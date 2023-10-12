МОК временно отстранил Олимпийский комитет России

Фото: iStock/stefko
Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России (ОКР) «до дальнейшего уведомления», заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.
«Исполком МОК решил дисквалифицировать ОКР до дальнейшего уведомления. Решение нарушает территориальную целостность НОК (Национального олимпийского комитета) Украины. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения», - прокомментировал ситуацию Адамс.
Отметим, что Россия была отстранена из-за включения в олимпийский совет ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Читайте также:
Представители почти 80 регионов собрались на всероссийский спортивный форум в Долгопрудном
Тренер Игнатьев заявил об отсутствии роста качества футбола в РФ
Исполком УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к турнирам
Евгения Парфентьева