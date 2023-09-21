Минспорта РФ не будет платить WADA на прежних условиях

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В Министерстве спорта РФ заявили, что ведомство отказывается платить ежегодные взносы WADA на тех условиях, что были ранее. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что бюджет WADA каждый год формируется на основе Копенгагенской антидопинговой декларации 2003 года. Для стран она не несет обязательный характер.
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