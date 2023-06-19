Минспорта Украины изменило приказ о неучастии спортсменов в турнирах с россиянами и белорусами

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В новой редакции документа формулировку «запретить официальным делегациям национальных сборных <...> участвовать в международных <...> соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Белоруссии» чиновники изменили на «не командировать официальные делегации…», и далее по тексту.
Ранее депутат Госдумы, первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлёв заявил, что российским спортсменам необходимо бойкотировать Олимпиаду, поскольку любой торг с Международным олимпийским комитетом (МОК) неуместен, а выступление под белым флагом и без гимна — предательство страны.