МОК ответил на обвинения Путина в этнической дискриминации спортсменов из России

Фото: istock / SerrNovik
Международный олимпийский комитет ответил на заявления президента РФ Владимира Путина об этнической дискриминации российских и белорусских спортсменов. Информацию об этом этом сообщает NTB.
«Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются «этнической дискриминацией», — заявили в МОК.Напомним, глава РФ 19 октября во время выступления на форуме «Россия — спортивная держава» заявил, что участие в Олимпийских играх стало привилегией, которую нужно заслужить какими-то политическими жестами, а не правом лучших спортсменов.
В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать спортсменов из РФ и Белоруссии до участия в международных соревнованиях только в нейтральном статусе, и только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что футболист из Сербии Джордже Деспотович захотел получить российское гражданство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Transfermarkt назвал самых дорогих российских футболистов
Путин озвучил планы по привлечению россиян к спорту
Путин поручил провести «Всемирные игры дружбы» в 2024 году
Алина Юрчак