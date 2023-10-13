Модернизацию спортивного центра «Гвардия» в Волоколамске закончат в феврале

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Модернизацию спортивно-физкультурного центра спортшколы «Гвардия» в Волоколамске планируют завершить в феврале. Ход строительства и ремонта спортивных объектов городского округа проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Центр был построен в 1975 году, и это первый для него капитальный ремонт.
В здании заменят крышу, деревянные конструкции стен, пол спортзала, обновят систему отопления, установят новую вентиляцию. В здании появятся новая входная группа, дополнительная раздевалка, медицинский кабинет и гардеробная.
В следующем году запланировано также обновить футбольное поле на стадионе «Центральный».
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«Почти за 50 лет у нас был только один косметический ремонт – в 1992 году. Но сейчас, наконец, проходит капремонт. От сооружения останутся только несущие конструкции – по большому счёту, это новый объект. У нас будут заниматься футболисты, теннисисты, волейболисты, разместится тренажёрный зал», – сообщил директор СШ «Гвардия» Максим Трубкин.
В следующем году запланировано также обновить футбольное поле на стадионе «Центральный».
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Лора Луганская