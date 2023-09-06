Минспорт: более 100 российских спортсменов сменили гражданство

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Больше ста российских спортсменов решили перейти в сборные других стран.
Об этом сообщил заместитель министра спорта Алексей Морозов на заседании коллегии Минспорта.
Также, Морозов отметил, что без учета неолимпийских видов спорта, это значение перевалило за 100. Ведомство, по словам Морозова, старается повышать мотивацию спортсменов, стремятся минимизировать случаи смены гражданства.
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«55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство», — заявил Морозов.
«Сейчас есть такая тенденция», — заключил чиновник.Министерство также работает над тем, чтобы о желании спортсменов сменить гражданство сразу сообщать федерациям.
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Алина Юрчак