Мостовой предрёк минимальную победу от сборной РФ в матче с египтянами

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«В сборной сейчас целых три состава. Должны найтись игроки, которые смогут дать хороший бой Египту. Сейчас в РПЛ есть много интересных молодых ребят, которые уже основные в своих клубах. Мотивация должна быть хорошая у парней. Жду минимальной победы от сборной, но разгрома Египта не будет», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.
Отмечается, что матч команд состоится в Суэце 7 сентября в 19:00 по московскому времени.
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