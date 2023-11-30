Московская область впервые признана самым спортивным регионом России

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подмосковье признали самым спортивным регионом России. Это стало известно во время церемонии награждения победителей Национальной спортивной премии, которая прошла в Государственном Кремлёвском дворце Московская область впервые победила в номинации «Регион России» (за вклад в развитие спорта): лучший субъект Российской Федерации».
«Очень приятно, что нас так высоко отметили. Московская область известна своими спортивными традициями, сильными школами по разным видам. Мы стараемся создавать достойные условия для подготовки новых чемпионов. В рамках поручения президента по развитию массового спорта у нас строятся сооружения как за счёт федерального и регионального бюджетов, так и с привлечением инвесторов. Мы ремонтируем устаревшие спортивные объекты – в течение пяти лет капитально обновим 50 спортсооружений», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.По его словам, также важно поддерживать спортсменов и тренеров материально. Со следующего года их зарплаты вырастут на 40%. Ключевая задача – развивать массовый спорт.
«В каждом муниципалитете Подмосковья, где мы бываем, жители спрашивают про инфраструктуру, спортивные площадки. Видим, что запрос есть, и он растёт. Поэтому открываем школьные стадионы, где могут тренироваться в свободное время все желающие – сейчас доступны уже свыше 400 таких объектов», – добавил глава региона.Каждый год в Подмосковье серьёзно работают над календарём спортивных событий.
«Летом у нас прошло более 2 тыс мероприятий, а на зиму запланировано ещё свыше 3,6 тыс. Флагманские турниры – Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина – всегда привлекают много юных спортсменов. А такие проекты, как «Выходи во двор», дают жителям возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола – Вячеславом Фетисовым, Александром Якушевым, Валерием Каменским, Дмитрием Аленичевым, Егором Титовым, Андреем Тихоновым и многими другими», – сказал губернатор.В Подмосковье также создали специальную цифровую платформу, которую оценил президент. Её задача — максимально удобно и доступно информировать о том, где можно заняться спортом в Подмосковье.
Среди критериев, по которым оценивали участников премии – доля граждан, занимающихся в регионе спортом; обеспеченность жителей спортивными сооружениями; внедрение и реализация комплекса ГТО; количество участий в финальных этапах физкультурных мероприятий.
В Подмосковье спортом занимаются более 54% жителей. В регионе развивают 47 базовых видов спорта, в том числе паралимпийских. Свыше 2,6 тыс спортсменов входят в состав сборных России. В регионе работают более 12 тыс спортивных объектов, а за 10 лет их количество выросло на 60%.
«У нас самый спортивный губернатор, и для нас очень важно, что сразу несколько представителей Подмосковья получили в этом году признание на таком высоком уровне. А Московская область названа самым спортивным регионом страны впервые! Благодарю всех работников отрасли. Сегодняшняя победа – это ваша заслуга», – сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.Подмосковье стало победителем ещё в двух номинациях Национальной спортивной премии. В категории «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» победу одержал Конькобежный центр «Коломна». В 2015 году там был создан Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Ещё одна премия – в номинации «Спорт для всех». Её удостоился главный тренер спортивно-патриотического клуба «Ярополк» из Красногорска Илья Шадриков, который стал победителем в категории «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы». Он более 12 лет занимается патриотическим и физическим воспитанием молодёжи, активно участвует в спортивно-массовых мероприятиях и пропагандирует здоровый образ жизни.
Национальная спортивная премия была учреждена правительством России в 2010 году и проводится ежегодно. Каждый из 18 лауреатов получает премию в 1 млн рублей.
Читайте также:
Юные пловцы из Жуковского выступили на первом этапе Кубка чемпионов
Подмосковные спортсменки завоевали золото и серебро международного турнира по вольной борьбе
Подмосковная горнолыжница Гирина стала призёром соревнований «Серия PRO»
Лора Луганская