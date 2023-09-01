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МОК запретил спортсменам из России и Белорусии участвовать в Азиатских играх в Китае

01 сентября 2023, 19:33
Фото: iStock/Andrzej Rostek

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Азиатских играх, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском городе Ханчжоу. Об этом сообщает The Indian Express.

Напомним, что в конце января Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил спортсменам из России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх. В то время МОК рассматривал пути их возвращения на международные соревнования.

Позднее, в марте этого года, Олимпийский комитет предложил допускать до соревнований в нейтральном статусе спортсменов, которые не поддерживают СВО, не связаны с вооружёнными силами и органами безопасности, а также не состоят в сборных в командных дисциплинах.

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#олимпиада
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Сборная РФ будет тренироваться в Мурманской области
01 сентября 2023, 17:51

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Сборная России проведёт тренировку в Белокаменке Мурманской области 7 сентября.
Отмечается, что тренировка будет проведена на том же поле, что и грядущий кубковый матч кировского «Динамо» и 2DROTS.

Как передаёт «РБ Спорт», в Белокаменку для тренировки прибудет основной состав национальной команды для подготовки к игре с Катаром 12 сентября в Дохе, а сами занятия будут вести Виктор Онопко и Юрий Никифоров.
Кроме того, участники сборной проведут мастер-класс дня школьников из Мурманска.

До этого сообщалось, что Футболист «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян принял решение отказаться от участия в сборной России. Ранее Севикян был включен в список из 49 игроков, которые были приглашены на национальный сбор в сентябре.

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#спорт
#матч
#тренировки
#футбол
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Боец UFC Романов объяснил возможную победу Спивака в бою с Ганом
01 сентября 2023, 17:37

Фото: istockphoto.com/RuslanShevchenko

Боец UFC Александр Романов заявил, что в бою Сергея Спивака с Сирилом Ганом победу может одержать первый за счёт борьбы.
«На мой взгляд, в этом бою фаворита нет. Многие люди говорят, что Ган переедет Серёгу, но я с ними категорически не согласен. Серёга назло всем переедет Гана на земле!» — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Романов.

Схватка бойца смешанных единоборств Сергея Спивака и французского бойца смешанного типа Сирила Гана пройдёт 2 сентября и возглавит турнир UFC в Париже.

До этого боксёры из Подмосковья завоевали две золотые медали на международном турнире «Золотая перчатка Воеводины» в Сербии. Это позволило сборной России занять первое место в общекомандном зачёте. У женщин в весовой категории до 70 кг не было равных Дарье Пановой из Электростали. А у мужчин в категории до 57 кг золото взял Георгий Гомулак из Балашихи. Оба спортсмена тренируются в Московской областной спортивной школе олимпийского резерва по боксу.

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Обозреватель Вайцеховская: «Нейтрализатором нагрузок большого спорта является результат»
01 сентября 2023, 17:26

Фото: istockphoto.com/AlexandrBognat

Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказала свою точку зрения о том, что сейчас происходит в фигурном катании.
Она отметила, что спортсмены выкладываются по максимуму в большом спорте, в том числе и в фигурном катании, ради достижения результата.

«Наиболее мощным нейтрализатором запредельных нагрузок большого спорта является результат. Он обнуляет всё: усталость от тренировок и травм, боль, отказы себе в очень многих вещах, жёсткость. Логика здесь проста: «Я же дошёл до своей цели? Значит, всё то, что со мной происходило, было вполне оправданным», — приводит RT текст сообщения Вайцеховской.

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#спорт
#тренировки
#труд
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Подмосковные боксёры завоевали золото международного турнира в Сербии
01 сентября 2023, 16:57

Фото: Минспорт МО

Боксёры из Подмосковья завоевали две золотые медали на международном турнире «Золотая перчатка Воеводины» в Сербии. Это позволило сборной России занять первое место в общекомандном зачёте, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
У женщин в весовой категории до 70 кг не было равных Дарье Пановой из Электростали. А у мужчин в категории до 57 кг золото взял Георгий Гомулак из Балашихи. Оба спортсмена тренируются в Московской областной спортивной школе олимпийского резерва по боксу.
 
В турнире приняли участие более 100 спортсменов в возрасте от 17-18 лет из России, Сербии, Индии, Израиля, Австрии, Венгрии, Македонии, Польши, Хорватии и Румынии.

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Матч проекта «Выходи во двор» проведут в рамках финала Кубка губернатора в Балашихе

Футболист клуба РПЛ отказался от выступления за сборную России

Серебряную медалистку лондонской Олимпиады Каширину дисквалифицировали на 8 лет






 

#минспорт мо
#бокс
#турнир
#сербия
#подмосковье
#московская область
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Матч проекта «Выходи во двор» проведут в рамках финала Кубка губернатора в Балашихе
01 сентября 2023, 16:43

Фото: Минспорт МО

2 сентября в Балашихе состоится 12-й по счёту футбольный матч летнего сезона проекта «Выходи во двор». Игра станет частью финального этапа Кубка губернатора Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В субботу Балашиха отметит День города и станет эпицентром спортивных событий. Матч пройдёт на стадионе «Метеор».
 
В составе команды «Легенды футбола» сыграют Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Андрей Тихонов, Василий Иванов, Евгений Алдонин и Александр Филимонов. В роли тренера звёздной сборной выступит трёхкратный призёр чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.
 
Церемония открытия начнётся в полдень, а сам гала-матча стартует в 12:15. 
 
Проект «Выходи во двор» реализуется с прошлого года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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Даниил Медведев обыграл австралийца О''Коннелла во 2-м круге US Open

Футболист клуба РПЛ отказался от выступления за сборную России

Серебряную медалистку лондонской Олимпиады Каширину дисквалифицировали на 8 лет
 
#спорт
#футбол
#балашиха
#выходи во двор
#подмосковье
#московская область
#губернатор
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Даниил Медведев обыграл австралийца О''''Коннелла во 2-м круге US Open
Медведев вышел в 3-й круг US Open и жестко осадил шумных зрителей
01 сентября 2023, 09:25

Фото: istockphoto/LeArchitecto

Лучший теннисист России и третий игрок в мировой табели о рангах Даниил Медведев выиграл в матче второго круга Открытого чемпионата США у австралийца Кристофера О''''Коннелла в четырех сетах. Игра продолжалась 3 часа 4 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2.
Столь легкой прогулки, как в первом круге, когда Даниилу для победы над венгром Балажем понадобилось чуть более часа, не получилось. Но преимущество российского теннисиста на протяжении практически всего матча с О’Коннеллом (169-я ракетка мира) не вызывало сомнений. Разве что в третьем сете австралиец сумел зацепиться и даже выиграть его на тай-брейке (8:6), хотя до этого у Медведева было два матч-бола. Но в четвертой партии все встало на свои места, и Даниил выиграл ее с тем же счетом, что и две первые – 6:2.

Стоит отметить, что американские зрители, изрядно накачавшиеся к вечеру пивом (матч начинался в 21:00 по времени Нью-Йорка), вели себя отвратительно. Они постоянно провоцировали российского теннисиста, вскакивали с мест, громко кричали в те моменты, когда Медведев готовился подавать. Даниил, который никогда не отличался благодушным нравом, изрядно нервничал, вступал в перепалку с болельщиками, одному особо рьяному крикуну он пару раз посоветовал заткнуться. А после матча послал назойливого хама по известному каждому русскому человеку адресу.
 
В 1/16 финала Медведев сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом (32-я ракетка мира). Другой российский теннисист также вышел в третьий круг US Open, обыграв в 1/32 финала француза Гаэля Монфиса в четырех сетах – 6:4, 6:3, 3:6, 6:1.
 
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Юная Мирра Андреева вышла во 2-й круг US Open
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#зрители
#матч
#медведев
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Футболист клуба РПЛ отказался от выступления за сборную России
Игрок «Пари Нижний Новгород» Севикян отказался от выступления за сборную России
31 августа 2023, 23:32

Фото: istockphoto.com/alphaspirit

Футболист «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян принял решение отказаться от участия в сборной России. Об этом он сообщил через телеграм-канале клуба из Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее Севикян был включен в список из 49 игроков, которые были приглашены на национальный сбор в сентябре.

«В настоящий момент я обязан сообщить, что не могу принять приглашение в сборную России, так как уже сделал выбор в пользу участия в сборной Армении», - подчеркнул он в своем заявлении.
При этом Севикян выразил благодарность тренерскому штабу за высокую оценку его усилий.

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#переход
#рпл
#выбор
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Серебряную медалистку лондонской Олимпиады Каширину дисквалифицировали на 8 лет
31 августа 2023, 17:49

Фото: istockphoto/gustavofrazao

Российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина дисквалифицирована на 8 лет из-за допинга.
Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию РУСАДА и Всемирного антидопингового агентства (WADA) и отменил решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА о снятии со спортсменки обвинений.
 
Срок дисквалификации Кашириной отсчитывается с 28 августа 2023 года. Учитывая уже отбытый срок дисквалификации, наказание Кашириной истечёт 9 января 2030 года.
 
Татьяна Каширина - пятикратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы и серябряная медалистка Олимпийский игр 2012 года в Лондоне. В 2010 году ей присвоили звание заслуженного мастера спорта России.

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#спорт
#допинг
#спортсмены
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Экс-президент «Локомотива» Смородская прокомментировала переход Сазонова в «Торино»
31 августа 2023, 16:37

Фото: istockphoto.com/alphaspirit

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что переход футболиста Сабы Сазонова в «Торино» является не плохой сделкой.
По её мнению, подобные процессы могут послужить хорошей мотивацией для того, чтобы российские клубы больше внимания обращали на отечественных футболистов.

«Сделка по Сазонову неплохая, но не ах. Ничего, нормально. Молодцы. Может эти две сделки — Захаряна и Сазонова — послужат каким-то толчком к вниманию к российским клубам, к футболу в России», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Смородская.

Туринский клуб «Торино» официально объявил о переходе Сабы Сазонова, контракт с которым уже подписан до 2027 года. Сумма сделки составила 3 млн евро.

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#спорт
#клуб
#сделки
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