МОК рекомендовал национальным спорткомитетам бойкотировать Игры дружбы в России

Подмосковный «Витязь» обыграл клуб «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в ледовом дворце «Большой» завершилась победой гостей со счётом 2:3. У победителей голами отметились Иван Воробьёв, Скотт Уилсон и Иван Савчик. При этом две последние шайбы были заброшены в меньшинстве всего за 35 секунд. У хозяев отличились Марат Хуснутдинов и Данил Авершин.