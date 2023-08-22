Московский «Локомотив» впервые завоевал Кубок Игоря Акинфеева

Фото: Минспорт МО
В Химках определились победители и призёры V турнира «Кубок Игоря Акинфеева». Обладателями почётного трофея впервые стали футболисты столичного клуба «Локомотив», сообщили в пресс-службы подмосковного Минспорта.
«Я очень счастлив, ребята, что вы приезжаете. Здесь на трибунах за вас переживают ваши родители. Спасибо всем огромное! Неважно, какая эмблема у вас на груди. Будьте всегда честными, настоящими, любите футбол и, самое главное, всем – без травм», – обратился к участникам Акинфеев.В финальном матче московский «Локомотив» разгромил санкт-петербургский «Зенит» – 5:0. Третье место заняли хозяева соревнований – футбольный клуб «Химки». В борьбе за бронзу химчане были сильнее «Чайки» из Ростовской области – 1:0.
«Идея турнира принадлежит губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьёву и легендарному вратарю Игорю Акинфееву. Начиналось всё с небольшого турнира, а сегодня в нем участвуют практически все ведущие детские футбольные академии. Я думаю, что среди этих ребят очень много будущих футболистов нашей национальной сборной», – сказал Абарёнов.Победителями противостояния вратарей – кипербатла – стали голкиперы команды «Акрон – Академия футбола имени Ю. Коноплёва» из Тольятти.
В этом году Кубок Игоря Акинфеева впервые прошёл в Химках. Ранее он проводился в Бронницах. В соревнованиях приняли участие 16 команд игроков 2011 года рождения.
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Лора Луганская