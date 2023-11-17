Мостовой назвал Ивича лучшим тренером

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что лучшим тренером первой половины нынешнего сезона чемпионата России является Владимир Ивич.
«Он пришёл в команду, которая из года в год на что-то претендует, но по факту ничего «Краснодар» не добивался. Он пришёл, и сразу же и финал Кубка России, и сейчас первое место в РПЛ. Это огромный плюс. Человек играл в футбол и понимает, как всё устроено. Надеюсь, «Краснодар» сможет выстоять и удержать лидерство в таблице», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.
Известно, что на сегодняшний день по итогам первого круга Российской Премьер-Лиги «Краснодар» является единоличным лидером РПЛ.
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