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Московский «Локомотив» впервые завоевал Кубок Игоря Акинфеева

22 августа 2023, 21:44

Фото: Минспорт МО

В Химках определились победители и призёры V турнира «Кубок Игоря Акинфеева». Обладателями почётного трофея впервые стали футболисты столичного клуба «Локомотив», сообщили в пресс-службы подмосковного Минспорта.
«Я очень счастлив, ребята, что вы приезжаете. Здесь на трибунах за вас переживают ваши родители. Спасибо всем огромное! Неважно, какая эмблема у вас на груди. Будьте всегда честными, настоящими, любите футбол и, самое главное, всем – без травм», – обратился к участникам Акинфеев.
В финальном матче московский «Локомотив» разгромил санкт-петербургский «Зенит» – 5:0. Третье место заняли хозяева соревнований – футбольный клуб «Химки». В борьбе за бронзу химчане были сильнее «Чайки» из Ростовской области – 1:0.

«Идея турнира принадлежит губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьёву и легендарному вратарю Игорю Акинфееву. Начиналось всё с небольшого турнира, а сегодня в нем участвуют практически все ведущие детские футбольные академии. Я думаю, что среди этих ребят очень много будущих футболистов нашей национальной сборной», – сказал Абарёнов.
Победителями противостояния вратарей – кипербатла – стали голкиперы команды «Акрон – Академия футбола имени Ю. Коноплёва» из Тольятти.

В этом году Кубок Игоря Акинфеева впервые прошёл в Химках. Ранее он проводился в Бронницах. В соревнованиях приняли участие 16 команд игроков 2011 года рождения.

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#дмитрий абарёнов
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Акинфеев приветствовал финалистов футбольного турнира своего имени в Химках
22 августа 2023, 19:54

Фото: администрация г. о. Химки

Вратарь ФК ЦСКА Игорь Акинфеев вместе с министром физической культуры и спорта Московской области Дмитрием Абарёновым приветствовали юных участников V открытого турнира «Кубок Игоря Акинфеева». В этом году соревнования начинающих игроков ведущих футбольных академий России приняли Химки, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Нашему турниру уже пять лет. Я счастлив, что мы с каждым годом растем в профессиональном плане, в расширении турнира. Команды, которые приезжают, – лучшие и самые сильные академии нашей страны. Для меня это большая гордость, потому что наш турнир один из самых сильных в России», – поделился Акинфеев.
 
Глава городского округа Дмитрий Волошин также поддержал команды в суперфинале. ​
«Химки – спортивная и футбольная столица Подмосковья. Для нас большая честь, что пятый, юбилейный, турнир «Кубка Игоря Акинфеева» проходит именно в нашем городском округе. Мы рады быть частью этого замечательного спортивного события. Уверен, этот турнир станет не только местом соревнования, но и дружбы! Ведь вместе мы – сила!», – отметил Волошин.
Игры провели 21 и 22 августа на стадионе «Новые Химки». В традиционном турнире приняли участие 16 команд со всей России. В финал вышли четыре команды – СШОР «Химки», ФК «Чайка» из Ростовской области, московский «Локомотив» и ФК «Зенит» из Санкт-Петербурга.   В финальном матче играют юношеские команды «Зенита» и «Локомотива», «Химки» заняли третье место.  

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#химки
#футбол
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#дмитрий волошин
#подмосковье
#московская область
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ЦСКА подписал 4-летний контракт с чилийским футбольным форвардом Виктором Давилой
22 августа 2023, 01:59

Фото: iStock/matimix

Футбольный клуб ЦСКА официально объявил о переходе нападающего мексиканского «Леона» Виктора Давилы. Контракт с чилийским форвардом подписан на четыре года, с опцией возможного продления ещё на год.
«Решение было принято очень быстро. <...> Как только ЦСКА обратил на меня внимание, я заинтересовался предложением. Очень приятно, что такой великий и большой клуб обращает на меня внимание», — цитирует новичка «красно-синих» портал «Чемпионат».

В беседе с журналистами спортсмен заявил, что приглашение в ЦСКА – это шанс, который нельзя было упустить. Поэтому то, что он сейчас здесь говорит о правильно принятом решении.

25-летний Давила на протяжении шести лет выступал за команды чемпионата Мексики «Некакса», «Пачука» и «Леон». В их составе он забил 55 голов.

В ходе минувшего футбольного сезона Виктор Давила провел за «Леон» 39 матчей, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи

По сведениям портала Transfermarkt, стоимость чилийского форварда составляет пять с половиной миллионов евро.

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#футбол
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Стадион имени Исинбаевой переименовали
В Махачкале переименовали стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой
21 августа 2023, 23:11

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В Махачкале переименовали легкоатлетический стадион имени двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление дагестанского правительства.
Уточняется, что арене вернули прежнее название «Труд». Летом 2017 года стадион переименовали в честь Елены Исинбаевой.

El Digital Sur 12 июля писало, что Исинбаева в настоящее время живет на Тенерифе. Немного позже экс-спортсменка опубликовала «ВКонтакте» пост, где заявила, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.

Слова олимпийской чемпионки вызвали общественный резонанс. С критикой в адрес Исинбаевой выступил министр спорта РФ Олег Матыцин, а глава Дагестана Сергей Меликов заявил о намерении переименовать стадион в Махачкале, названный в ее честь.

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#уголовное стадион
#рф
#Елена Исинбаева
#дагестан
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Чилиец Давила, который войдёт в состав сборной ЦСКА, назвал московский клуб «великим»
21 августа 2023, 19:55

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Футболист Виктор Давила из Чили признался, что считает ЦСКА великим клубом, поэтому долго не думал о вступлении в команду московского клуба.
25-летний нападающий в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА. До этого он с 2021 года играл за мексиканский клуб «Леон». 

В беседе с журналистами спортсмен заявил, что приглашение в ЦСКА – это шанс, который нельзя было упустить. Поэтому то, что он сейчас здесь говорит о правильно принятом решении.
 
У Виктора Давила были хорошие результаты в предыдущем футбольном клубе. За прошедшие 106 матчей он забил 33 года и осуществил 13 результативных передач.

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#футбол
#москва
#клуб
#контракт
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Стартовавший в Химках «Кубок Игоря Акинфеева» собрал 16 футбольных команд
21 августа 2023, 18:59

Фото: администрация г. о. Химки

В Химках стартовал турнир команд начинающих игроков ведущих футбольных академий России «Кубок Игоря Акинфеева». Участниками соревнований стали 16 команд спортсменов 2011 года рождения. Игры пройдут 21 и 22 августа на стадионе «Новые Химки», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Это уникальное соревнование поможет вырастить новых талантливых футболистов, поддержать развитие детского футбола в нашем городе и регионе. Мы рады принять турнир в наших Химках! Желаю всем участникам интересной игры», - сказал глава городского округа Дмитрий Волошин.  
Московскую область на турнире представляют футбольные клубы «Химки», «Мастер-Сатурн» и «Витязь». Также в матчах участвуют команды из Москвы, Тулы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тольятти, Казани, Ростова-на-Дону и Минска.   Награды лучшим командам 22 августа вручит почётный гость турнира, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.  
«Очень хочу, чтобы турнир процветал, был сильнее и лучше. Уверен, что нынешний розыгрыш будет лучшим за пять лет. Мы очень долго работали над нашим детищем, старались сделать его как можно круче и красивее. Сейчас на этом турнире собраны все топы, которые только могут приехать, проходных матчей здесь не будет. Спасибо огромное за помощь в создании и организации турнира Андрею Юрьевичу Воробьёву. Он из года в год даёт большой толчок в развитии соревнований», – заявил Акинфеев.  
Впервые «Кубок Игоря Акинфеева» прошёл в 2018 году. 

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#химки
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#московская область
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Сербский защитник Бабич будет играть за «Спартак»
21 августа 2023, 17:44

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Сербский защитник Срджан Бабич переходит в «Спартак». Об этом сообщается в Telegram-канале московского футбольного клуба.
27-летний футболист из испанского клуба «Альмерия». Контракт со «Спартаком» он подписал на три года. Бабичу присвоили шестой номер. А первая тренировка в новом составе пройдёт во вторник, 22 августа.

За испанскую «Альмерию» футболист играл с 2021 года. В этом составе он принял участие в 75 матчах и забил четыре гола. Ранее он входил в состав сербских клубов «Войводина» и «Црвена Звезда», испанский «Реал Сосьедад», а также за «Фамаликан» из Португалии.

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#спартак
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#сербия
#россия
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Турнир по гольфу на Кубок главы округа прошел в Дмитрове
21 августа 2023, 16:00

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Традиционный турнир по гольфу проходил в гольф-клубе «Dmitrov Golf Resort» в Курове.
В Кубке главы округа приняли участие 40 участников, среди которые были любители и профессионалы, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Также, игроки смогли насладиться прекрасными живописные видами северного Подмосковья во время игры на поле для гольфа в гольф-клубе «Dmitrov Golf Resort». 

«Принято считать, что гольф — элитарный вид спорта, но это ошибочно, и сегодня гольф набирает популярность у людей, ведь эта игра позволяет быть в хорошей физической форме, развивать точность и глазомер, терпение и выдержку, учит продумывать стратегию, тренируете пространственную ориентацию и дарит хорошее настроение. В нашем округе есть 4 прекрасных поля для гольфа, на которых любой житель как округа, так и гости могут отлично и с пользой провести время. И в нашем округе мы активно развиваем гольф. В этом году в нескольких школах округа открыты бесплатные секции гольфа, где дети знакомятся с игрой, учатся этому олимпийскому виду спорта», — сказал Илья Поночевный, глава Дмитровского городского округа.
По итогам соревнований первое место заняла команда Сергея Самарина и Сергея Лазарева, набравшая 43 очка, далее команда Ирины и Николая Юденковых, которые набрали 42 очка и также 42 очка и ​третье место завоевала команда Анатолия ​Журавлёва и Сергея Коровкина. 

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#дмитровский городской округ
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Джокович выиграл 95-й титул за карьеру, победив Алькараса в финале турнира в Цинцинатти
21 августа 2023, 15:09

Фото: istockphoto/LeArchitecto

Серб Новак Джокович выиграл у испанского теннисиста Карлоса Алькараса в драматичном финале турнира Western & Southern Open серии «Мастерс» в Цинцинатти. Матч закончился со счетом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) и продолжался 3 часа 49 минут, став самым длинным в истории финалов таких соревнований.
Победа над первой ракеткой мира Алькарасом позволила 36-летнему сербскому теннисисту завоевать свой 95-й титул за карьеру, а также сократить до 20 очков отрыв в мировом рейтинге от своего соперника по финалу. У Карлоса сейчас 9 815 очков, у Новака стало 9 795. Третьим идет россиянин Даниил Медведев — 6 260 очков.

Для Джоковича эта победа стала 39-й в турнирах серии «Мастерс». Что касается от общего количества титулов, то серб уже совсем немного отстает от легендарного Джимми Коннорса, на счету которого 104 завоеванных трофея. По личным встречам между Джоковичем и Алькарасом теперь установилось равенство — 2:2.

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#медведев
#теннис
#турнир
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«Зенит» в гостях обыграл «Спартак» в матче пятого тура чемпионата РПЛ
21 августа 2023, 14:21

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

В матче пятого тура чемпионата МИР Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:1. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
Впервые за много лет питерский клуб приехал в гости к «Спартаку» не в статусе фаворита. В межсезонье «Зенит» покинули Малком, ныне штампующий голы в Саудовской Аравии, и Кузяев, вчера открывший счет забитым мячам за французский «Гавр». Команда с берегов Невы подошла к дерби двух столиц на непривычном месте в середине турнирной таблицы. «Спартак» же напротив впечатлял своей яркой и результативной игрой, хотя и проиграл в предыдущем туре «Уралу». 

Команды начали игру без раскачки, в высоком темпе. «Спартак» попытался подавить соперника  агрессией и напором, но «Зенит» быстро взял мяч под контроль и стал прижимать москвичей к собственным воротам. В эти минуты удивляла статистика нарушений: у «Спартака» было к середине тайма девять фолов при полном отсутствии нарушений у питерцев. Первый голевой момент упустил форвард клуба из Санкт-Петербурга Иван Сергеев: мяч после его мощного удара угодил в перекладину. Но через несколько минут гол все же состоялся. Вендел пробил из-за штрафной по отскочившему мячу, который пошел мимо, но по пути задел ногу капитана спартаковцев Джикии и юркнул в угол ворот.

Во втором тайме «Спартак» заиграл активнее и на некоторое время прижал зенитовцев к воротам. Однако ничего полезного из своей активности не  извлек. На 73-й минуте Вендел забил свой второй гол, использовав великолепный пас Клаудиньо. «Спартак» отыграл один мяч с пенальти, который после консультации с WAR назначил судья Карасев за игру рукой Барриоса в собственной штрафной. На 4-й компенсированной минуте вышедший на замену Кассьера установил окончательный счет матча — 3:1. «Зенит» набрал после этой победы 10 очков и занимает теперь четвертое место, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Урала» на три очка.

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