Международная федерация плавания отложила рассмотрение допуска россиян на соревнования

Фото: iStock/BalanceFormcreative
Международная федерация плавания (World Aquatics) отложила принятие решения о предоставлении допуска российским и белорусским спортсменам на свои соревнования в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщили в организации.
«У бюро World Aquatics нет оснований полагать, что вопрос будущего выступления спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях World Aquatics будет изучаться во время чемпионата мира по водным видам спорта 2023 года в Фукуоке», – говорится в заявлении.
Чемпионат мира в Японии стартовал в пятницу, 14 июля, и завершится 30 июля. Федерация плавания ранее сообщала, что обсудит сложившуюся ситуацию и примет решение об участии российских и белорусских спортсменах в соревнованиях.
Читайте также:
МОК не будет приглашать Россию на Олимпиаду-2024
Петербургский «Зенит» стал победителем Суперкубка России
Депутат Свищев сообщил, что спортсменов, меняющих гражданство, могут обязать выплачивать компенсацию
Анастасия Чинкова