МОК включит в программу Олимпиады-2028 пять новых видов спорта

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Негативный фон вокруг Олимпиады 2024 года в Париже и вопрос допуска к соревнованиям российских атлетов держит в напряжении чиновников Международного олимпийского комитета (МОК). Тем не менее, они готовы объявить о новых видах спорта, которые будут представлены на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
В программу главных стартов четырехлетия войдут такие «популярные» во всем мире виды спорта, как сквош, крикет, флаг-футбол, лакросс и бейсбол. Если о бейсболе мы что-то слышали, а крикет даже видели в кино о старой доброй Англии, то остальные нововведения выглядят довольно загадочными.
Судя по всему, МОК неустанно старается угодить своим зажиточным клиентам из англоязычных стран. Указанные виды спорта известны большей частью только в Великобритании, США и Канаде. Исключение представляет собой бейсбол, который очень популярен в Индии. Окончательное решение о включении новых видов спорта будет принято на сессии МОК, которое пройдет с 15 по 17 октября как раз в Индии, но спортивные чиновники не сомневаются в положительном исходе.
Однако во многих государствах уровень информированности о данной пятерке видов спорта, которые, по мнению МОК, являются массовыми и достойны быть представленными на Олимпиаде, варьируется от «что-то слышали» до полного незнания типа «это название какого-то блюда?». Но решать не им.
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Судя по всему, МОК неустанно старается угодить своим зажиточным клиентам из англоязычных стран. Указанные виды спорта известны большей частью только в Великобритании, США и Канаде. Исключение представляет собой бейсбол, который очень популярен в Индии. Окончательное решение о включении новых видов спорта будет принято на сессии МОК, которое пройдет с 15 по 17 октября как раз в Индии, но спортивные чиновники не сомневаются в положительном исходе.
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Александр Бойцов