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Московская область стала победителем чемпионата России по футболу 8х8

07 ноября 2023, 12:51
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная команда стала победителем чемпионата России по футболу 8х8. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Домодедовская команда «Комбинат» стала победителем чемпионата России по футболу. Турнир проходил в Сочи с 1 по 7 ноября на полях «ИмСпорт Арены» и комплекса «Бархатные сезоны».

Лучшими игроками стали 4 футболиста из Подмосковных команд: лучший полузащитник - Михаил Климов ФК «Домодедово», лучший нападающий - Максим Зюзин ФК «Домодедово», лучший бомбардир Максим Косенко ФК «Комбинат» и лучший игрок Алексей Тринитацкий ФК «Комбинат».


Стоит отметить, что подмосковная команда «Домодедово» уступила 1 очко и стала серебряным призером Кубка России.

Кроме этого, был сыгран гала-матч между сборными звезд и и игроков команд-участниц турнира.

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В Мытищах прошёл турнир по греко-римской борьбе
07 ноября 2023, 10:52

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Второй ежегодный турнир по греко-римской борьбе состоялся в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
В ежегодном открытом турнире по греко-римской борьбе, посвящённом образованию прокуратуры Московской области приняли участие спортсмены до 12 лет.

«В первую очередь для ребят – это опыт. Большие победы начинаются именно с таких турниров. Ребята учатся не только через тренировочный, но и постоянный соревновательный режим. У тренеров есть такое понятие – «накатать ребят», это важно. Приятно, что у нас с каждым годом становится всё больше залов, ну а мытищинский центр единоборств и его школа спортивной борьбы давно на слуху», – отметил гость соревнований, бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио Сергей Емелин. 

Кроме этого, на торжественном открытие прошло награждение благодарностями от имени федерации спортивной борьбы России.

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Подмосковные спортсмены стали призёрами Кубка России по спортивной борьбе
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#московская область
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Подмосковные спортсмены стали призёрами Кубка России по спортивной борьбе
07 ноября 2023, 09:08

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Подмосковья стали победителями и призёрами Кубка России по спортивной борьбе грэпплинг. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«По результатам этого турнира будет сформирована сборная страны. Уверен, что в ее составе окажутся представители Подмосковья. <…> Уровень популярности грэпплинга наглядно подтверждает количество участников, представляющих все регионы РФ. Ведь далеко не случайно среди всех разновидностей спортивных единоборств грэпплинг сейчас находится в России и в Подмосковье на очевидном подъеме. Рад, что Кубок России в полной мере это подтвердил», – отметил глава Наро-Фоминского городского округа, вице-президент Федерации грэпплинга России Роман Шамнэ.


Спортсмены из Московской области завоевали в общей сложности 18 медалей на Кубке России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги.


Победителем Кубка России стал Андрей Карузин из г.о. Лыткарино в весовой категории до 77 кг. 

«Серебро» завоевали Ирина Чернышова из г.о. Люберцы, Евгений Иванченко из Раменского г.о., и Дарья Покладнёва из Наро-Фоминского г.о. 

Бронзовыми призерами стали Валерия Рахимова и Екатерина Яр из Лыткарино,Ирина Чернышова из г.о. Люберцы, Халималав Базихов из г.о. Подольск, Ольга Волкова из г.о. Протвино, Ольга Церцек из г.о. Домодедово, Татьяна Киселёва из Наро-Фоминского г.о., Илья Абраменко из Наро-Фоминска, Никита Бараненко из г.о. Долгопрудный, Никита Барский из г.о. Лыткарино и Александр Силаев из г.о. Подольск.

Стоит отметить, что соревнования проходили с 3 по 6 ноября в Наро-Фоминске в КСК «Нара» в двух разделах: «грэпплинг» и «грэпплинг-ги».

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Голкипер Акинфеев рассказал, планирует ли уезжать из России
06 ноября 2023, 16:16

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев на лекции «Вратарь, подаривший надежду» во время марафона общества «Знание» рассказал, что не собирается уезжать из России.
«В России каждый человек должен испытывать патриотические чувства. Я больше все люблю все русское. Я русской души человек, которые не променяет русские березки на испанские сосны», — сказал Акинфеев, пишет РИА Новости.
Игорь Акинфеев - воспитанник ЦСКА. На его счету 749 матчей за этот клуб, 313 из которых стали «сухими». Вместе с командой 6 раз становился чемпионом России и 7 раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер отпразднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

В составе российской сборной Игорь Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. В 2018 году Акинфеев вместе со сборной РФ пробился в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

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#спорт
#игорь акинфеев
#гражданство
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Новак Джокович выиграл 40-й турнир Masters за карьеру, обновив свой же рекорд
06 ноября 2023, 00:54

Фото: РИА Новости/Александар_Джорович

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира серии Masters в Париже с призовым фондом более 5,7 миллиона евро, сообщает РБК. Таким образом, он одержал на «Мастерсах» уже 40 побед за карьеру, обновив тем самым собственный же рекорд (у его ближайшего преследователя по этому показателю, испанца Рафаэля Надаля — всего 36 побед).
В финальном матче в Париже Джокович со счётом  6:4, 6:3 победил болгарина Григора Димитрова. В нынешнем теннисном сезоне это лишь вторая победа для серба: в августе он выиграл соревнования в американском Цинциннати, победив в финале испанца Карлоса Алькараса (5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4)). 

Однако, несмотря на это, Джокович продолжает удерживать за собой звание первой ракетки мира, лидируя в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Теперь, после парижского триумфа, на его счету 97 титулов ATP, в том числе 24 победы на турнирах Большого Шлема. Серб уже совсем немного отстает от легендарного Джимми Коннорса, на счету которого 104 завоеванных трофея. 

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#сербия
#теннис
#париж
#рекорд
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Циципас объяснил, почему в теннисной элите так много игроков с русскими корнями
05 ноября 2023, 17:31

Фото: istockphoto/RECSTOCKFOOTAGE

Греческий теннисист Стефанос Циципас порассуждал на тему того, почему в мировую теннисную элиту входит так много игроков с русскими корнями. Он предположил, что дело в дисциплине, привитой родителями, выросшими в Советском Союзе.
На Итоговый чемпионат АТР в этом году квалифицировались восемь теннисистов, показавших наилучшие результаты на протяжении сезона, передает Sports.ru. Из них четверо либо россияне, как Даниил Медведев и Андрей Рублев, либо имеют русские корни, как Александр Зверев, выступающий за Германию, и сам Циципас, который является сыном бывшей советской теннисистки Юлии Сальниковой.

На пресс-конференции после полуфинального матча турнира серии «Мастерс» в Париже грек, к слову, дважды выходивший в финал турниров «Большого шлема» высказал предположение, что дело в дисциплине и характере, которые прививали своим детям их родители, выходцы из СССР. Он отметил, что жизнь в Советском Союзе была непростой и людям приходилось бороться за достижение своих целей. Это закаляло, давало внутренний стержень. Циципас сказал, что замечает это на примере своей мамы. Он полагает, что в какой-то степени это передалось их детям. По крайней мере, для него самого это было частью воспитания в детстве, заключил греческий теннисист.

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#медведев
#теннис
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«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и снова возглавил турнирную таблицу РПЛ
05 ноября 2023, 16:59

Фото: istockphoto/Rost-9D

В воскресенье днем в матче 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» на своем поле обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1 и вернулся на первую строчку турнирной таблицы чемпионата. Краснодарцы набрали 31 очко и на два балла опережают идущий вторым «Зенит» .
Питерцы менее суток возглавляли чемпионскую гонку, обыграв накануне калининградскую «Балтику» на поле соперника со счетом 2:0. Сегодня «Краснодар» вернул себе лидерство, передает «Российская газета». Первый гол краснодарцев на 16-й минуте записал на свой счет лучший бомбардир клуба Джон Кордоба. Этот мяч стал для колумбийского нападающего седьмым в этом чемпионате. Во втором тайме на 74-й минуте второй гол забил вышедший на замену нигериец Олакунле Олусегун. В оставшееся время «Крылья Советов» сумели отыграть один мяч — на 85-й минуте его забил Владимир Писарский. Но на большее самарцев не хватило.

«Краснодар» захватил лидерство с начала чемпионата, воспользовавшись осечками забуксовавшего на старте «Зенита». Но затем питерцы набрали чемпионский ход и почти ликвидировали отставание в семь очков от «быков». В следующем туре команды встретятся между собой в Санкт-Петербурге. Этот матч и определит, какой клуб станет победителем первого круга чемпионата.

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#счёт
#краснодар
#футбол
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Юношеский турнир по боксу прошел в Дубне в День народного единства
05 ноября 2023, 16:11

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

4 ноября, в День народного единства в Дубне на базе спортивного клуба «Золотая перчатка» состоялся юношеский турнир по боксу памяти Г. Н. Прохорова. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из 12 городов нашей страны.
Всего за победу в турнире сражались 104 боксера из Дубны, Москвы, Долгопрудного, Дмитрова, Талдома, Солнечногорска, Клина, Высоковска, Хотькова, Твери, Конакова и Кимр. Выступая на торжественном открытии соревнований, глава городского округа Дубна Максим Тихомиров пожелал юным спортсменам наилучшим образом проявить себя на ринге и показать все то, чему научили их тренеры.



Соревнования проходили во Дворце спорта «Радуга». Руководитель администрации Дубны также отметил, что бокс формирует силу духа, мужество и характер, которые пригодятся ребятам во взрослой жизни.

Победу в командном первенстве одержали юные спортсмены из Дубны. Призы победителям вручал почетный гость турнира, заслуженный тренер СССР, старший тренер ЦСКА, уроженец Дубны Константин Новиков.

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#бокс
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#спортсмены
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Экс-футболист «Зенита» Аршавин назвал клубы-открытия нынешнего чемпионата РПЛ
Андрей Аршавин назвал воронежский «Факел» открытием нынешнего сезона РПЛ
05 ноября 2023, 13:57

Фото: istockphoto/Rost-9D

Бывший футболист питерского «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин назвал клубы, которые являются открытиями нынешнего сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). На его взгляд, это воронежский «Факел» и «Пари НН» из Нижнего Новгорода.
В разговоре с «Матч ТВ» прокомментировал игру «Факела» в Грозном против «Ахмата» в рамках 14-го тура РПЛ, в котором воронежцы победили со счетом 2:1. Он отметил, что клуб из Чечни всегда удачно играет на своем поле, но «Факел» сейчас набрал такой ход, что грозненцы, даже открыв счет, не смогли сдержать соперника и упустили победу.

Отметил Аршавин и удачную игру «Пари НН». Бывший футболист считает, что ЦСКА не будет просто в матче с нижегородцами в продолжающемся 14-м туре. Он считает нынешний чемпионат более интересным, чем предыдущие, когда «Зенит» со старта турнира создавал солидный отрыв от соперников и спокойно «докатывал» до чемпионства.

В этом году питерский клуб забуксовал в первых турах, что позволило уйти вперед «Краснодару», создав отрыв в семь очков от чемпиона пяти последних сезонов. Потом «Зенит» набрал приличный ход и после вчерашней победы над «Балтикой» уже клуб из Санкт-Петербурга стал промежуточным лидером чемпионата. «Краснодар» в этом туре принимает на своем поле самарские «Крылья Советов».

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«Зенит» стал лидером РПЛ, обыграв «Балтику»
04 ноября 2023, 21:13

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу в матче с калининградским ФК «Балтика» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Лента.ру».
Матч прошёл на домашнем стадионе калининградской команды и завершился со счётом 2:0 в пользу «Зенита». Отличились нападающий Иван Сергеев и форвард Матео Кассьерра.

По результатам матча, «Зенит» с 29 очками занял лидирующее место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» с 11 очками размещается на 15-й строчке. 

Следующий матч «Зенита» состоится 11 ноября. Команда сыграет с «Краснодаром» на Газпром Арене с Санкт-Петербурге. 

А «Балтика» 12 ноября сыграет с «Пари Нижним Новгородом» на их стадионе. 

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