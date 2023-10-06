Мытищинский стадион «Труд» ждёт масштабная реконструкция

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой
Стадион «Труд» в микрорайоне Пироговский будет реконструирован, сообщила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая. Проектные работы начнут в будущем году.
«Этот стадион – одно из самых популярных отдыха для жителей микрорайона. Здесь проходят многочисленные спортивные праздники и мероприятия. Видим, что здесь требуется масштабная реконструкция. К проектно-изыскательским работам планируется приступить в 2024 году», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.По её словам, при проектировании будет рассматриваться возможность создания многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса. Футбольное поле при этом будет сохранено.
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Лора Луганская