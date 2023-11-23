Международные федерации просят спортсменов платить за проверку их связей с ЦСКА

Международные федерации и европейские спортивные чиновники рассматривают санкции против России как способ подзаработать. Например, Международная федерация спортивного скалолазания просит за проверку данных о россиянах на предмет их связей с клубами ЦСКА или «Динамо» по 5 тысяч франков (около 500 тысяч рублей по нынешнему курсу).