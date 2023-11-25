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МК: Овечкин ударил соперника в лицо в неудачно сложившемся для него матче

25 ноября 2023, 02:43
Фото: iStock/ronniechua

Фото: iStock/ronniechua

Российский капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ударил клюшкой в лицо защитника «Эдмонтон Ойлерз» Венсана Деарне после неудачной попытки силового приёма. Как пишет «Московский Комсомолец», инцидент произошел сразу после сирены об окончании первого периода игры.
Овечкин хотел провести силовой прием против Деарне, но тот притормозил. Когда же канадец попытался оттолкнуть Овечкина, тот ответил ударом клюшкой в лицо. По итогам стычки россиянина удалили на две минуты.



Ранее Овечкин сделал громкое заявление о своем влиянии на Национальную хоккейную лигу (НХЛ). По словам форварда, он и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби спасли лигу. Россиянин был выбран «Вашингтоном» под первым номером на драфте 2004 года, в то время как Кросби стал первым выбором драфта в следующем, 2005 году. Однако из-за локаута дебютировали они вместе, в сезоне 2005/2006 годов.


За свою карьеру в НХЛ Александр Овечкин в 1 363 играх набрал 1 497 очков (827 шайб + 670 голевых передач. Сидни Кросби в 1 208 матчах отметился 1 524 результативными баллами (562 + 962). Сейчас весь спортивный мир напряженно следит за погоней Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки, считавшимся ранее вечным и недостижимым. Канадец по прозвищу Великий забросил за карьеру в НХЛ 894 шайбы в ворота соперников. Овечкину осталось забить 67 голов, чтобы повторить рекорд Гретцки. В нынешнем сезоне на счету российского хоккеиста 5 шайб в 25 проведенных матчах.

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#александр овечкин
#драка
#хоккей
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Фигуристки из Жуковского выступили на Первенстве Московской области
24 ноября 2023, 19:12

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Жуковские фигуристки достойно выступили и выполнили нормативы на Первенстве Московской области.
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, воспитанница спортивной школы «Метеор» София Смирнова заняла 2 место в соревнованиях, выполнив норматив «Юный фигурист».

При этом, отмечается, что другая юная спортсменка этой же школы Юлия Рыбникова выполнила норматив 1 юношеского разряда.

Уточняется, что обе фигуристки являются воспитанницами тренера спортивной школы «Метеор» Марины Качаевой.

При этом, стоит отметить, что соревнования проходили в подмосковном Наро-Фоминске.

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#подмосковье
#жуковский
#соревнования
#фигурист
#спорт
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Подмосковье завоевало 31 медаль на всероссийских соревнованиях
24 ноября 2023, 15:52

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены завоевали 31 медаль на всероссийских соревнованиях по бадминтону. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Московская область приняла участие во всероссийских юниорских и юношеских соревнованиях по бадминтону «Встающие на крыло». Турнир прошел  с 15 по 20 ноября в городе Орел в категориях до 13, 15, 17 и до 19 лет.

В общей сложности на соревнованиях приняли участие 325 спортсменов из 22 регионов России. 

По итогам сыгранных матчей команда Подмосковья завоевала 31 медаль. В возрастной категории до 11 лет подмосковные спортсмены выиграли четыре золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Две бронзовые медали получили также в категории до 13 лет.

Кроме этого, спортсмены до 15 лет получили одну золотую и серебряную, а также пять бронзовых наград. Шесть золотых, два серебряных и шесть бронзовых призеров выиграло в категории до 17 лпт

Стоит отметить, что в старшей категории спортсмены завоевали одно золото, два серебра и две бронзы.

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#спортсмены
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Винер сравнила гимнастические залы в США с овощными базами
Ирина Винер заявила, что гимнастические залы в США похожи на овощные базы
24 ноября 2023, 15:38

Фото: istock / Petr_Joura

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сравнила условия для тренировок спортсменов в России и Соединенных Штатах. Об этом пишет ТАСС.

«Если бы вы видели их залы страшные. У меня одна девочка очень известная хотела посмотреть, как в Америке. Мы приехали и ужаснулись. У них условия ужасные, я видела их зал, у нас такой называется овощной базой», — поделилась Винер.
В марте этого года Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Тренер также вспомнила предложение мэра Парижа о том, чтобы спортсмены РФ приезжали на Олимпиаду в статусе беженцев. Она назвала фашизмом решение МОК о нейтральном статусе россиян. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Тренер также вспомнила предложение мэра Парижа о том, чтобы спортсмены РФ приезжали на Олимпиаду в статусе беженцев.

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#спортсмены
#рф
#мок
#сша
#спортивная гимнастика
#спортивная площадка
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Тренер Петрович назвал «Зенит» сильнейшей командой в РПЛ
24 ноября 2023, 15:25

Фото: istockphoto.com/Pixfly

Черногорский тренер Желько Петрович назвал «Зенит» сильнейшей командой в РПЛ и отметил, что победы команды вызваны далеко не её финансовой составляющей.
«Зенит» — сильнейшая команда в РПЛ, победить их на дистанции практически невозможно. Они выигрывают не из-за денег, а скорее из-за опыта и менталитета победителей. «Зенит» уже многие годы на вершине российского футбола. Возможно, в этом году не удалось обновить команду, как хотелось, но их всё равно нужно уважать», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Петрович.

Отмечается, что по итогам первого круга Чемпионата России по футболу «Зенит» занял только второе место, уступив первую строчку «Краснодару».

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#спорт
#матч
#рпл
#футболист
#команда
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Футболист Деменко: «Краснодар» — фаворит в воскресном матче»
24 ноября 2023, 15:14

Фото: istockphoto.com/Jackie Niam

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко назвал команду фаворитом в воскресном матче и допустил, что она сможет удержаться на первом месте до перерыва.
«С одной стороны у «Зенита» проще календарь, но с другой — любая команда сейчас может дать бой. «Краснодар» — фаворит в воскресном матче, но «Урал» — серьезная команда. В 16-м туре не будет изменений в таблице», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Деменко.

Он добавил, что пока «Краснодар» в хорошей форме, однако матч может сложится как угодно.

«Краснодар» сойдётся на поле с «Уралом» в воскресенье, 26 ноября, на «Екатеринбург Арене».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак положительно отозвался о команде «Сочи» и отметил, что в ней играют качественные, профессиональные игроки.

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#спорт
#матч
#команда
#футбол
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Ирина Роднина: Без России у международных федераций закончились деньги
24 ноября 2023, 14:14

Фото: istockphoto/master1305

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина считает, что при отсутствии российских спортсменов на турнирах международные федерации испытывают большие финансовые трудности.
Таким прославленная фигуристка прокомментировала сообщение генерального директора Олимпийского комитета России (ОКР) Владимира Сенглеева о том, что Международная федерация скалолазания требует с атлетов из России по 500 тысяч рублей на покрытие расходов по проверке их возможных связей с силовыми структурами или представляющими их клубами ЦСКА и «Динамо».

В беседе с изданием Sport24 Роднина предположила, что у международных федераций после отстранения российских спортсменов просто закончились деньги. Ведь соревнования стали менее зрелищными, соответственно, снизился интерес к ним со стороны зрителей, а главное — спонсоров, которые приносили основную часть доходов спортивным организациям.

«Международные федерации рассматривают антироссийские санкции в качестве источника дохода. Денег нет — закончились! Хватит нам оглядываться на старушку Европу. Так много интересного происходит внутри страны, об этом и надо рассказывать», — заявила Роднина.

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#соревнования
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#уефа
#депутат
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Бывший директор «Анжи» Балашов рассказал о зарплате Это'О в Махачкале
24 ноября 2023, 12:07

Фото: istockphoto/Rost-9D

Ставший в 2011 году владельцем клуба «Анжи» из Махачкалы миллиардер лезгинского происхождения Сулейман Керимов стал приглашать в команду звёзд мировой величины, соблазняя их высокими заработками. Лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, бывший игрок «Барселоны» и «Интера» Самуэль Это'О, например, зарабатывал 20 миллионов рублей в день.
Об этом рассказал бывший директор махачкалинского клуба Дмитрий Балашов в разговоре с изданием «Спорт Экспресс». По его словам, это был первый и единственный случай в его жизни, когда он испытал настоящий шок от цифр. Даже миллиард в платежной ведомости, которую получил от «Зенита» генеральный директор «Динамо» Дмитрий Иванов за переход португальца Мигеля Данни так его не впечатлил.

Кроме Это'О, в «Анжи» времен Керимова съехались многие знаменитые футболисты. Например, чемпион мира 2002 года бразилец Роберто Карлос, полузащитник сборной России Юрий Жирков, перебравшийся в Махачкалу из лондонского «Челси», лучший полузащитник только что завершившегося чемпионата Бразилии Жусилей да Силва, нападающий сборной Бразилии Диего Тарделли, игрок сборной Марокко Мубарак Буссуфа, перешедший из французского «Марселя». Тренировал команду знаменитый голландец Гус Хиддинк. Но больше всех зарабатывал именно камерунец. Имея контракт на 28,8 миллиона евро в год, он на тот момент являлся самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Летом 2013 года в «Анжи» объявили о смене «вектора развития», в результате чего команду покинули все звёздные футболисты, включая Это'О.

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#спорт
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#контракт
#футбол
#зарплата
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Подмосковные боксёры заняли весь пьедестал на международном турнире
24 ноября 2023, 11:58

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные боксёры завоевали пять наград на международном турнире. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Международный турнир по боксу проходил в Минске с 18 по 23 ноября. Подмосковные спортсмены приняли участие в соревнованиях в составе сборной России.

На турнире собралось свыше 1000 боксеров из восьми стран мира.

Российская сборная завоевала три золотые, одну серебряную и бронзовую медали. Первые места завоевали Владимир Мнацаканян из Ногинска в весе до 48 кг и Виталий Бойцов из Балашихи в категории до 57 килограммов. Серебряным призером  до 75 килограммов стал Кирилл Ерофеев из Ногинска.

Кроме этого, обладателем бронзовой медали стал Саидамир Салохидинов из Ивантеевки в весе до 63,5 кг.

Стоит отметить, что в женском весе до 57 килограммов победителем стала Карина Бабаназарова из Дмитрова.

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#подмосковье
#сборная россии
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#турнир
#спортсмены
#бокс
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Подмосковные спортсмены стали призерами чемпионата России по перетягиванию каната
24 ноября 2023, 11:56

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Подмосковья завоевали четыре медали на чемпионате и Кубке России по перетягиванию каната. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат и Кубок России по перетягиванию каната прошел с 17 по 20 ноября во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. Всего в соревнованиях приняли участие свыше 300 спортсменов из 13 регионов страны. 

По итогам чемпионата России серебряным призером стала сборная Московской области, которая смогла обойти сборную Республики Дагестан. Подмосковная команда уступила команде из Санкт-Петербурга.

В Кубке России команда «Исток» из Фрязино заняли второе место в весе до 560 килограммов, а в весовой категории до 640 кг третьими стали канатчики Одинцовского «Мособлгаз».

Стоит отметить, что в весе до 720 килограммов серебро Кубка России завоевали представители сборной Подольска.

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