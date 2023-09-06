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Минспорта Украины внесло двоих футболистов в список сбежавших спортсменов

06 сентября 2023, 14:23
Фото: istockphoto/alphaspirit

Фото: istockphoto/alphaspirit

Новоиспеченные украинские легионеры клубов из футбольных чемпионатов Испании и Португалии попали в поле зрения министерства спорта и молодежной политики Украины. Артем Довбик и Анатолий Трубин внесены в список спортсменов, нарушивших правила пребывания за пределами страны.

Всего в этот список вошли 293 атлета, которые не вернулись из-за границы после завершения соревнований. Оба футболиста сменили клубную прописку нынешним летом. 22-летний вратарь Трубин отправился из донецкого «Шахтера» в знаменитую португальскую «Бенфику». 26-летний нападающий Довбик из команды «Днепр-1» перебрался в клуб поскромнее — испанскую «Жирону».

По правилам, установленным Минспорта, спортсмены имеют право выезжать за границу и находиться там не более 30 дней, но не менее продолжительности спортивных соревнований. Пока неясно, внесены ли футболисты в список нарушителей по ошибке, или их переход не был согласован с министерством.

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Фигуристка Медведева ответила на вопрос о том, как затащить ее в постель
06 сентября 2023, 15:22

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Звезда российского фигурного катания Евгения Медведева рассказала, как можно затащить ее в постель.
Анонимный пользователь в запрещенной на территории РФ социальной сети задал спортсменке вопрос о том, как можно затащить ее в постель. 

«Меня не надо туда затаскивать. Я сама ложусь и сплю, когда стемнеет», - ответила анониму Медведева. 

23-летняя фигуристка имеет на своем счету такие титулы как : Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы.

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#фигурное катание
#социальные сети
#спорт
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WADA выдвинуло неожиданные угрозы Франции
Agence France-Presse: WADA пригрозило Франции запретом на проведение Олимпиады
06 сентября 2023, 11:12

Фото: istockphoto/lucamato

Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступило с резкой критикой национального антидопингового агентства Франции (AFLD), обвинив французских коллег в недостаточной жесткости и пригрозив суровыми санкциями.
Как сообщает источник Agence France-Presse, WADA направило письмо во Французское антидопинговое агентство, в котором были указаны три недавних случая применения спортсменами запрещенных препаратов, и обвинило AFLD в принятии решений, не соответствующих Всемирному антидопинговому кодексу или прецедентному праву Спортивного арбитражного суда.

По данным AFP, WADA может инициировать процедуру, которая приведет к запрету французским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, а также к лишению права проводить такие соревнования. Французская антидопинговая организация осудила WADA, указав,  что угрозы международного агентства напоминают «настоящий шантаж».

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#права
#соревнования
#игры
#допинг
#олимпиада
#франция
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Шайба пробила маску чешского хоккейного вратаря и едва не лишила его глаза
06 сентября 2023, 08:44

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Вратарь чешского клуба «Били Тигржи» Даниэль Крал серьезно пострадал во время выставочного матча со швейцарской командой «Амбри-Пиотт». После сильного броска шайба пробила защитную металлическую сетку в маске и застряла в миллиметрах от глаза.
Позже Даниэль сравнил полученный удар с выстрелом. Шайба все-таки попала в скулу и голкипер на несколько секунд потерял сознание. Партнеры помогли ему подняться со льда и сняли с него шлем. В первые минуты он ничего не мог видеть правым глазом. Конечно, Крал не смог продолжить игру. Его немедленно доставили в больницу, где врачи убедились, что сам глаз не пострадал, хотя и заплыл после удара.

Даниэлю Кралу 20 лет, он привлекался к играм за молодежную сборную Чехии. Встреча, которую он не доиграл, закончилась со счетом 3:1 в пользу «Амбри-Пиотта», но, думается, главным ее итогом для Даниэля и его партнеров стало то, что он не получил серьезной травмы и не лишился глаза.

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#удар
#хоккей
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Женская сборная МЧС России стала чемпионом мира по пожарно-спасательному спорту
06 сентября 2023, 06:26

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Женская сборная МЧС России стала чемпионом мира по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщает само ведомство в своём Telegram-канале.
Двадцать спортсменов представляли Российскую Федерацию среди команд из двух десятков стран на соревнованиях, проходивших в Стамбуле.

«В текущей обстановке чемпионат — одно из редчайших мировых первенств, где Россия выступает под собственным флагом. Сборные команды МЧС России показали хорошие результаты за четыре дня напряженного соперничества. Ребята продемонстрировали хорошую подготовку, выносливость, физические возможности и волю к победе», — отметил министр РФ по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков.





Женская сборная России опередила сборные команды Белоруссии и Узбекистана, занявших соответственно второе и третье места. В свою очередь, мужская сборная завоевала бронзовые медали ЧМ, пропустив вперёд на пьедестале сборные Узбекистана и Казахстана.

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#мчс
#чемпионат мира
#пожарные
#спорт
#женщины
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В Красногорске открыли новый Дворец тенниса Академии Тарпищева
05 сентября 2023, 22:00

Фото: Минспорт МО

В Красногорске открылся новый Дворец тенниса на базе детской международной Академии тенниса Шамиля Тарпищева. Это ознаменовало завершение первой очереди строительства спортивного центра, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«С вводом комплекса на четыре корта у нас появляется девять крытых площадок. Это позволит тренироваться 500 теннисистам. Всего это порядка 25 секций, где сейчас уже занимаются 1 450 детей. Вторая часть реконструкции будет «летней». Будет оборудован открытый комплекс, который будет включать ещё восемь грунтовых кортов и 10 площадок для пляжных видов спорта. Планируем приступить в следующем году», – сказал гендиректор детской международной Академии тенниса Шамиля Тарпищева, вице-президент Федерации тенниса Московской области Андрей Бабаев.
С 2016 года академия располагается в центре развития детского спорта «Зенит» в Красногорске. Мальчики и девочки старше трёх лет занимаются там в 25 секциях по разным видам спорта.
 
С открытием нового дворца теннисная академия получила ещё четыре крытых теннисных корта. Новый спортивный зал позволит тренироваться спортсменам-колясочникам.
 
Планируется, что на базе центра будут тренироваться сборные России и Московской области по теннису, пляжному теннису, теннису на колясках и пляжному волейболу. С сентября там также будут проходить тренировки волейбольного клуба «Зоркий».

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Сборная Подмосковья стала призёром чемпионата России по стрельбе из лука

 

#минспорт мо
#теннис
#красногорск
#подмосковье
#московская область
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L’Equipe: Аргентинский футболист Икарди приобрел самый дорогой автомобиль в мире
05 сентября 2023, 21:02

Фото: istockphoto/alphaspirit

Нападающий турецкого «Галатасарая» аргентинец Мауро Икарди купил себе самый дорогой автомобиль в мире. Сообщается, что это Rolls-Royce Boat Tail стоимостью 26 миллионов евро и выпущенный на данный момент всего в трех экземплярах.
Первую модель этой машины приобрел промышленник, который разбогател на добыче жемчуга, второй купили рэпер Jay-Z и Beyonce, а третий — Мауро Икарди, сообщает издание L’Equipe. Новый автомобиль 30-летнего футболиста оснащен 6,5 литровым двигателем V12. Салон выполнен в стиле каюты яхты, а внутри есть даже кухня и портативный холодильник для шампанского.

Нападающий, с переменным успехом поигравший в разных европейских чемпионатах, прошлым летом подписал контракт с одним из лидеров турецкого футбола. В нынешнем сезоне Мауро Икарди в семи матчах за «Галатасарай» во всех турнирах забил семь мячей и сделал одну голевую передачу.

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#автомобиль
#контракт
#машины
#футбол
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«Русский Халк» из Люберец установил новый рекорд по силовому экстриму
05 сентября 2023, 21:01

Фото: Минспорт МО

Рекордсмен мира Сергей Агаджанян из Люберец по прозвищу «Русский Халк» впервые в истории силовых видов спорта установил новый рекорд по сценическому экстриму. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
За 400 секунд атлет скрутил в трубочку 13 сковородок и надул до разрыва 10 медицинских грелок.  Свой рекорд силач посвятил 400-летнему юбилею Люберец. Он выступил на сцене Наташинского парка города. 
 
Задача усложнялась тем, что впервые в истории спорта экстремалу нужно было разрушать предметы, в рамках установленного лимита времени. Это добавило зрелищности рекорду. 
 
Фиксировало достижение международное богатырское движение «Сильнейшая нация мира». Рекорд признан Международной федерацией World Strongman.

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#минспорт мо
#люберцы
#экстрим
#рекорд
#подмосковье
#московская область
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Главный тренер ФК «Факел» Евсеев покинул свой пост
05 сентября 2023, 20:24

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Главный тренер футбольного клуба «Факел» из Воронежа Вадим Евсеев покинул свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе ФК.
В сообщении выражается благодарность Евсееву за вклад в развитие команды, а также за сохранение возможности играть в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Вадиму Евсееву 47 лет. Он возглавил воронежский «Факел» в мае 2023 года. Благодаря его подготовке команда одержала победу в матче с красноярским «Енисеем», что помогло ей сохранить место в РПЛ.

До этого Евсеев работал в «Текстильщике» (Иваново), «Амкаре» (Пермь), «СКА – Хабаровске» и «Уфе».

В качестве игрока Евсеев шесть раз становился чемпионом России, побеждал в кубке России шесть раз и дважды одержал победу в суперкубке.

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#футбол
#воронеж
#тренер
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РФС: Футболисты Тюкавин и Караваев покинули сборную России
05 сентября 2023, 19:34

Фото: iStock/efks

Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин покинул сборную России, поэтому не сыграет в назначенных на сентябрь матчах. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Помимо Тюкавина сборную России покинул защитник футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Вячеслав Караваев. Он также не примет участие в сентябрьских матчах.

Константину Тюкавину 21 год. За этот сезон в составе команды «Динамо» от провёл девять матчей. На его счету три гола.

Вячеславу Караваеву 28 лет. Он провёл 11 матчей в нынешнем сезоне в составе «Зенита».

Сборная России в сентябре проведёт два выездных матча: со сборной Египта (7-11 сентября) и с командой Катара (12 сентября).

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#сборная россии
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