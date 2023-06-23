Московская область присоединится к футбольному фестивалю для девочек

Фото: Минспорт МО
Фестиваль РФС «Мы в игре. Лето» пройдёт в Химках 25 июня
Подмосковье присоединится к фестивалю Российского футбольного союза для девочек «Мы в игре. Лето», сообщили в пресс-службе Минспорта региона. Этапы фестиваля проходят в течение лета с 1 июня в 32 городах страны. В Московской области он состоится 25 июня в Химках.
Это проект специально для юных спортсменок с целью популяризации женского футбола. Стать участницей может любая девочка в возрасте от 7 до 12 лет, независимо от спортивной подготовки. Специально разработанная программа позволит каждой проявить сильные качества, отработать футбольные приёмы и почувствовать себя частью команды.
Программа фестиваля состоит из двух частей: турнирной и развлекательной. Наставниками на фестивале в Химках выступят главный тренер женской футбольной команды «Динамо» Сергей Лаврентьев, а также футболистки клуба Марина Фёдорова и Кристина Комиссарова.
Для участия в фестивале нужно пройти регистрацию на сайте проекта. При этом необходимо выбрать локацию «Москва «Динамо» 25.06.2023. Участие в мероприятии бесплатное.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в УЕФА выразили надежду на возвращение российских команд.
Это проект специально для юных спортсменок с целью популяризации женского футбола. Стать участницей может любая девочка в возрасте от 7 до 12 лет, независимо от спортивной подготовки. Специально разработанная программа позволит каждой проявить сильные качества, отработать футбольные приёмы и почувствовать себя частью команды.
Для участия в фестивале нужно пройти регистрацию на сайте проекта. При этом необходимо выбрать локацию «Москва «Динамо» 25.06.2023. Участие в мероприятии бесплатное.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в УЕФА выразили надежду на возвращение российских команд.
Лора Луганская