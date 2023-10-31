Месси в восьмой раз выиграл «Золотой мяч»

Фото: istockphoto/alphaspirit
Лучшим футболисткой года стала Айтана Бонмати из «Барселоны» и сборной Испании. Награду ей вручил сербский теннисист Новак Джокович. Команда «Барселона» также получила приз за лучшую женскую команду сезона, в то время как лучшим мужским клубом стал «Манчестер Сити».
Читайте также:
Bola Sport: Месси заранее узнал о том, что выиграл восьмой «Золотой мяч»
Парагвайский футболист плюнул в спину Месси во время матча сборных
Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории