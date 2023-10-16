«Моржи» открыли сезон на пляже Дубны

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова
Любители зимнего плавания открыли очередной сезон в Дубне. Соревнования «Дубна. В десятку» прошли на городском пляже, сообщил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
«По традиции заплыв проводится в октябре – десятом месяце года. Температура воздуха и воды в Волге в это время обычно 10°С. А задача пловцов – преодолеть как можно большее расстояние за 10 минут. Именно поэтому число 10 присутствует в названии», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.На старт вышли около 50 спортсменов и спортсменок из разных городов Московской и Архангельской областей, Башкирии, Москвы и Иркутска, а также гости из Италии и Греции. Команду «Моржи Дубны» представляли 12 человек.
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