Минспорта Украины внесло двоих футболистов в список сбежавших спортсменов

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Новоиспеченные украинские легионеры клубов из футбольных чемпионатов Испании и Португалии попали в поле зрения министерства спорта и молодежной политики Украины. Артем Довбик и Анатолий Трубин внесены в список спортсменов, нарушивших правила пребывания за пределами страны.
По правилам, установленным Минспорта, спортсмены имеют право выезжать за границу и находиться там не более 30 дней, но не менее продолжительности спортивных соревнований. Пока неясно, внесены ли футболисты в список нарушителей по ошибке, или их переход не был согласован с министерством.
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Александр Бойцов