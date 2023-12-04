Мытищинский спортсмен стал чемпионом России по кикбоксингу

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Мытищинский спортсмен Ростислав Варнавский принял участие в чемпионате в составе сборной Московской области.
Кроме этого, сборная Московской области завоевала на чемпионате России по кикбоксингу в общей сложности пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград.
Читайте также:
Подмосковная сборная по кикбоксингу показала лучший в истории результат на чемпионате России
В декабре жителей Подмосковья ждут 14 бесплатных спектаклей на льду
ХК «Куньлунь» обыграл в Мытищах лидера Запада КХЛ «Спартак»