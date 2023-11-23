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Международные федерации просят спортсменов платить за проверку их связей с ЦСКА

23 ноября 2023, 14:06
Фото: istockphoto/Naypong

Фото: istockphoto/Naypong

Международные федерации и европейские спортивные чиновники рассматривают санкции против России как способ подзаработать. Например, Международная федерация спортивного скалолазания просит за проверку данных о россиянах на предмет их связей с клубами ЦСКА или «Динамо» по 5 тысяч франков (около 500 тысяч рублей по нынешнему курсу).

Об этом в разговоре с «Матч ТВ» рассказал генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев. Он напомнил, что, согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) по индивидуальному допуску российских спортсменов к международным стартам, это возможно, если атлет не связан с силовыми структурами или клубами, их представляющими.

По словам гендиректора ОКР, международные федерации ухватились за эту возможность получения дополнительного дохода и требуют со спортсменов, представляющих Россию, оплачивать расходы по выяснению их «чистоты» с точки зрения причастности к Вооруженным силам РФ или полиции. Например, в гимнастике такая проверка спортсмена стоит 3 тысячи франков, для обслуживающего персонала (тренеров, массажистов и так далее) — 1,5 тысячи. Федерация стрельбы из лука требует за проверку атлетов 750 евро. Дискриминация россиян получила денежное выражение, заключил Сенглеев.

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В Кашире прошёл муниципальный этап соревнований по волейболу среди юношей
23 ноября 2023, 10:26

Фото: администрация городского округа Кашира

В рамках Всероссийского проекта «Волейбол в школу» во Дворце спорта «Юбилейный» состоялся муниципальный этап соревнований по волейболу «Серебряный мяч».
Соревнования проходили среди сборных команд юношей 2009-2010 годов рождения. В турнире участвовали 110 спортсменов из 9 образовательных учреждений округа.

Соревнования проходили по круговой системе. В одно время на двух площадках спортсмены боролись за право представлять округ на следующем этапе соревнований. Команды показали волю к победе и хорошую технику.

Победителем муниципального этапа стала команда МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза А. И. Выборнова». Команду к победе привела тренер Маргарита Романовская. На втором месте команда МБОУ «СОШ – интернат», на третьем- команда МБОУ «Тарасковская СОШ».  

Администрация поблагодарила участников соревнований, которые показали качественную игру, а также тренеров и представителей команд, поддерживающих юных спортсменов. Пожелали успехов и победы на Региональном этапе соревнований.

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#спорт
#кашира
#волейбол
#новости подмосковья
#подмосковье
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В подмосковной Кашире прошёл открытый турнир по самбо
23 ноября 2023, 09:54

Фото: администрация городского округа Кашира

ХII открытый турнир по самбо среди юношей и девушек был посвящён 82-летию Битвы под Москвой и 85-ой годовщине российского самбо.
Турнир состоялся в Кашире в рамках партийного проекта «Za самбо» «Единой России». Площадкой для него стал ДС «Юбилейный».

На ковре каширские спортсмены встретились с юными атлетами из Ногинска, Ступино, Озер, Воскресенска, Коломны, Серебряных Прудов, Пушкино, Чехова и многих других городов.  

В торжественной церемонии открытия участвовали представители администрации, депутаты, представители общественных организаций, тренеры и спортсмены. Заместитель главы администрации Светлана Зосимова обратилась с приветствием к собравшимся и пожелала победы в честной борьбе.

Заместитель председателя окружного Совета депутатов Игорь Кручинин указал на важность таких соревнований для укрепления характера юных спортсменов.  

Благодарственные письма местного отделения партии «Единая Россия» вручили заслуженным тренерам Николаю Николаевичу Золотареву и Андрею Викторовичу Бикбаеву.  

Начало соревнованиям дал главный судья, мастер спорта международного класса, судья международной категории Сергей Кондрашкин.

По итогам схваток сборная Каширы в общекомандном зачете заняла первое место. На втором и третьем – спортсмены из Озер и Богородского.

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#дети
#новости подмосковья
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Танцоры из Каширы выиграли награды на турнире «Кубок Ультра»
22 ноября 2023, 22:47

Фото: администрация городского округа Кашира

6 ноября в Москве прошёл Российский турнир по танцевальному спорту «Кубок Ультра».
В турнире приняли участие спортсмены танцевальной студии «Dance Fox» Центра детского творчества городского округа Кашира «Светлячок».
 
Победителями и призёрами стали Елизавета Девятерикова, Матвей Гузеватый и Лилия Паневина, Артем Рыжов и Юлия Будеркина.

Также сообщалось, что Олег Дедов из Каширы стал чемпионом России по бодибилдингу. В турнире участвовал инструктор МАУ «Спортклуб Кашира» Олег Дедов. Он стал чемпионом России в категории Classic Physique 178 сантиметров. В этом году призовой фонд турнира составил почти 2,5 миллиона рублей. Соревнования проходили в Москве, в них приняли участие ведущие бодибилдеры со всей страны.

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#спорт
#новости
#школьники
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Олег Дедов из Каширы стал чемпионом России по бодибилдингу
22 ноября 2023, 21:49

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В Москве прошёл турнир по бодибилдингу GRAND PRIX NBC 9 Федерации современного бодибилдинга и фитнеса.
В турнире участвовал инструктор МАУ «Спортклуб Кашира» Олег Дедов. Он стал чемпионом России в категории Classic Physique 178 сантиметров. В этом году призовой фонд турнира составил почти 2,5 миллиона рублей. Соревнования проходили в Москве, в них приняли участие ведущие бодибилдеры со всей страны.
 
Чемпион Олег Дедов является инструктором  МАУ «Спортклуб Кашира».

Ранее сообщалось, что жительница Каширы стала одной из победительниц Федеральной акции «Русский Крым и Севастополь», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».

Девятиклассница из Каширы Дарья Ребдева получила возможность отправиться на экскурсию в Крым. За путь дней увлекательного путешествия, которое проходило с 16 по 21 октября, победители смогли посетить Малахов Курган, Балаклавский подземный музейный комплекс, Корабль-музей «Сметливый» и другие музейные комплексы города.

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Женская команда из Каширы победила на турнире по волейболу
22 ноября 2023, 21:30

Фото: администрация городского округа Кашира

4 ноября в Ступино состоялся Открытый турнир по волейболу.
Он был посвящён Дню народного Единства. В турнире принимали участие 4 женские команды: «Кашира», «Ступино», «Озеры» и «Спутник» из города Донской (Тульская область).

Игры проходили по круговой системе. В упорной борьбе волейболистки «Каширы» заняли 1 место. Тренирует девушек Ирина Соколова на базе Дворца спорта «Юбилейный» МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева». Администрация Каширы поздравляет спортсменок.

Ранее сообщалось, что жительница Каширы стала одной из победительниц Федеральной акции «Русский Крым и Севастополь», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».

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#новости
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#волейбол
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Юные фигуристки из Жуковского завоевали медали на соревнованиях в Сергиевом посаде
22 ноября 2023, 19:50

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Юные фигуристки, воспитанниц спортивной школы «Метеор» из Жуковского успешно выступили на соревнованиях в Сергиевом Посаде. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Спортсменкам удалось завоевать медали. Так, первое место заняли Вероника Благий, выполнившая норматив первого юношеского разряда с первого раза (и, соответственно, завоевавшая его), а также София Смирнова. Отмечается, что последняя завоевала лидирующее место в номинации «Юный фигурист».

Кроме того, третье место досталось Алисе Сундуковой. Так, юная спортсменка завоевала второй юношеский разряд.

Уточняется, что тренером-преподавателем девочек является Марина Качаева.

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#турнир
#спортсмены
#фигурист
#жуковский
#подмосковье
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Францию могут снять с ЧМ из-за игрока, который играл за Нигер
22 ноября 2023, 19:46

Фото: istockphoto/Rost-9D

Сборную Франции, возможно, снимут с ЧМ до 17 лет из-за спортсмена, заигранного за Нигер.
Сборную Франции по футболу могут дисквалифицировать с ЧМ среди игроков до 17 лет из-за того, что в матче участвовал нападающий Янис Иссуфу. Он ранее был заигран за команду Нигера U-17, пишет Foot Mercato.

Форвард выступал за национальную команду Нигера на турнире Западноафриканского футбольного союза. Он является частью отбора на чемпионат мира. Иссуфу сыграл в одном турнире за две команды, что запрещается Международной федерацией футбола (ФИФА).

Решение о дисквалификации вынесут, если соперники сборной Франции обратятся с протестом. Команда Буркина-Фасо, которая выступает с французами на групповом этапе, может обратиться в ФИФА.

Иссуфу играл в трех матчах чемпионата мира. Он отдал две голевые передачи. Сейчас сборная Франции играет против команды Сенегала в 1/8 финала. Иссуфу не оказался в заявке французов.

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Костомаров с протезом провёл тренировку по теннису
#франция
#футбол
#спорт
#новости
#спортсмены
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Костомаров с протезом провёл тренировку по теннису
22 ноября 2023, 18:52

Фото: istockphoto/PeopleImages

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров играл в теннис с протезом правой руки.
Спортсмен разместил видео в своём Telegram-канале. Первые несколько ударов у спортсмена не получились — он уронил ракетку на корт. Но потом Костомаров начал наносить удачные удары по мячу. 

«Сначала полное разочарование. Без рук ужасно трудно: и морально, и физически. Но потом можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть. А хочу я очень», — написал Роман Костомаров. 
16 ноября Роман Костомаров вновь посетил больницу в Коммунарке, куда попал в тяжёлом состоянии в январе. 

«Увидел вновь тех людей, которые боролись за мою жизнь. Воспоминания нахлынули, эмоции зашкаливали, но я очень рад был всех видеть», — рассказал спортсмен. 
Роман Костомаров продолжает идти к своей мечте — выйти на лёд на коньках. По его словам, ежедневные тренировки помогут ему в этом.

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#спорт
#спортсмены
#фигурное катание
#новости
#общество
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Футболист Сенников: Мостовой станет топ-тренером
22 ноября 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Экс-футболист сборной России Дмитрий Сенников выразил уверенность в том, что тренер Александр Мостовой может стать топовым.
«Возможно, Мостовой будет топ-тренером России. У него огромный опыт футболиста, работал с хорошими тренерами. Понятно, что он ещё не работал в клубе, только был главным в медийной команде. Мостовой — человек с именем», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Сенников.

А сам бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявлял, что лучшим тренером первой половины нынешнего сезона чемпионата России является Владимир Ивич. Он пояснял, что Ивич сам некогда играл в футбол и очень хорошо знает, как всё устроено изнутри в этом спорте.

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#спорт
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