Мостовой заявил о зависимости «Локоматива» от Дзюбы

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Бывший игрок «Спартака», «Сельты», сборной России Александр Мостовой заявил, что вклад в успехи «Локомотива» Артема Дзюбы огромны.
«Локомотив» зависит от Дзюбы на 80%. Когда он стоит, скидывает, раздает, завершает. Когда его нет, они не знают, что им делать, это ужас», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.
Он отметил, что Дзюба, несмотря на свой возраст, является определяющим игроком с развитым чутьём и профессиональным мастерством.
До этого сообщалось, что агент французского футболиста московского «Локомотива» Вильсона Изидора уведомил клуб о том, что его клиент не желает возвращаться в Россию.
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