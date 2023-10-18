Московская область стала призёром чемпионата России по бадминтону

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Сборная Сборная Московской области стала бронзовым призёром командного чемпионата России по бадминтону. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования прошли в городском округе Раменское с 14 по 17 октября. В турнире приняли участие 109 спортсменов из 14 регионов России.
Московскую область представляли Георгий Лебедев, Анастасия Вашланова, Александр Григоренко, Андрей Афонин, Егор Борисов, Анисья Масунова и Александр Пузырев.
По итогам чемпионата первое место завоевала команда Москвы, а второе сборная из Республики Татарстан. Спортсмены из Подмосковья с достоинством показали свои умения и выиграли бронзовые медали.
Стоит отметить,что ребята являются учениками «СШОР по игровым видам спорта» и Училища олимпийского резерва №5 По Московской области.
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Московскую область представляли Георгий Лебедев, Анастасия Вашланова, Александр Григоренко, Андрей Афонин, Егор Борисов, Анисья Масунова и Александр Пузырев.
Стоит отметить,что ребята являются учениками «СШОР по игровым видам спорта» и Училища олимпийского резерва №5 По Московской области.
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Мира Полтева