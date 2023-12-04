Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Мытищинский спортсмен стал чемпионом России по кикбоксингу

Мытищинский спортсмен стал чемпионом России по кикбоксингу

04 декабря 2023, 11:54
Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Единоборец из Мытищ стал чемпионом России по кикбоксингу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Чемпионом России по кикбоксингу проходил в Перми с 27 ноября по 2 декабря. В нем приняли участие свыше 600 спортсменов из 54 регионов страны.

Мытищинский спортсмен Ростислав Варнавский принял участие в чемпионате в составе сборной Московской области.


По итогам поединков Ростислав стал победителем соревнований в дисциплине К1 в весовой категории до 71 кг. Стоит отметить, что он является воспитанником мытищинской спортивной школы «ЦДЮС».

Кроме этого, сборная Московской области завоевала на чемпионате России по кикбоксингу в общей сложности пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград.

Читайте также:

Подмосковная сборная по кикбоксингу показала лучший в истории результат на чемпионате России

В декабре жителей Подмосковья ждут 14 бесплатных спектаклей на льду

ХК «Куньлунь» обыграл в Мытищах лидера Запада КХЛ «Спартак»
#школы
#страны
#спортсмен
#мытищи
#подмосковье
#сборная
Читайте нас в
На Кубке России по самбо подмосковные спортсмены завоевали пять призовых мест
04 декабря 2023, 12:39

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Самбисты из Подмосковья заняли пять призовых мест на Кубке России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На Кубке России по самбо спортсмены из Московской области завоевали одну серебряную и четыре бронзовые медали.

По тогам соревнований почетным серебряным призером стал самбист из городского округа Королев Степан  Солдатенков. Он выступал в весовой категории более 98 кг.

Обладателем бронзы спортивного самбо в категории до 53 килограммов стал Павел Сараев из Пушкинского городского округа. 

Также бронзовым призером боевого самбо в весе до 88 килограмм стал Кирилл Харьков из Сергиево-Посадского городского округа. Кроме этого,в этой же дисциплине в категории свыше 98 кг бронзовую медаль выиграл Павел Дрямов из городского округа Серпухов.

Стоит отметить, что соревнования проходили с с 26 по 2 декабря в городе Кстово Нижегородской области.


Читайте также:


Мытищинский спортсмен стал чемпионом России по кикбоксингу

Подмосковная сборная по кикбоксингу показала лучший в истории результат на чемпионате России

Выступавший со сломанной рукой подмосковный единоборец Гросул стал вице-чемпионом мира
#медали
#медаль
#соревнования
#спортсмены
#самбо
#подмосковье
#победители
Читайте нас в
Подмосковье выиграло четыре медали Кубка России по конькобежному спорту
04 декабря 2023, 11:04

Фото6 пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Конькобежцы Московской области удостоились четырёх медалей Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России по конькобежному спорту проходил с 28 ноября по 2 декабря в Чеоябинске.

По итогам соревнований в женском зачете в категории спринт победителем стала Дарья Качанова из Московской области. Стоит отметить, что Дарья является чемпионкой и призёром Европы, а также призёром чемпионатов мира. 

Также серебряным призером в женском спринтерском многоборье стала призёр чемпионата мира подмосковная спортсменка Елена Еранина.

В мужском зачете в классическом многоборье обладателем золота стал Даниил Алдошкин, который является серебряным призёром олимпиады в Пекине. Вторым в дисциплине стал чемпион и призёр олимпийских игр, многократный победитель чемпионатов Европы и мира Руслан Захаров из Подмосковья.

Читайте также:

Юные пловцы из Жуковского выступили на первом этапе Кубка чемпионов

Подмосковный яхтсмен Комиссаров выиграл «Черноморскую регату»

Подмосковная команда выиграла Кубок Ельцина по индорхоккею
#кубок россии
#приз
#подмосковье
#победители
#конькобежный спорт
#спортсмены
#московская область
Читайте нас в
Подмосковная сборная по кикбоксингу показала лучший в истории результат на чемпионате России
04 декабря 2023, 10:23

Фото: Минспорт МО

Сборная Московской области завоевала 12 наград чемпионата России по кикбоксингу – пять золотые, две серебряные и пять бронзовых. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
На высшую ступень пьедестала в своих весовых категориях поднялись Ростислав Варнавский из Мытищ, Анна Черняева из Долгопрудного, Алина Шапронас и Юлия Куценко из Истры, а также Дарья Нефёдова, представляющая Истру и Раменский городской округ.

Вице-чемпионами стали Любовь Макеева из Клина и Карина Паюк из Балашихи.

Третье место заняли Алишер Юлдашев из Фрязина, Кирилл Феоктистов из Балашихи, Полина Кравцова и Михайло Иованович из Реутова и Дмитрий Леер, выступающий за Раменский городской округ и Истру. 
 
Как отметили в министерстве, это лучший результат на чемпионате России за всю историю сборной Московской области по кикбоксингу. 
 
Чемпионат проходил с 27 ноября по 2 декабря в Перми. В нём в различных соревновательных дисциплинах участвовали более 600 спортсменов. 
 
Читайте также:

В Подмосковье пройдет межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества»

Выступавший со сломанной рукой подмосковный единоборец Гросул стал вице-чемпионом мира

Подмосковная спортсменка Куценко выиграла чемпионат России по кикбоксингу
#подмосковье
#московская область
#турнир
#соревнования
#спорт
#минспорт мо
#спортсмены
Читайте нас в
В Подмосковье прошли всероссийские соревнования по рукопашному бою
04 декабря 2023, 10:03

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области

В Подмосковье прошли соревнования «Кубок памяти Героя Российской Федерации Е.Н. Зиничева по рукопашному бою». Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.
Соревнования прошли на базе спортивного комплекса парк-отеля «Горизонт» в городском округе Одинцово.

Мероприятие открыли заместитель министра МЧС России Илья Денисов и сын Героя Российской Федерации Евгения Зиничева – Денис.

«Благодарю всех присутствующих за любовь к этому виду спорта, силу, стремление и готовность биться за результат, отстаивать честь своего МЧС России. Боевые искусства развивают умение и способность к действиям в экстремальных ситуациях на уровне инстинктов и автоматизма», - поделился Илья Денисов.

В соревнованиях приняли участие свыше 100 спортсменов со всей России. Участники боролись в восьми весовых категориях.

Стоит отметить, что по итогам соревнований победителем стала сборная ФСИН России. Серебряным призером стала сборная МВД России, а бронзу завоевала вторая из двух сборных МЧС России.

Читайте также:

Выступавший со сломанной рукой подмосковный единоборец Гросул стал вице-чемпионом мира

Московская область впервые признана самым спортивным регионом России

Подмосковная горнолыжница Гирина стала призёром соревнований «Серия PRO»
#парк
#одинцово
#мвд
#мчс
#любовь
#соревнования
#фсин
#сын
Читайте нас в
В Подмосковье пройдет межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества»
04 декабря 2023, 09:22

Фото: istockphoto / Ancika

Межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества» в формате телемоста пройдет в 15 городах России. Об сообщила пресс-служба спортивно-патриотического клуба «ЯРОПОЛК».
Соревнования пройдут 9 декабря в Московской, Запорожской, Херсонской, Ростовской, Волгоградской, Архангельской, Астраханской и Воронежской областях, республиках Крым и Бурятия, а также Приморском, Краснодарском, Хабаровском краях и Севастополе.

В рамках соревнований спортсмены будут бороться в таких видах спорта, как тхэквондо, бокс, греко-римская борьба и вольная борьба, рукопашный бой, кикбоксинг, панкратион и самбо. Турнир проводится в возрастных категориях от 12 до 17 лет и от 18 лет до 21 года. 

Стоит отметить, что турнир будет посвящен военнослужащим-участникам специальной военной операции.

Почетными гостями соревнований будут заместитель Министра спорта Российской Федерации  Одес Байсултанов, многократный чемпион и рекордсмен Мира, Европы и России по плаванию и подводному плаванию Андрей Арбузов, заслуженный мастер спорта России по синхронному плаванию Светлана Колисниченко, многократная чемпионка Европы по армрестлингу Ирина Гладкая, актёр телеканала ТНТ Николай Наумов, звезда кулачных боев «ПОП ММА» Максим Щербаков и ветеран боевых действий, ветеран антитеррористического подразделения «АЛЬФА» Илья Шадриков.

Кроме этого, благодаря телемосту между участвующими субъектами можно будет ощутить многообразие видов единоборств, навыки и умения талантливых юных спортсменов, а также раскрыть тему героизма в России и услышать истории подвигов участников СВО.

Читайте также:

Выступавший со сломанной рукой подмосковный единоборец Гросул стал вице-чемпионом мира

Подмосковная спортсменка Куценко выиграла чемпионат России по кикбоксингу

Московская область впервые признана самым спортивным регионом России
#вольная борьба
#турнир
#бокс
#ветеран
#соревнования
#спортсмены
#самбо
#операции
#бурятия
#сво
#россия
#подмосковье
Читайте нас в
«Зенит» покинул первую строчку таблицы РПЛ, проиграв «Локомотиву»
«Локомотив» одержал победу над «Зенитом» в 17-м туре РПЛ
03 декабря 2023, 19:25

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче 17-го тура РПЛ.
Отмечается, что матч из-за дисквалификаций пропустили главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов и капитан команды Дмитрий Баринов, обязанности которого временно исполняет Артём Дзюба. 

Игра прошла на стадионе железнодорожников в Москве и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. 

На восьмой минуте матча вратарь «Зенита» Михаил Кержаков отправил мяч в свои ворота. 

А единственный гол от команды забил Матео Кассьерра, для которого этот матч стал первым после травмы. 

От команды «Локомотива» отличились Максим Глушенков и Наир Тикнизян. 

Победа над «Зенитом» в этом матче стала второй в истории «Локомотива». До этого московский клуб выигрывал у петербуржцев лишь в сезоне 2017/18. 

По результатам матча «Зенит» покинул первую строчку таблицы РПЛ, уступив лидерское местро «Краснодару». А «Локомотив» занял шестую строчку, догнав ЦСКА (4 место) и «Динамо» (5 место).

Читайте также:

Тренера «Локомотива» Галактионова, обматерившего судей, могут дисквалифицировать

«Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, обыграв «Сочи»

Тренер Петрович назвал «Зенит» сильнейшей командой в РПЛ
#фк зенит
#футбол
#победа
#матч
Читайте нас в
Карпин выступает против матча «Ростова» с ЦСКА в снегопад
03 декабря 2023, 14:11

Фото: istockphoto/VectorFusionArt

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не видит смысла проводить матч 17 тура РПЛ против ЦСКА во время сильного снегопада.
«Матч ТВ» пишет, что игра должна была состояться на «ВЭБ Арене» в Москве в 14:00 по московскому времени.

«Есть ли смысл играть в таких условиях? Это не футбол. Какой будет игра с точки зрения тактики? Это называется бей‑беги, окружай ворота», —сказал тренер Валерий Карпин. 
ЦСКА набрал 25 очков и занял шестое место в турнирной таблице. «Ростов» с 20 очками занимает 10 место. 

Ранее сообщалось, что московский регион в воскресенье подвергнется атаке мощного циклона «Оливер». К понедельнику сугробы в столице вырастут с 19 до 28 см. Это в 4 раза выше нормы в начале зимы.

Читайте также:

В Москве ожидается мощнейший снегопад

Россияне ищут помощников в вырезании снежинок и пошиве новогодних костюмов

Юрист Колотович предупредила россиян о штрафе за забор снег с соседских участков
#спорт
#футбол
#новости
Читайте нас в
Точилина уволили с поста главного тренера ФК «Сочи»
03 декабря 2023, 11:58

Фото: istockphoto/VectorFusionArt

Исполнять обязанности тренера команды в ближайшем матче будет Денис Клюев.
Руководство «Сочи» отстранило 49-летнего Александра Точилина от работы, пишет пресс-служба «Сочи». 

«Решением руководства клуба 49-летний специалист отстранен от работы с командой», - сказано в заявлении пресс-службы.
Точилин стал главным тренером «Сочи» 17 сентября. 2 декабря сочинская команда в домашней игре проиграла самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:2. Проигрыш стал третьим для команды «Сочи». Клуб находится на последнем, 16-м месте, с 10 очками. 

Ранее бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил борьбу «Краснодара» и «Зенита» за первое место в РПЛ и предположил, что у первого произошёл эмоциональный слом. При этом, он отметил, что «Краснодар», вероятнее всего, не выпадет из борьбы и будет до конца бороться за лидерство.

Читайте также:

Гаджиев счёл нынешний формат Кубка России лучше предыдущего

Футболист Канчельскис заявил о бесполезности дисквалификации игроков в РПЛ

Газзаев: «Формат Кубка России устроен довольно неплохо»
#футбол
#спорт
#новости
Читайте нас в
Sports.ru: Жеребьёвку Евро-2024 чуть не сорвали громкие женские стоны из порно
03 декабря 2023, 04:11

Фото: iStock/FotografieLink

Громкие женские стоны из порно раздались на всю студию во время официальной жеребьёвки Евро-2024 в Лиссабоне — кто-то запустил их прямо поверх речи ведущего. Об этом сообщает портал Sports.ru.
Необычные для спортивного мероприятия звуки доносились из аудиосистемы, находящейся в зале. И даже ведущий церемонии заметил, что во время определения команд возникли посторонние шумы.

По информации издания, всё организовал ютуб-пранкер Дэниэл Джарвис, известный как Jarvo69. В соцсетях он показал где приклеил телефон с записанными на него эротическими стонами из фильмов для взрослых, на который затем начал звонить. Подобный фокус он уже проделывал в январе этого года в студии BBCво время переигровки одного из матчей Кубка Англии.

Джарвис также известен тем, что выбегал на поле во время финала Лиги чемпионом между «Ливерпулем» и «Реалом».

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В матче открытия встретятся между собой сборные Германии и Шотландии. В плей-офф выйдут 16 сборных. Напрямую отбираются две лучшие команды из каждой группы. Еще четыре добираются по рейтинга сборных, занявших в группах третьи места.

Читайте также:

Стали известны пары участников стыковых матчей отбора на Евро-2024

Францию могут снять с ЧМ из-за игрока, который играл за Нигер

Италия лишила Украину прямой путёвки на Евро-2024
#чемпионат европы
#футбол
Читайте нас в
Достижения.рф