МОК не будет приглашать Россию на Олимпиаду-2024

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«МОК примет решение об участии РФ и Белоруссии в Играх 2024 и 2026 годов в надлежащее время, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований».Приглашения получат 203 Национальных олимпийских комитета 26 июля 2023 года. В список приглашенных не попадут НОК России и Беларуси, а также НОК Гватемалы.
По традиции комитет выдает приглашения для участия в Олимпиадах за год до начала Игр. Олимпийские игры 2024 года стартуют 26 июля, а закончатся 11 августа в Париже.
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