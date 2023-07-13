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МОК не будет приглашать Россию на Олимпиаду-2024

13 июля 2023, 16:53

Фото: istockphoto/BalkansCat

Олимпийские комитеты России и Белоруссии 26 июля не получат приглашений от Олимпийского комитета на летние Игры-2024 года, которые пройдут в Париже.
«МОК примет решение об участии РФ и Белоруссии в Играх 2024 и 2026 годов в надлежащее время, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований».
Приглашения получат 203 Национальных олимпийских комитета 26 июля 2023 года. В список приглашенных не попадут НОК России и Беларуси, а также НОК Гватемалы.


Уточняется, что украинская сторона хочет, чтобы МОК полностью изолировал тех, у кого есть российский и белорусский паспорт.

По традиции комитет выдает приглашения для участия в Олимпиадах за год до начала Игр. Олимпийские игры 2024 года стартуют 26 июля, а закончатся 11 августа в Париже.

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#МОК
#Олимпиада
#спорт
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Теннисистка Мирра Андреева может получить французский паспорт
13 июля 2023, 11:01

Фото: Минспорт МО

16-летняя теннисистка Мирра Андреева в ближайшее время может получить гражданство Франции.
Tennis World USA пишет, что 16-летняя спортсменка планирует получить французский паспорт по схеме, которую уже использовала другая россиянка Варвара Грачева.
 
Мирра Андреева родилась в Красноярске, некоторое время тренировалась в Москве, а сейчас живёт в Каннах, где занимается в местной теннисной академии.
 
На травяном турнире Уимблдон-2023 Мирре Андреевой удалось дойти  до стадии 1/8 финала.

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#Андреева
#теннис
#гражданство
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Бывший форвард ЦСКА ивуариец Думбия рассказал, что плакал от русских морозов
12 июля 2023, 16:55

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Экс-нападающий из Кот-д''''Ивуар Сейду Думбия, некогда блиставший в рядах ЦСКА, снова приехал в Москву и даже вышел на поле на несколько минут в матче на Братский Кубок против «Динамо». После игры форвард вспоминал счастливые годы, проведенные в столичном клубе, и то, как он поначалу страдал от холода.
В составе московских армейцев Сейду Думбия стал трехкратным чемпионом России (сезоны 2012/13, 2013/14 и 2015/2016), дважды выигрывал Кубок России (2010/11 и 2012/13) и один раз Суперкубок (2014 год), напоминает "Спорт Экспресс". Кроме того, ивуарийский нападающий дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России — в сезоне 2011/12 (28 голов) и 2012/13 (18 голов), а также является самым результативным африканским футболистом в истории чемпионатов России (66 голов в 106 матчах). За ЦСКА Думбия забил 95 мячей в 150 матчах во всех турнирах.

Но в разговоре с журналистами Сейду признался, что очень долго самым ярким впечатлением от России у него было ощущение дикого холода. Он рассказал, как ему, теплолюбивому африканцу, было непросто привыкнуть к суровой русской зиме. По словам футболиста, после игры на заснеженном поле он бежал домой, где просто стоял под горячим душем и плакал. Однако годы, проведенные в России и в армейском клубе Сейду Думбия считает лучшими в своей карьере и жизни.

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#футбол
#нападающий
#думбия
#кот-д''''ивуар
#мороз
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Молодёжная команда из Санкт-Петербурга будет базироваться в Красногорске
12 июля 2023, 16:35

Фото: Istockphoto / gorodenkoff

Домашней базой команды «Академия СКА-Юниор» из Санкт-Петербурга станет Ледовая арена им. Владимира Петрова в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Новая команда создана на базе «СКА-Варягов» и будет представлять в МХЛ Санкт-Петербург вместе с клубом «СКА-1946» в Молодёжной хоккейной лиге. С сезона 2023/2024 она будет базироваться в Московской области.
«То, что «Академия СКА-Юниор» из Молодёжной лиги будет выступать в Красногорске, важно и для болельщиков. Уверен, что красногорцы будут искренне поддерживать клуб», – сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
В систему клуба входят 13 детско-юношеских хоккейных школ из семи регионов: Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской, Новгородской, Калининградской, Свердловской областей, а также республики Карелия.

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Легенды футбола в субботу сыграют с любителями из Мытищ

В Серпухове пройдёт «Бокс забег»

Химкинские баскетболисты получили индивидуальные награды чемпионата России

 

 

#Московская область
#Подмосковье
#спорт
#хоккей
#молодёжь
#Красногорск
#СКА
#Минспорт
#Дмитрий Абарёнов
#арена им. В. Петрова
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Легенды футбола в субботу сыграют с любителями из Мытищ
11 июля 2023, 21:30

Фото: Минспорт МО

Седьмая игра летнего сезона проекта «Выходи во двор» пройдёт 15 июля в Мытищах. Встреча звёзд с любительской сборной состоится на стадионе имени Дмитрия Аленичева – бессменного капитана команды «Легенды футбола». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В звёздной команде также сыграют Егор Титов, Евгений Алдонин, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Олег Корнаухов, Александр Филимонов и Роман Павлюченко. Тренер команды – трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.
 
Для желающих перед матчем пройдёт тренировка с профессиональными тренерами проекта, а юные спортсмены округа примут участие в мастер-классе от звёздных футболистов. На каждой игре зрители могут получить эксклюзивные подарки от звёзд отечественного футбола. Для этого нужно принять участие в спортивных активностях на площадке мероприятия. Начало – в 10 утра. 
Проект «Выходи во двор» реализуется с прошлого года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Второй летний сезона проекта «Выходи во двор» стартовал в Краснознаменске, где звёздная сборная победила. Вторую игру «легенды» провели в Люберцах и вновь обыграли любителей. Третий матч впервые прошёл в Кашире и завершился ничьей. 1 и 2 июля звёзды футбола встретились с командами Подольска и Раменского, одержав очередные победы. Шестая игра состоялась в Истре и снова завершилась вничью.

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Химкинские баскетболисты получили индивидуальные награды чемпионата России




 


 
#Минспорт МО
#спорт
#футбол
#Выходи во двор
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заболела мононуклеозом
11 июля 2023, 21:14

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Российская фигуристка Анна Щербакова была вынуждена приостановить тренировки на подготовительных сборах команды Этери Тутберидзе в подмосковном Новогорске. Причиной стало обнаружение у спортсменки мононуклеоза.
Это острое вирусное заболевание, при котором у человека появляется лихорадка, ангина, увеличиваются лимфатические узлы, передает сетевое издание Sport24. Также во время болезни воспаляются миндалины, увеличиваются размеры печени и селезенки.

Анна Щербакова, которой 19 лет, является чемпионкой Олимпиады 2022 года в одиночном катании и чемпионкой мира 2021 года. В том же году она стала победительницей командного чемпионата мира. Также она дважды становилась серебряным призером чемпионата Европы (2020 и 2022) и серебряным призером этапа Гран-при (2019). Кроме того, Анна Щербакова — трехкратная чемпионка России (2019, 2020 и 2021).

После победы на Олимпийских играх в феврале 2022 года Щербакова не выступала. Это был последний международный турнир, на который были допущены российские фигуристы. На будущий сезон Анна была включена в резервный состав сборной России.

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#щербакова
#фигурное катание
#чемпионка
#заболевание
#мононуклеоз
#турнир
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Сафиуллин не прошёл в полуфинал Уимблдона
11 июля 2023, 20:36

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Российский теннисист Роман Сафиуллин потерпел поражение в четвертьфинальном матче Уимблдона. Об этом сообщают РИА Новости.
Победившим соперником Сафиуллина стал 21-летний итальянец Янник Синнер.

Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 6:2, 6:2 в пользу Синнера. Игра длилась 2 часа 14 минут. В этом поединке Сафиуллин показал свой лучший результат на турнирах Большого шлема. По итогам соревнований он станет 43-ракеткой мира.

Синнер в турнирах Большого шлема впервые в своей карьере дошёл до полуфинала. В следующих матчах его соперниками выступят российский теннисист Андрей Рублёв и сербский спортсмен Новак Джокович.  

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#спорт
#теннис
#турнир
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На подмосковной сыроварне пройдет «Сырный трейл 2023»
11 июля 2023, 18:11

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

16 июля на Истринской сыроварне Олега Сироты проведут масштабный забег «Сырный трейл 2023» на разные дистанции.

На участие в сырном трейле уже заявились 700 участников из 20 городов России, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Забег будут проводить на несколько дистанций для новичков: 500 и 1000 метров, а также для профессионалов: 5, 10 и 20 километров. 

Для участников забега оборудуют удобные раздевалки и камеры хранения. Для гостей мероприятия будут работать фотозоны, фудкорт и ресторан.

В рамках спортивного мероприятия подготовят развлекательную программу с мастер-классами, катанием на тракторе и детским флешмобом.

Подробности мероприятия можно узнать на сайте.

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29 июля в Серпухове будут проводить «Бокс забег», в котором смогут принять участие новички, любители и профессионалы.

Олимпийские чемпионы и призёры запустили благотворительный проект «СВОи дети».

За первую неделю июля парки Подмосковья посетили свыше 1,9 млн человек.
#Сырный трейл
#трейл
#сыроварня
#Олег Сирота
#Истра
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В Серпухове пройдет «Бокс забег»
11 июля 2023, 17:55

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов / Александр Стёпушкин

29 июля в Серпухове будут проводить «Бокс забег», в котором смогут принять участие новички, любители и профессионалы.

«БОКСЗАБЕГ» – это открытое спортивное мероприятие для участников всех возрастов по улицам города Серпухов. 

Всех участников забега на финише будет ждать вкусный и полезный завтрак, а пробежавшие с лучшим результатом получат награды и памятные сувениры, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Дистанция забега для всех общая – 5000 метров.

«Ждём всех патриотов в Серпухове. Помимо забега здесь пройдут соревнования по воркауту. Призы ждут тех, кто больше всех отожмется и подтянется, а также участников праздника спорта ждёт «планка» для мужчин и женщин. Вместе проведем массовую тренировку», — сообщил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв.

Участие в «Бокс забеге» бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

Для участия в забеге для всех участников старта, вне зависимости от возраста, необходимо наличие медицинской справки.

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#Спорт
#забег
#Бокс забег
#Серпухов
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Химкинские баскетболисты получили индивидуальные награды чемпионата России
11 июля 2023, 16:56

Фото: РФБ / Иван Ермаков

Тренеры и игроки Центра спортивной подготовки №5, базирующегося в Химках, получили индивидуальные награды чемпионата России по баскетболу 3х3. В турнире приняли участие две химкинские команды – женская «Находка» и мужская Khimki Power.
По итогам чемпионата руководитель мужского клуба Даниил Абрамовский отмечен призом «За спортивное поведение», рассказали в Центре спортивной подготовки №5 пресс-службе администрации Химок.

Награда «Железная воля» вручена защитнице «Находки» Екатерине Лялиной. Открытие матчей – игрок Khimki Power Сергей Драковский. Этот сезон стал для него первым в дисциплине 3х3. До этого спортсмен выступал в профессиональных молодёжных командах классического баскетбола 5х5.
Спортсменки БК «Находка» Мария Никишина и Екатерина Лялина, а также игроки Khimki Power Александр Черевко и Илья Рожков вошли в топ-5 финала по показателям личной статистики.  

Winline чемпионат России по баскетболу 3х3 – турнир для профессиональных мужских и женских команд. Попадание в финал – большое достижение для спортсменов.   Соревнования проходили с января по июль. В чемпионате приняли участие 27 мужских и 12 женских команд.

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#Московская область
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