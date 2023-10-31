Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Месси в восьмой раз выиграл «Золотой мяч»

Месси в восьмой раз выиграл «Золотой мяч»

Футболист Лионель Месси в восьмой раз выиграл «Золотой мяч»
31 октября 2023, 00:58
Фото: istockphoto/alphaspirit

Фото: istockphoto/alphaspirit

Футбольный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в восьмой раз получил престижную награду «Золотой мяч», вручаемую лучшему футболисту сезона по версии журнала France Football. Церемония награждения состоялась в понедельник в театре Шатле в Париже. Приз вручал Дэвид Бекхэм, экс-капитан сборной Англии и совладелец клуба «Интер Майами». В прошлом году награду получил экс-футболист «Реала» Карим Бензема.
Месси ранее выигрывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Сейчас 36-летний аргентинец установил рекорд по количеству наград «Золотой мяч». Вторым по этому показателю остается португальский футболист Криштиану Роналду (пять «Золотых мячей»). В предыдущем сезоне Месси выиграл Чемпионат мира в Катаре в составе сборной Аргентины и был признан лучшим игроком турнира. Кроме того, он стал чемпионом Франции в составе «Пари Сен-Жермен».

Лучшим футболисткой года стала Айтана Бонмати из «Барселоны» и сборной Испании. Награду ей вручил сербский теннисист Новак Джокович. Команда «Барселона» также получила приз за лучшую женскую команду сезона, в то время как лучшим мужским клубом стал «Манчестер Сити».


«Золотой мяч» был учрежден France Football в 1956 году для награждения лучшего футболиста года в Европе на основе мнения спортивных журналистов. На протяжении нескольких лет награда «Золотой мяч» была объединена с наградой «Игрок года ФИФА» на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных. Впоследствии журнал France Football отказался от этого партнерства и вернулся к изначальной системе выбора лучшего игрока года.

Читайте также:

Bola Sport: Месси заранее узнал о том, что выиграл восьмой «Золотой мяч»

Парагвайский футболист плюнул в спину Месси во время матча сборных

Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории
#рекорд
#чемпионат мира
#награда
#журнал
#приз
#футболист
Читайте нас в
В Жуковском состоялись соревнования «С Днём рождения, метеор!»
30 октября 2023, 20:44

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В подмосковном Жуковском прошли легкоатлетичнеские соревнования «С Днём рождения, метеор!». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что юные спортсмены состязались на трёх видах дистанций: 60, 300 и 600 м.

Так, в беге на дистанции 60 м победителями стали Тимофей Ткач, Леонид Кощеев, Игорь Милованов, Василиса Малютина, Александра Загородняя и Полина Ермакова.

Первое место в дистанции на 300 м получили Максим Павлов, Сергей Прибытков, Матвей Жданов, Ксения Большакова, Надежда Чернова и Полина Пугачёва.

А первенство в дистанции на 600 м получили Артемий Бондаренко, Николай Журди, Михаил Баранов, Алиса Лизнева, Кира Завгороднева, Алисия Николаева.

Кроме этого, на каждой из дистанций были призёры, получившие 2-е и 3-е места.

Читайте также:

Подмосковные спортсмены завоевали 28 медалей на чемпионате по кикбоксингу

В Чехове пройдет традиционный фестиваль для болельщиков «Чеховские медведи»

Подмосковный спортсмен выиграл Первенство мира по греко-римской борьбе
#чеховские спортсмены
#приз
#дети
#подмосковье
#спорт подмосковья
Читайте нас в
Подмосковные спортсмены завоевали 28 медалей на чемпионате по кикбоксингу
30 октября 2023, 17:27

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Московской области выиграли 28 медалей на открытом чемпионате и первенстве стран ШОС по кикбоксингу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат проходил с 25 по 29 октября в городском округе Раменское. В нем приняли участие свыше 700 спортсменов из 16 стран.

«<…>Президент России Владимир Путин говорил, что нужно насыщать внутренний календарь, начинать свою международную повестку. И сегодня кикбоксинг как раз является таким примером. Я благодарен Федерации кикбоксинга России, Бату Хасикову и нашей областной федерации за то, что поддержали, чтобы площадкой этого масштабного турнира стала Московская область. <…> Мы можем принимать соревнования самого высокого уровня. Для нас это крайне важно», — подчеркнул министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Стоит отметить, спортсмены из Подмосковья завоевали 9 золотых, 7 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Кроме этого, в международном профессиональном турнире ФКР ПРО 6 в дисциплине «К1» победу одержали Родион Шеремет, Анастасия Янькова и Магомед Махамаев. В дисциплине «поинтфайтинг tag team» победителем стала сборная России, а также в сольных композициях «баттл кикбоксинг формс».

Читайте также:

Подмосковный спортсмен выиграл Первенство мира по греко-римской борьбе

Россияне стали двукратными победителями чемпионата мира по Dota 2

Спортсмен из Подмосковья выиграл золото на первенстве мира по вольной борьбе
#бокс
#чемпионат мира
#спортсмены
#подмосковье
#раменское
#московская область
#соревнования
#дмитрий абарёнов
#министр
#сборная россии
Читайте нас в
В Чехове пройдет традиционный фестиваль для болельщиков «Чеховские медведи»
30 октября 2023, 16:57

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Чехове пройдет традиционный «медвежий» фестиваль для гандбольных болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Фестиваль будет проходить каждую субботу ноября в ТРЦ «Карнавал».

Для гостей мероприятия организуют различные активности, шоу, мастер-классы и квесты.


 Также болельщики смогут попасть на автограф-сессии, где смогут поговорить и сфотографироваться со своим любимым спортсменом, а также получить постер на память.


Кроме этого, гандбольный клуб «Чеховские медведи» работает с декабря 2001 года и является правопреемником ГК «ЦСКА», который становился чемпионом России по гандболу в 2000 и 2001 году.


Стоит отметить, что вход на фестиваль свободный. Подробную информацию о мероприятии и датах проведения можно узнать в официальной группе ГК «Чеховские медведи» в ВК.

Читайте также:

Сборная Подмосковья выиграла 5 медалей на соревнованиях по метанию ножа

В Серебряных Прудах прошло Первенство Московской области среди девушек

ГК «Чеховские медведи» победил в чемпионате России астраханское «Динамо»
#фестиваль
#чеховские клуб
#мероприятия
#гандбол
#спортсмены
#чеховские подмосковье
Читайте нас в
Четвертый спортсмен в истории стал долларовым миллиардером
30 октября 2023, 15:44

Фото: istockphoto/matimix

Мэджик Джонсон стал четвертым спортсменом, который сумел заработать миллиард долларов.
Легендарному американскому баскетболисту Мэджику Джонсону  удалось стать четвертым спортсменом в истории, чьё состояние достигло миллиарда долларов, пишет журнал Forbes.
 
64-летний Джонсон владеет небольшими долями в двух футбольных, бейсбольном и женском баскетбольном клубах. Состояние спортсмена оценивается в 1,2 млрд долларов.
 
В списке спортсменов-миллиардеров чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан, чемпион НБА Леброн Джеймс, 15-кратный чемпион турниров серии «Мэйджор» гольфист Тайгер Вудс.
 
Мэджик Джонсон является пятикратным чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Он выигрывал Олимпийские игры 1992 года в составе сборной США.

Читайте также:

Украинская легкоатлетка Магучих рассказала о письме от россиянки Ласицкене

Судьи отменили гол Александра Овечкина в матче НХЛ

Тарасова высказала уверенность в стойкости Валиевой перед судами
#спорт
#спортсмены
#деньги
Читайте нас в
Подмосковный спортсмен выиграл Первенство мира по греко-римской борьбе
30 октября 2023, 15:41

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсмен из Московской области стал золотым призером Первенства мира по греко-римской борьбе. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Анвар Аллахьяров из Химок соревновался в весовой категории до 60 килограмм по классической борьбе.

Спортсмен поборол в полуфинале индийца и в финале с счетом 10:0 представителя Грузии.

Также Анвар является трехкратный призёр чемпионатов России и победителем первенства мира и Европы по греко-римской борьбе.

Кроме этого, Российские спортсмены завоевали десять золотых, две серебряных и шесть бронзовых наград на Первенстве мира.

Стоит отметить, что соревнования проходили с 23 по 29 октября в Тиране среди спортсменов до 24 лет.

Читайте также:

Спортсмен из Подмосковья выиграл золото на первенстве мира по вольной борьбе

В чемпионате по кикбоксингу в Раменском участие принимают 16 стран

Спортсмены из Подмосковья выступят на Первенстве мира по спортивной борьбе
#золото
#соревнования
#спортсмены
#приз
#подмосковье
#химки
#борьба
#греко-римская борьба
Читайте нас в
Президент РФС Колосков заявил о шансах «Краснодара» на чемпионство
30 октября 2023, 15:14

Фото: istockphoto.com/matimix

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что несмотря на поражение в 13-м туре ЦСКА «Краснодар» всё равно не потерял шансы на первенство.
«Краснодар» не заслуживал поражения в матче с ЦСКА, они были лучше, чем команда Федотова. ЦСКА очень сильно повезло, их много выручал Акинфеев. «Краснодар» точно не потерял шансы на чемпионство. Они ещё поборются за первое место. Никакого кризиса и спада у них нет», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Колосков.

«Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне именно в игре против ЦСКА со счётом 0:1. В следующем туре команда сразиться с «Крыльями Советов».

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что хорошим вариантом для ЦСК в матче с «Краснодаром» была бы ничья. Он добавил, что, скорее всего, ничья и получится.

Читайте также:

Футболист Пономарев спрогнозировал ничью в матче ЦСКА и «Краснодара»

Бывший замгендир «Спартака» Кузьмичев: «Джикия будет бороться за своё место»

Тренер Овчинников увидел опасность в обмене судьями с Саудовской Аравией
#спорт
#краснодар
#футболист
#матч
Читайте нас в
Директор махачкалинского «Динамо» Газизов: «Закрытие аэропорта не повлияло»
30 октября 2023, 15:01

Фото: istockphoto.com/NeoPhoto

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил о том, что события в аэропорте Махачкалы никак не повлияли на команду и спортсменов.
Он отметил, что все ли футболисты успели вернуться в расположение команды до закрытия аэропорта в регионе.

«Все футболисты вернулись из Москвы, находимся в тренировочном процессе. Закрытие аэропорта не повлияло. Всё будет нормально», — заверил в беседе с «РБ Спорт» Газизов.

Ранее, 29 октября, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Было объявлено усиление. Митингующие требовали изгнать евреев из республики. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что телеграм-канал, спровоцировавший беспорядки в аэропорту Махачкалы, администрируется с территории Украины предателями и бандеровцами.

Читайте также:

Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе после беспорядков

Путин сегодня проведет совещание, посвященное событиям в аэропорту Махачкалы

Востоковед Сатановский назвал кармой антисемитский дебош в Махачкале
#аэропорт
#спорт
#закрытие
#футбол
Читайте нас в
Журова: Франции придётся запросить помощь для безопасности на Олимпиаде
30 октября 2023, 14:49

Фото: istockphoto.com/Daniel Bartus

Депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение о том, что Франция может запросить дополнительную помощь в организации безопасности во время летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
«Франция примет совершенно другие меры по организации безопасности на Олимпийских играх в 2024 году, чем она это делает в футбольном первенстве. Скорее всего, ей даже придётся запросить помощь, в чём ей окажут содействие. Но Олимпиада всегда проходит с более сдержанными эмоциями у болельщиков, так как там нет такого принципиального соперничества между командами», — пояснила в беседе с RT Журова.

При этом, она подчеркнула, что основное внимание во время Олимпиады будет уделено именно безопасности спортсменов, чем, по мнению Журовой и объясняется отказ Парижа принимать представителей России.

Читайте также:

Путин: Отстранение россиян от международных стартов — этническая дискриминация

Путин: Россия может на высоком уровне проводить международные соревнования

В Италии не нашлось денег на бобслейные трассы для ОИ-2026
#франция
#помощь
#олимпиада
#безопасность
#спорт
Читайте нас в
Украинская легкоатлетка Магучих рассказала о письме от россиянки Ласицкене
30 октября 2023, 10:19

Фото: iStock/alzay

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала о письме от россиянки Марии Ласицкене со словами поддержки.
В интервью YouTube-каналу Евгения Пронина  Ярослава Магучих рассказала, что российская легкоатлетка Мария Ласицкене написала ей.
 
«Но знаете, было такое сообщение: «Извини, что я раньше не написала. Я думала, это тебе не нужно, зачем тебе это. Моя поддержка и слова необязательны», —рассказала Магучих.
По словам спортсменки, россиянка связалась с ней только летом прошлого года после того, как издания написали об отсутствии реакции на ситуацию. По словам Магучих, всё было бы иначе, если бы Мария Ласицкене написала ей в феврале 2022 года.
 
«Она поддержала меня как спортсменку и девушку, с которой соревновалась. Но потом написала: «Я знаю, что ты меня не поймешь». У меня просто отпало это желание, когда еще раньше я чего-то ждала», — говорит Ярослава Магучих.
Во время Олимпийских игр в Токио Ласицкене и Магучих сделали общее фото. Спортсменки завоевали, соответственно, золотую и бронзовую медали в соревнованиях по прыжкам в высоту. После чего украинка подверглась критике. Её вызвали на беседу в министерство обороны.

Читайте также:

Теннисистка Серена Уильямс вырезала белоруску Соболенко с совместного фото

Украинская теннисистка Цуренко выступила с критикой в адрес WTA

Нурмагомедов объявил, что навсегда порвал с ММА
#спорт
#россия
#украина
Читайте нас в
Достижения.рф