Минспорт: более 100 российских спортсменов сменили гражданство

Вратарь чешского клуба «Били Тигржи» Даниэль Крал серьезно пострадал во время выставочного матча со швейцарской командой «Амбри-Пиотт». После сильного броска шайба пробила защитную металлическую сетку в маске и застряла в миллиметрах от глаза.