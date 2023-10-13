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Модернизацию спортивного центра «Гвардия» в Волоколамске закончат в феврале

13 октября 2023, 16:49
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Модернизацию спортивно-физкультурного центра спортшколы «Гвардия» в Волоколамске планируют завершить в феврале. Ход строительства и ремонта спортивных объектов городского округа проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Центр был построен в 1975 году, и это первый для него капитальный ремонт.
«Почти за 50 лет у нас был только один косметический ремонт – в 1992 году. Но сейчас, наконец, проходит капремонт. От сооружения останутся только несущие конструкции – по большому счёту, это новый объект. У нас будут заниматься футболисты, теннисисты, волейболисты, разместится тренажёрный зал», – сообщил директор СШ «Гвардия» Максим Трубкин.

В здании заменят крышу, деревянные конструкции стен, пол спортзала, обновят систему отопления, установят новую вентиляцию. В здании появятся новая входная группа, дополнительная раздевалка, медицинский кабинет и гардеробная.

В следующем году запланировано также обновить футбольное поле на стадионе «Центральный».

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#губернатор
#спорт
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#московская область
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В Волоколамске завершают обновление построенного в 60-х годы стадиона «Текстильщик»
13 октября 2023, 16:21

Фото: администрация Волоколамского г. о.

Реконструкция стадиона «Текстильщик» в Волоколамске выполнена на 70%. Об этом доложил глава Волоколамского округа Михаил Сылка. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в пятницу проверил ход строительства и ремонта спортивных объектов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Подрядная организация уже завершила все подготовительные работы: сняли верхний слой грунта, демонтировала старые столбы освещения, выполнили уплотнение основания спортивного ядра. Рабочие завезли песок и уложили на футбольном поле геотекстиль. Смонтировали мачты освещения, завершили установку ливневых колодцев», – рассказал Сылка.  
По словам главы муниципалитета, сейчас строители приступили к укладке искусственной травы и монтажу ограждений вокруг баскетбольной площадки. С июля на стадионе начали делать первое в Волоколамске футбольное поле с искусственным покрытием.

Стадион был построен в 60-х годах и требовал полной реконструкции. Там сделают искусственный газон, разметку, три беговые дорожки, освещение, универсальную спортивную площадку, а также трибуны на 112 мест. Завершён капремонт административно-бытового корпуса.

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#московская область
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Новый ФОК с крытым катком в Волоколамске откроют в феврале – марте
13 октября 2023, 15:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Волоколамске планируют сдать в декабре, а для посетителей он откроется в I квартале 2024 года. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход строительства и встретился со спортивной общественностью городского округа. ФОК возведён уже на две трети, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Ледовая арена уже в неплохой готовности. На 23 февраля или 8 марта мы её откроем. Также у нас здесь объект, связанный с футболом. В Волоколамске большой запрос на спортивные объекты, тут работает футбольная школа. Здесь присутствуют детские тренеры. Я с большим уважением отношусь к тем, кто посвятил жизнь детям, их воспитанию», – сказал Воробьёв.
Вскоре жители округа смогут круглый год заниматься хоккеем и фигурным катанием недалеко от дома, а не ездить в Клин или Шаховскую. Площадь катка в ФОКе – 60 х 28 м. Трибуна рассчитана на 230 мест. Для хоккеистов имеется отдельный зал для отработки бросков.
«Помимо ледовой арены у нас будут раздевалки, душевые, зал, чтобы заниматься на тренажёрах. Также здесь будут расположены зоны отдыха, кафе. Сейчас идут отделочные работы. Уже полностью выполнены стяжки, создан тепловой контур, сделаны кровля и фасады. Через три недели начнём намораживать лёд», – сказал исполнительный директор строительной компании «Ойкумена» Роман Мирошников
Он добавил, что Федерация фигурного катания России помогла найти для работы в ФОКе тренеров, в том числе в других регионах. Проводится подбор специалистов по хоккею, кёрлингу и шорт-треку. 
«Мы с супругой в фигурном катании почти 20 лет. Работали в Забайкалье, в Бурятии. Сейчас нам предложили переехать в Подмосковье, предоставили жилье, а для дочки – место в школе. Постараемся применить свой опыт здесь. Набираем детей с трёх лет. Кроме того, будут любительские группы для взрослых», – рассказал тренер Игорь Харабара.
«У меня большой игровой опыт в российских лигах – молодёжных и взрослых. Я играл в клубе «Сочи», в Америке, в Чехии. Последние годы работаю тренером. Сюда я планирую перевезти семью. Моя супруга – спортивный врач и будет помогать мне», – поделился планами тренер по хоккею Никита Шпаков
В ФОКе также предусмотрены занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья и участников спортивного клуба инвалидов «Олимп». Планируется проводить сеансы массового катания на коньках. Ежедневно спорткомплекс смогут посещать до 800 человек.

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#андрей воробьёв
#губернатор
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#спорт
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#московская область
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МОК включит в программу Олимпиады-2028 пять новых видов спорта
13 октября 2023, 15:33

Фото: istockphoto/Wirestock

Негативный фон вокруг Олимпиады 2024 года в Париже и вопрос допуска к соревнованиям российских атлетов держит в напряжении чиновников Международного олимпийского комитета (МОК). Тем не менее, они готовы объявить о новых видах спорта, которые будут представлены на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
В программу главных стартов четырехлетия войдут такие «популярные» во всем мире виды спорта, как сквош, крикет, флаг-футбол, лакросс и бейсбол. Если о бейсболе мы что-то слышали, а крикет даже видели в кино о старой доброй Англии, то остальные нововведения выглядят довольно загадочными.

Судя по всему, МОК неустанно старается угодить своим зажиточным клиентам из англоязычных стран. Указанные виды спорта известны большей частью только в Великобритании, США и Канаде. Исключение представляет собой бейсбол, который очень популярен в Индии. Окончательное решение о включении новых видов спорта будет принято на сессии МОК, которое пройдет с 15 по 17 октября как раз в Индии, но спортивные чиновники не сомневаются в положительном исходе.

Однако во многих государствах уровень информированности о данной пятерке видов спорта, которые, по мнению МОК, являются массовыми и достойны быть представленными на Олимпиаде, варьируется от «что-то слышали» до полного незнания типа «это название какого-то блюда?». Но решать не им.

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#мок
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Агент Талаев усомнился в возвращении футболиста Васильева в ноябре
13 октября 2023, 14:52

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Футбольный агент Андрей Талаев прокомментировал восстановление полузащитника «Зенита» Дмитрия Васильева и отметил, что спортсмен вряд ли вернётся в ноябре.
«Примерных сроков восстановления пока нет. <…> Скорее всего, в ноябре не вернётся. Но я не врач, не могу точно сказать», — ответил в беседе с «РБ Спорт» Талаев.

19-летний полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев получил перелом плюсневой кости, сейчас он продолжает восстановление.

Ранее нападающий сборной Парагвая Антонио Санабрия плюнул в спину аргентинцу Лионелю Месси во время матча отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года среди южноамериканских сборных. Неприятный эпизод произошел на 84-й минуте игры.

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#спорт
#футболист
#травма
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Тренер Кобелев: «Сборная России выглядела достойно против Камеруна»
13 октября 2023, 14:41

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче против Камеруна, отметив достойную игру наших спортсменов.
«Сборная России выглядела достойно против Камеруна. Наконец-то мы увидели контуры национальной команды. Играли все лучшие футболисты. Мне показалось, что Камерун создал большое количество моментов, а в обороне сборная России сыграла не так надёжно, как хотелось бы. Создавалось ощущение, что нападающий хотел между ног несколько раз забить Сафонову», — сказал в беседе с «РБ Спорт» Кобелев.

Он подчеркнул, что во время игры нельзя позволять создавать ситуации для соперника с выходом один на один.

По его мнению, сборная России в матче показала себя в оптимальном составе, в то время как для команды Камеруна это был просто товарищеский матч, на котором они отдохнули.

Сборная России с минимальным счетом 1:0 обыграла Камерун.

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#спорт
#матч
#игры
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#футбол
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Подмосковные яхтсмены выиграли золото и бронзу на чемпионате России
13 октября 2023, 14:12

Фото: Минспорт МО

Спортсмены из Подмосковья завоевали две медали на чемпионате России по парусному спорту среди неолимпийских классов яхт. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
В классе «лазер-радиал» у мужчин золотую медаль взял Виктор Пильгунов. Бронзы в том же классе завоевал Вячеслав Удалов. Оба яхтсмена представляют городской округ Долгопрудный.

Чемпионат проходил в Сочи и завершился 13 октября.

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#московская область
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Парагвайский футболист плюнул в спину Месси во время матча сборных
13 октября 2023, 12:57

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Нападающий сборной Парагвая Антонио Санабрия плюнул в спину аргентинцу Лионелю Месси во время матча отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года среди южноамериканских сборных. Неприятный эпизод произошел на 84-й минуте игры.
Месси еще не вполне оправился от недавней травмы, а потому не появился в стартовом составе, а вышел на замену только на 53-й минуте матча. К тому времени сборная Аргентины вела в счете благодаря голу Николаса Отаменди уже на 3-й минуте игры. Сам Месси результативными действиями не отметился.

На 84-й минуте матча между ним и Санабрией вспыхнула словесная перепалка. Когда Месси отвернулся и пошел в сторону, парагваец, выступающий за итальянский клуб «Торино», плюнул ему в спину. Арбитр встречи Клаус Рафаэл из Бразилии никак не отреагировал на этот эпизод.

Матч так и закончился со счетом 1:0 в пользу Аргентины. Она и возглавляет отборочную группу, одержав победы во всех трех первых матчах. Парагвай с одним очком занимает восьмую строчку среди десяти команд. Бразилия, неожиданно сыгравшая на своем поле вничью 1:1 с Венесуэлой, имеет в своем активе семь очков.

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Тяжелоатлеты из Подмосковья получили 41 медаль на Всероссийском турнире
13 октября 2023, 10:29

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Москве прошел Всероссийский турнир «Олимпийские надежды» по тяжелой атлетике в трёх возрастных категориях. Подмосковные спортсмены в обшей сложности завоевали 41 медаль, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Московскую область представляли спортсмены из городских округов Люберцы, Богородский, Ленинский, Балашиха, Электросталь, Дзержинский, Павлово-Посадский, Подольск, Коломна и Дубна.

Представители Московской области выиграли 16 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых медалей, 25 из которых завоевали подмосковные воспитанника и 16 — муниципальные спортсмены. 

Стоит отметить, что женской категории завоевано 22 призовых места, а в мужской — 19. 

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#серебро
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В Кашире прошёл мини-турнир по футболу среди дворовых команд
13 октября 2023, 09:42

Фото: iStock/matimix

Восемь команд из Каширы приняли участие в мини-турнире по футболу среди дворовых команд, об этом сообщили на официальном сайте городского округа Кашира.
Турнир состоялся на стадионе МАУ «Спортклуб «Кашира» им. Н.П. Елисеева». В нём поучаствовали восемь команд из Каширы-2, станции Кашира и Большого Руново. 

В день проведения турнира, 9 октября, погода футболистам не благоволила, однако, каширяне все же провели турнир очень ярко и азартно.

По результатам турнира призовые места распределились следующим образом: победу в турнире одержала команда «Руново», второе место заняли участники команды «БАРБИ», а бронзу взяли «АТФ».

Администрация городского округа Кашира выразила поздравления всем принявшим участие в турнире.

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