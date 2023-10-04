МОК: Россияне не будут участвовать в юношеских Олимпийских играх в 2024 году

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МОК уже достаточно скомпрометировал себя половинчатыми и противоречивыми решениями. На словах провозглашая объединяющую роль спорта и его независимость от политической конъюнктуры, на деле околоспортивные функционеры подвергают дискриминации российских атлетов и принимают решения, которые знаменитый тренер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики назвала обыкновенным фашизмом. Бывший министр спорта России Павел Колобков ранее призывал европейских спортивных чиновников перестать быть трусами.
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