На чемпионате в Подольске пройдёт бой за титул чемпиона мира по версии GPRO

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Главным событием турнира станет бой за титул чемпиона мира по версии GPRO в весовой категории 67 кг. В титульном бою встретятся чемпион Кубка России по К-1 Самир Новрузов из Азербайджана и чемпион ПФО и УФО по тайскому боксу Сергей Горохов из Кстова. Бойцы являются представителями разных стилей – кикбоксинга и муай-тай.
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