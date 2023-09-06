Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Минспорт: более 100 российских спортсменов сменили гражданство

Минспорт: более 100 российских спортсменов сменили гражданство

06 сентября 2023, 18:41
Фото: istock/JohnAlexandr

Фото: istock/JohnAlexandr

Больше ста российских спортсменов решили перейти в сборные других стран.
Об этом сообщил заместитель министра спорта Алексей Морозов на заседании коллегии Минспорта.

«55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство», — заявил Морозов.

Также, Морозов отметил, что без учета неолимпийских видов спорта, это значение перевалило за 100. Ведомство, по словам Морозова, старается повышать мотивацию спортсменов, стремятся минимизировать случаи смены гражданства.

«Сейчас есть такая тенденция», — заключил чиновник.
Министерство также работает над тем, чтобы о желании спортсменов сменить гражданство сразу сообщать федерациям.

Читайте также:

В Шатуре проведут Всероссийский день бега «Кросс нации»

Хоккейный агент Дементьев объяснил поражения ЦСКА в сезоне КХЛ

Товарищеский матч «Крыльев Советов» и «Урала» состоится 10 сентября

#гражданство
#минспорта
#спортсмены
#министерство
Читайте нас в
В Шатуре проведут Всероссийский день бега «Кросс нации»
06 сентября 2023, 17:49

Фото: Istockphoto / WoodysPhotos

Всероссийский день бега в рамках «Кросса нации» пройдёт 16 сентября в городском округе Шатура. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта Московской области. 
 
Спортивный праздник проводится с 2004 года. Он ежегодно собирает сотни тысяч любителей бега. Забег по традиции проходит в третью субботу сентября в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». 
 
Для регистрации на «Кросс нации» в Шатуре нужно заполнить форму по ссылке. Регистрация завершится 14 сентября в 14 часов. При этом групповая регистрация участников не предусмотрена.
 
Для любителей бега в Подмосковье будет организовано пять дистанций – 1, 4, 6, 8 и 12 км. 
 
Место проведения забега: Московская область, Шатура, ул. Спортивная,  д. 14 (стадион «Энергия»). Регистрация участников начнётся в 10 часов. 
 
Как напомнили в министерстве, в прошлом году участниками бегового события стали более 1 тыс спортсменов из разных регионов России. 
 
Читайте также:

В Красногорске открыли новый Дворец тенниса Академии Тарпищева

«Русский Халк» из Люберец установил новый рекорд по силовому экстриму

Сборная Подмосковья стала призёром чемпионата России по стрельбе из лука
 
#спорт
#подмосковье
#московская область
#бег
#забег
#кросс
Читайте нас в
Хоккейный агент Дементьев объяснил поражения ЦСКА в сезоне КХЛ
06 сентября 2023, 17:38

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев прокомментировал поражение ЦСКА на старте сезона КХЛ «Металлургу», которое стало вторым в трёх матчах чемпионата.
По его мнению, определённую роль в этом поединке сыграло то, что команда не так давно вернулась из отпуска к тренировкам, что не могло не сказаться на работе игроков. Он выразил надежду, что со временем ребята растренируются и всё встанет на свои места, игроки вернуться в форму и станут работать в прежнем режиме.

«Весь чемпионат пройти без поражений нельзя. Ни в одной лиге нет ни одной команды, которая бы выигрывала все матчи. Это спорт, это хоккей, и есть масса ситуаций, воздействующих на развитие событий. Возможно, информационный бум, который творится вокруг ЦСКА с начала чемпионата, имеет определенное влияние. Команды по-особому настраиваются на этого соперника. И, может быть, в самом ЦСКА атмосфера перегружена сложившейся ситуацией», — добавил в беседе с «РБ Спорт» Дементьев.

Читайте также:

Шайба пробила маску чешского хоккейного вратаря и едва не лишила его глаза

Тренер Юрзинов-младший выразил желание вернуться в КХЛ

Губерниев назвал решение о допуске Федотова к сезону КХЛ поспешным
#спорт
#хоккей
#кхл
#чемпионат
Читайте нас в
Товарищеский матч «Крыльев Советов» и «Урала» состоится 10 сентября
06 сентября 2023, 17:25

Фото: istockphoto.com/alphaspirit

«Крылья Советов» и «Урал» проведут товарищеский матч 10 сентября.
Отмечается, что после семи туров эти две команды являются лидерами турнирной таблицы Чемпионата России. При этом третье место занимает Самарский клуб с набранными 14 очками.

Однако главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил о планах на паузу в чемпионате России.

«Мы три дня мы отдыхали, 6 сентября собираемся и начинаем плановую подготовку. 10 числа играем в Екатеринбурге против «Урала» товарищеский матч. Это будет единственная игра во время перерыва», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Осинькин.

Читайте также:

L’Equipe: Аргентинский футболист Икарди приобрел самый дорогой автомобиль в мире

РФС: Футболисты Тюкавин и Караваев покинули сборную России

Мостовой заявил о зависимости «Локоматива» от Дзюбы
 
#спорт
#тренер
#матч
#футбол
Читайте нас в
Фигуристка Медведева ответила на вопрос о том, как затащить ее в постель
06 сентября 2023, 15:22

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Звезда российского фигурного катания Евгения Медведева рассказала, как можно затащить ее в постель.
Анонимный пользователь в запрещенной на территории РФ социальной сети задал спортсменке вопрос о том, как можно затащить ее в постель. 

«Меня не надо туда затаскивать. Я сама ложусь и сплю, когда стемнеет», - ответила анониму Медведева. 

23-летняя фигуристка имеет на своем счету такие титулы как : Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы.

Читайте также: 

Минспорта Украины внесло двоих футболистов в список сбежавших спортсменов

Шайба пробила маску чешского хоккейного вратаря и едва не лишила его глаза

Женская сборная МЧС России стала чемпионом мира по пожарно-спасательному спорту
#фигурное катание
#социальные сети
#спорт
Читайте нас в
Минспорта Украины внесло двоих футболистов в список сбежавших спортсменов
06 сентября 2023, 14:23

Фото: istockphoto/alphaspirit

Новоиспеченные украинские легионеры клубов из футбольных чемпионатов Испании и Португалии попали в поле зрения министерства спорта и молодежной политики Украины. Артем Довбик и Анатолий Трубин внесены в список спортсменов, нарушивших правила пребывания за пределами страны.
Всего в этот список вошли 293 атлета, которые не вернулись из-за границы после завершения соревнований. Оба футболиста сменили клубную прописку нынешним летом. 22-летний вратарь Трубин отправился из донецкого «Шахтера» в знаменитую португальскую «Бенфику». 26-летний нападающий Довбик из команды «Днепр-1» перебрался в клуб поскромнее — испанскую «Жирону».

По правилам, установленным Минспорта, спортсмены имеют право выезжать за границу и находиться там не более 30 дней, но не менее продолжительности спортивных соревнований. Пока неясно, внесены ли футболисты в список нарушителей по ошибке, или их переход не был согласован с министерством.

Читайте также:

Bloomberg: 3,3 миллиона украинцев могут не вернуться домой из-за границы

Бах отверг инициативу Украины по бойкоту Олимпийских игр

МОК запретил спортсменам из России и Белорусии участвовать в Азиатских играх в Китае

#минспорта
#клуб
#спортсмены
#переход
#право
Читайте нас в
WADA выдвинуло неожиданные угрозы Франции
Agence France-Presse: WADA пригрозило Франции запретом на проведение Олимпиады
06 сентября 2023, 11:12

Фото: istockphoto/lucamato

Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступило с резкой критикой национального антидопингового агентства Франции (AFLD), обвинив французских коллег в недостаточной жесткости и пригрозив суровыми санкциями.
Как сообщает источник Agence France-Presse, WADA направило письмо во Французское антидопинговое агентство, в котором были указаны три недавних случая применения спортсменами запрещенных препаратов, и обвинило AFLD в принятии решений, не соответствующих Всемирному антидопинговому кодексу или прецедентному праву Спортивного арбитражного суда.

По данным AFP, WADA может инициировать процедуру, которая приведет к запрету французским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, а также к лишению права проводить такие соревнования. Французская антидопинговая организация осудила WADA, указав,  что угрозы международного агентства напоминают «настоящий шантаж».

Читайте также:

Практически у всех хоккеистов ХК «Толпар» обнаружили допинг

Серебряную медалистку лондонской Олимпиады Каширину дисквалифицировали на 8 лет

WADA требует аннулировать результаты фигуристки Валиевой

#права
#соревнования
#игры
#допинг
#олимпиада
#франция
Читайте нас в
Шайба пробила маску чешского хоккейного вратаря и едва не лишила его глаза
06 сентября 2023, 08:44

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Вратарь чешского клуба «Били Тигржи» Даниэль Крал серьезно пострадал во время выставочного матча со швейцарской командой «Амбри-Пиотт». После сильного броска шайба пробила защитную металлическую сетку в маске и застряла в миллиметрах от глаза.
Позже Даниэль сравнил полученный удар с выстрелом. Шайба все-таки попала в скулу и голкипер на несколько секунд потерял сознание. Партнеры помогли ему подняться со льда и сняли с него шлем. В первые минуты он ничего не мог видеть правым глазом. Конечно, Крал не смог продолжить игру. Его немедленно доставили в больницу, где врачи убедились, что сам глаз не пострадал, хотя и заплыл после удара.

Даниэлю Кралу 20 лет, он привлекался к играм за молодежную сборную Чехии. Встреча, которую он не доиграл, закончилась со счетом 3:1 в пользу «Амбри-Пиотта», но, думается, главным ее итогом для Даниэля и его партнеров стало то, что он не получил серьезной травмы и не лишился глаза.

Читайте также:

Тренер Юрзинов-младший выразил желание вернуться в КХЛ

Губерниев назвал решение о допуске Федотова к сезону КХЛ поспешным

Практически у всех хоккеистов ХК «Толпар» обнаружили допинг

#врачи
#травмы
#глаза
#встреча
#удар
#хоккей
Читайте нас в
Женская сборная МЧС России стала чемпионом мира по пожарно-спасательному спорту
06 сентября 2023, 06:26

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Женская сборная МЧС России стала чемпионом мира по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщает само ведомство в своём Telegram-канале.
Двадцать спортсменов представляли Российскую Федерацию среди команд из двух десятков стран на соревнованиях, проходивших в Стамбуле.

«В текущей обстановке чемпионат — одно из редчайших мировых первенств, где Россия выступает под собственным флагом. Сборные команды МЧС России показали хорошие результаты за четыре дня напряженного соперничества. Ребята продемонстрировали хорошую подготовку, выносливость, физические возможности и волю к победе», — отметил министр РФ по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков.





Женская сборная России опередила сборные команды Белоруссии и Узбекистана, занявших соответственно второе и третье места. В свою очередь, мужская сборная завоевала бронзовые медали ЧМ, пропустив вперёд на пьедестале сборные Узбекистана и Казахстана.

Читайте также:

Подмосковные боксёры завоевали золото международного турнира в Сербии

Российские киберспортсмены будут участвовать в международных турнирах с флагом и гимном

Мужество российского спортсмена восхитило американцев

#мчс
#чемпионат мира
#пожарные
#спорт
#женщины
Читайте нас в
В Красногорске открыли новый Дворец тенниса Академии Тарпищева
05 сентября 2023, 22:00

Фото: Минспорт МО

В Красногорске открылся новый Дворец тенниса на базе детской международной Академии тенниса Шамиля Тарпищева. Это ознаменовало завершение первой очереди строительства спортивного центра, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«С вводом комплекса на четыре корта у нас появляется девять крытых площадок. Это позволит тренироваться 500 теннисистам. Всего это порядка 25 секций, где сейчас уже занимаются 1 450 детей. Вторая часть реконструкции будет «летней». Будет оборудован открытый комплекс, который будет включать ещё восемь грунтовых кортов и 10 площадок для пляжных видов спорта. Планируем приступить в следующем году», – сказал гендиректор детской международной Академии тенниса Шамиля Тарпищева, вице-президент Федерации тенниса Московской области Андрей Бабаев.
С 2016 года академия располагается в центре развития детского спорта «Зенит» в Красногорске. Мальчики и девочки старше трёх лет занимаются там в 25 секциях по разным видам спорта.
 
С открытием нового дворца теннисная академия получила ещё четыре крытых теннисных корта. Новый спортивный зал позволит тренироваться спортсменам-колясочникам.
 
Планируется, что на базе центра будут тренироваться сборные России и Московской области по теннису, пляжному теннису, теннису на колясках и пляжному волейболу. С сентября там также будут проходить тренировки волейбольного клуба «Зоркий».

Читайте также:

«Русский Халк» из Люберец установил новый рекорд по силовому экстриму

На старт экстремального забега в Зарайске вышли более 700 детей

Сборная Подмосковья стала призёром чемпионата России по стрельбе из лука

 

#минспорт мо
#теннис
#красногорск
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Достижения.рф