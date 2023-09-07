Международный паралимпийский комитет намерен навсегда приостановить членство ПКР

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Президент ПКР Павел Рожков сообщил, что представители Международного паралимпийского комитета (IPC) заявили о своем намерении хорошо подготовиться к генеральной ассамблее в Бахрейне для того, чтобы навсегда приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Об этом Рожков рассказал на заседании коллегии Минспорта РФ.
По словам президента ПКР, осенью 2022 года генассамблея IPC приостановила членство ПКР, лишив всех прав, за исключением обязанности платить членский взнос. Это решение было опротестовано, в результате чего апелляционный трибунал IPC был выигран.
Рожков подчеркнул, что в этом ПКР получил поддержку и российских спортсменов включили в календарь ряда соревнований. Однако МОК запретил российской олимпийской сборной участвовать в Азиатских играх. Рожков отметил, что на данный момент Оргкомитет Азиатских игр думает, что можно сделать в этой ситуации с паралимпийцами. Президент ПКР добавил, что в последнее время с ними стали более смело сотрудничать в Азиатском паралимпийском комитете.
Напомним, Генеральная ассамблея IPC пройдет в Бахрейне 27 сентября.
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Рожков подчеркнул, что в этом ПКР получил поддержку и российских спортсменов включили в календарь ряда соревнований. Однако МОК запретил российской олимпийской сборной участвовать в Азиатских играх. Рожков отметил, что на данный момент Оргкомитет Азиатских игр думает, что можно сделать в этой ситуации с паралимпийцами. Президент ПКР добавил, что в последнее время с ними стали более смело сотрудничать в Азиатском паралимпийском комитете.
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Екатерина Коршунова