МОК запретил спортсменам из России и Белорусии участвовать в Азиатских играх в Китае

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Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Азиатских играх, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском городе Ханчжоу. Об этом сообщает The Indian Express.
Позднее, в марте этого года, Олимпийский комитет предложил допускать до соревнований в нейтральном статусе спортсменов, которые не поддерживают СВО, не связаны с вооружёнными силами и органами безопасности, а также не состоят в сборных в командных дисциплинах.
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Анастасия Чинкова