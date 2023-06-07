Мотогонщик Мартинес разбился во время заезда на острове Мэн

Фото: Фотобанк Московской области
46-летний испанский мотогонщик Рауль Торрас Мартинес погиб во время заезда, который проходил на острове Мэн
«Газета. Ру» пишет, что испанский мотогонщик Рауль Торрас Мартинес разбился во время скоростного заезда на острове Мэн, который проходил в рамках Isle of Man Tourist Trophy.
Спортсмен разбился на 3 круге первой гонки Supertwin между отметками 16 и 17 миль. Мартинес в первый раз участвовал в гонке в 2017 году. За это время он 18 раз выигрывал медали гонок ТТ.
Ранее сообщалось, что гонщик Крейг Брин погиб в Хорватии. Несчастный случай унёс жизнь ирландского гонщика Крейга Брина, представляющего заводскую команду Hyundai в Чемпионате мира по ралли (WRC). Трагедия произошла во время тестов перед Ралли Хорватия. Подробности не известны. Крейгу Брину было 33 года.
Спортсмен разбился на 3 круге первой гонки Supertwin между отметками 16 и 17 миль. Мартинес в первый раз участвовал в гонке в 2017 году. За это время он 18 раз выигрывал медали гонок ТТ.
Мария Фирсова