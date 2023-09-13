Мостовой назвал причину того, что россияне не уезжают играть в Европу

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Он вспомнил, что когда он сам и игроки его поколения уезжали в Европу, у них была запредельная мотивация, поэтому многие смогли проявить себя в лучших чемпионатах и в клубах, относящихся к грандам европейского футбола. Сам Мостовой, после отъезда из московского «Спартака», с успехом играл за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», а также испанскую «Сельту», болельщики которой дали ему прозвище Царь и на свои деньги установили Александру памятник около стадиона. Современные же молодые российские футболисты могут получать хорошие зарплаты, даже сидя на скамейке запасных, а потому не особо стремятся либо просто не могут проявлять себя в зарубежных чемпионатах, где необходимо выдерживать жесткую конкуренцию за попадание в основной состав, заключил Мостовой.
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