газете Mundo Deportivo.
В июне истек контракт Месси с французским клубом «ПСЖ», в составе которого аргентинец дважды становился чемпионом Франции и один раз выиграл суперкубок страны. Рассматривались разные варианты продолжения карьеры Лионеля, включая саудовский клуб «Аль Хиляль», а также испанскую «Барселону», за которую Месси играл с юношеского возраста и в составе которой он 10 раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.
Однако в итоге семикратный обладатель «Золотого мяча» решил принять предложение «Интер Майами» о четырехлетнем контракте на сумму в $200 млн. Клуб, одним из совладельцев которого является бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бэкхем, в настоящее время занимает последнее место в зоне А Высшей футбольной лиги США (MLS), набрав 15 очков в 16 встречах.
Ранее «Радио 1» сообщило о том, что футбольную карьеру завершил известный шведский нападающий Златан Ибрагимович, которому исполнился уже 41 год.
«Я принял решение, что поеду в Майами. Я хотел уехать из Европы, выйти из центра внимания и больше думать о своей семье <...> я решил перейти в лигу Соединенных Штатов, чтобы жить футболом по-другому и получать больше удовольствия от повседневной жизни», — объяснил свое решение чемпион мира.
Однако в итоге семикратный обладатель «Золотого мяча» решил принять предложение «Интер Майами» о четырехлетнем контракте на сумму в $200 млн. Клуб, одним из совладельцев которого является бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бэкхем, в настоящее время занимает последнее место в зоне А Высшей футбольной лиги США (MLS), набрав 15 очков в 16 встречах.
Ранее «Радио 1» сообщило о том, что футбольную карьеру завершил известный шведский нападающий Златан Ибрагимович, которому исполнился уже 41 год.
Артем Путинцев