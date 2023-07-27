Минспорт позовёт украинских спортсменов на Всемирные игры дружбы

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Министр спорта Олег Матыцин заявил, что министерство планирует позвать украинских спортсменов на Всемирные игры дружбы. Об этом он сообщил на полях саммита Россия - Африка.
По словам министра, Россия намерена пригласить к участию украинских атлетов в играх, которые состоятся с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.
Матыцин подчеркнул, что прибывшим спортсменам будет обеспечена безопасность на территории России. Он также добавил, что атлеты могут не сомневаться в равных правах на участие в соревнованиях.
В играх будет представлено 27 видов спорта. Проходить соревнования будут в столичных «Лужниках».
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Матыцин подчеркнул, что прибывшим спортсменам будет обеспечена безопасность на территории России. Он также добавил, что атлеты могут не сомневаться в равных правах на участие в соревнованиях.
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Анастасия Крестьянова