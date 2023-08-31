Месси впервые не смог привести к победе свой новый клуб

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«Интер Майами» впервые не сумел одолеть команду с Месси на поле. Серия из девяти побед была прервана», — сообщает издание Sport24.После перехода в «Интер Майами» 7 июня Месси сумел провести команду к финалу кубка США. В этом матче он смог привести свою команду к победе в серии пенальти.
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