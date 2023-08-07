На «Всемирных играх Дружбы» в Серпухове ждут более 15 тыс любителей спорта

Фото: Минспорт МО
В Серпухове 12 августа проведут «Всемирные игры Дружбы», приуроченные ко Дню физкультурника. Ожидается, что их участниками станут более 15 тыс человек, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Фестиваль пройдёт на двух площадках. На площади Ленина состоится торжественная церемония открытия игр. Гостей и участников поприветствует президент Международной ассоциации бокса IBA Умар Кремлёв. Соревновательная часть программы начнётся «Боксзабегом» на 5 тыс метров. В нём смогут принять участие начинающие и спортсмены-любители, женщины и мужчины в 12 категориях.
А на городском пляже для жителей и гостей Серпухова проведут соревнования по различным дисциплинам, шоу на воде и суше, выступления артистов, блогеров и звёзд эстрады. В программе – состязания по вейкборду, пляжному волейболу, футболу, перетягиванию каната, боксу, борьбе на песке, армрестлингу, силовому троеборью, прыжкам в длину и силе удара. Для маленьких любителей спорта организуют детский забег.
Общий призовой фонд мероприятия составит 20 млн рублей.
Специальным гостем фестиваля станет восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике, бывший обладатель абсолютного рекорда страны в становой тяге, мастер спорта международного класса по тяжёлой атлетике и пауэрлифтингу Михаил Кокляев. Он проведет соревнования по силовому экстриму.
В рамках развлекательной программы перед участниками и гостями выступят Мари Краймбрери, Аннет Сай, Ольга Серябкина, Чаян Фамали, ЗОМБ, ERSHOV, Егор ШИП, Amigo и другие.
Подробная информация о мероприятии – на сайте. Предварительная регистрация участников на сайте обязательна. Для участия в «Играх Дружбы» необходима медицинская справка с подписью и печатью врача, которая действует в течение полугода со дня выдачи.
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А на городском пляже для жителей и гостей Серпухова проведут соревнования по различным дисциплинам, шоу на воде и суше, выступления артистов, блогеров и звёзд эстрады. В программе – состязания по вейкборду, пляжному волейболу, футболу, перетягиванию каната, боксу, борьбе на песке, армрестлингу, силовому троеборью, прыжкам в длину и силе удара. Для маленьких любителей спорта организуют детский забег.
Специальным гостем фестиваля станет восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике, бывший обладатель абсолютного рекорда страны в становой тяге, мастер спорта международного класса по тяжёлой атлетике и пауэрлифтингу Михаил Кокляев. Он проведет соревнования по силовому экстриму.
В рамках развлекательной программы перед участниками и гостями выступят Мари Краймбрери, Аннет Сай, Ольга Серябкина, Чаян Фамали, ЗОМБ, ERSHOV, Егор ШИП, Amigo и другие.
Подробная информация о мероприятии – на сайте. Предварительная регистрация участников на сайте обязательна. Для участия в «Играх Дружбы» необходима медицинская справка с подписью и печатью врача, которая действует в течение полугода со дня выдачи.
Читайте также:
Женская команда «Зоркий» выиграла этап чемпионата России по пляжному волейболу
Подмосковный ФК «Химки» в гостях нанёс поражение ярославскому «Шиннику»
Завершился Кубок Дубны по воднолыжному спорту
Лора Луганская