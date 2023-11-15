МОК рекомендовал национальным спорткомитетам бойкотировать Игры дружбы в России

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Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к национальным спортивным федерациям и комитетам с предостережением от участия во Всемирных играх дружбы, проведение которых запланировано с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.
Вполне понятно, что МОК просто-напросто опасаются конкуренции со стороны Игр дружбы, а также игр БРИКС, которые пройдут в Казани с 11 по 23 июня. На них ведущие спортсмены из разных стран смогут проверить себя в преддверии стартующей 26 июля Олимпиады в Париже. Учитывая умение России проводить крупные турниры и способность привлекать спонсоров опасения МОК и Томаса Баха вполне понятны. Следовательно, нужно включить политические рычаги давления, чтобы не допустить участия спортсменов из разных стран в соревнованиях, проводимых в России.
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