Мостовой допустил, что сборная РФ могла бы отобраться на Евро-24

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Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой предположил, что при наличии возможностей сборная России могла бы отобраться на чемпионат Евро-24.
«Футбол сборной России не вызывает положительных эмоций. Команда играет скучно и без азарта. Но уверен, на Евро-2024 мы бы смогли отобраться. Сейчас это легко сделать. В группе по несколько команд уровня Сан-Марино и Лихтенштейна. Если бы нас не отстранили, мы бы прошли отборочный этап чемпионата Европы», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.
До этого сборная России сыграла вничью в товарищеском матче против Катара.
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