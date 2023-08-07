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На «Всемирных играх Дружбы» в Серпухове ждут более 15 тыс любителей спорта

07 августа 2023, 16:00

Фото: Минспорт МО

В Серпухове 12 августа проведут «Всемирные игры Дружбы», приуроченные ко Дню физкультурника. Ожидается, что их участниками станут более 15 тыс человек, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Фестиваль пройдёт на двух площадках. На площади Ленина состоится торжественная церемония открытия игр. Гостей и участников поприветствует президент Международной ассоциации бокса IBA Умар Кремлёв. Соревновательная часть программы начнётся «Боксзабегом» на 5 тыс метров. В нём смогут принять участие начинающие и спортсмены-любители, женщины и мужчины в 12 категориях.

А на городском пляже для жителей и гостей Серпухова проведут соревнования по различным дисциплинам, шоу на воде и суше, выступления артистов, блогеров и звёзд эстрады. В программе – состязания по вейкборду, пляжному волейболу, футболу, перетягиванию каната, боксу, борьбе на песке, армрестлингу, силовому троеборью, прыжкам в длину и силе удара. Для маленьких любителей спорта организуют детский забег.


Общий призовой фонд мероприятия составит 20 млн рублей.

Специальным гостем фестиваля станет восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике, бывший обладатель абсолютного рекорда страны в становой тяге, мастер спорта международного класса по тяжёлой атлетике и пауэрлифтингу Михаил Кокляев. Он проведет соревнования по силовому экстриму.

В рамках развлекательной программы перед участниками и гостями выступят Мари Краймбрери, Аннет Сай, Ольга Серябкина, Чаян Фамали, ЗОМБ, ERSHOV, Егор ШИП, Amigo и другие.

Подробная информация о мероприятии – на сайте. Предварительная регистрация участников на сайте обязательна. Для участия в «Играх Дружбы» необходима медицинская справка с подписью и печатью врача, которая действует в течение полугода со дня выдачи.

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#минспорт мо
#серпухов
#фестиваль
#подмосковье
#московская область
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Российский футболист Пруцев отказался от предложения выступать за сборную Сербии
07 августа 2023, 13:38

Фото: istockphoto/Rost-9D

Российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев отказался играть за сборную Сербии U-21.
Sport24 пишет, что в конце мая нынешнего года отец Егора Пруцева рассказал, что футболист получил сербское гражданство. Игрок уже два раза выступал за молодежную сборную России.
 
Егор Пруцев оказался в сербской команде летом 2022 года. Провёл 6 матчей в сезоне-2022/23. До этого выступал за «Нефтехимик», «Текстильщик» и «Сочи». Интерес к игроку проявлял швейцарский «Базель».
 
Контракт Пруцева с сербским клубом действует до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Пруцева в €600 тысяч.
 
В прошлом сезоне «Црвена Звезда» вновь стала чемпионом Сербии. Белградский клуб-самая титулованная команда Сербии.
 
Старший брат Егора играет за московский «Спартак» с зимы прошлого года. В текущем сезоне РПЛ Данил Пруцев сыграл только в одном матче.

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#футбол
#гражданство
#спорт
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Женская команда «Зоркий» выиграла этап чемпионата России по пляжному волейболу
07 августа 2023, 10:00

Фото: Минспорт МО

Женский волейбольный клуб «Зоркий» занял первое место на XII этапе чемпионата России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. В финале спортсменки из Красногорска обыграли москвичек, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В решающем матче Александре Моисеевой и Екатерине Сырцевой из ВК «Зоркий» противостояли соперницы из столичного клуба «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подмосковных волейболисток.
«Соперницы шли впритирку на протяжении всех трёх сетов: 22:20, 13:21, 13:15, но собрались и «дожали». Итог – наша победа!», – прокомментировал депутат Госдумы Сергей Колунов.
Этап проходил 3-6 августа в Волгограде на площадках стадиона «Динамо». В соревнованиях участвовали 12 команд. За награды боролись пять женских тандемов из Москвы, Московской и Калининградской областей, а также из Китая. Призовой фонд турнира составил 1 млн рублей.

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#волейбол
#женщины
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#московская область
#подмосковье
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«Балтика» одержала первую победу в РПЛ
«Балтика» одержала первую победу в РПЛ, обыграв «Факел» со счетом 2:1
06 августа 2023, 19:43

Фото: istockphoto / Rost-9D

Калининградская «Балтика» выиграла воронежский «Факел» в третьем туре Российской премьер-лиги, передает корреспондент «Ленты.ру».
Игра состоялась на стадионе «Калининград» и завершилась со счетом 2:1. На восьмой минуте защитник гостей Василий Черов забил автогол. На 14-й минуте хавбек Вячеслав Якимов сравнял счет. На 48-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил второй гол и позволил «Балтике» лидировать.

Отметим, что «Балтика» недавно в РПЛ и находится на десятом месте, набрав три очка после игры с «Факелом». Калининградская команда находится на 16 месте в РПЛ, не имея ни одного очка. 
 
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Ткачёв станет самым высокооплачиваемым игроком КХЛ. 

Умер 41-летний экс-вратарь ЦСКА и российской сборной по футболу Мандрыкин. 

Во Франции отменили этап Кубка мира по плаванию из-за загрязнения Сены. 

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Ткачёв станет самым высокооплачиваемым игроком КХЛ
«Матч ТВ»: Владимир Ткачёв станет самым высокооплачиваемым игроком КХЛ
06 августа 2023, 14:26

Фото: istockphoto JohnAlexandr

Перешедший в «Авангард» нападающий Владимир Ткачёв стал самым высокооплачиваемым игроком Континентальной хоккейной лиги. Как передает телеканал «Матч ТВ», в «Авангарде» 27-летнему спортсмену будут платить более 100 миллионов рублей за сезон.
В результате, Владимир за три года игры получит минимум 300 миллионов рублей. И это без учета бонусов, которые составят более 100 миллионов рублей. Таким образом, Ткачев станет самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ. 

Напомним, что хорватский футболист Йошко Гвардиол стал самым высокооплачиваемым защитником в истории футбола после перехода в команду «Манчестер Сити».

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Во Франции отменили этап Кубка мира по плаванию из-за загрязнения Сены. 

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#химки
#кхл
#фк химки
#игры
#футболист
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Умер 41-летний экс-вратарь ЦСКА и российской сборной по футболу Мандрыкин
06 августа 2023, 14:24

Фото:iStock/SergeyPankratov

Вениамин Мандрыкин скончался после инфаркта в 41 год.
В ноябре 2010 года футболист попал в аварию и получил компрессионный перелом позвоночника. С тех пор Вениамин Мандрыкин был прикован к инвалидному креслу. По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт.
 
Футболист выступал за ЦСКА с 2002 по 2005 год, а потом и в 2007 году. Трижды выигрывал чемпионство и Суперкубок России, четыре раза становился обладателем Кубка страны.
 
Вениамин Мандрыкин успел поиграть за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо». Два раза выступал в матчах за сборную России.

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#футбол
#спортсмены
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Во Франции отменили этап Кубка мира по плаванию из-за загрязнения Сены
06 августа 2023, 12:59

Фото:istockphoto/microgen

Международная федерация плавания (World Aquatics) решила отменить этап Кубка мира по плаванию на открытой воде. Причиной стал высокий уровень загрязнения в Сене.
«После выпадения осадков в Париже качество воды в Сене остаётся ниже допустимых стандартов. После консультаций этап Кубка мира по плаванию на открытой воде решено отменить», — сказано в заявлении World Aquatics.
Ранее сообщалось, что пловец Климент Колесников побил мировой рекорд, проплыв 50 метров на спине за рекордно короткое время.

В полуфинальном заплыве финала Кубка России по плаванию российский спортсмен проплыл дистанцию за 23,55 секунды, побив предыдущий рекорд американца Хантера Армстронга (23,71), который был установлен в 2022 году.

Клименту Колесникову 23 года. Он занял второе место на Олимпийских играх в Токио на дистанции 100 м на спине и третье место Игр на дистанции 100 м вольным стилем.

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#франция
#париж
#плавание
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Лукашенко назвал санкции в отношении спортсменов из Белоруссии и России слабостью Запада
05 августа 2023, 20:20

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции Запада в отношении российских и белорусских спортсменов означают попытку других государств вычеркнуть конкурентов из мирового спорта. Об этом сообщает РИА Новости.
В Минске в субботу, 5 августа, проходит торжественное открытие II Игр стран СНГ на стадионе «Минск-Арена». В соревнованиях по 20 видам спорта примут участие спортсмены из 22 стран. Игры пройдут с 4 по 14 августа в нескольких городах Белоруссии.

Александр Лукашенко поблагодарил глав государств, спортсмены которых присутствуют на Играх. Он заявил, что это мероприятие внесёт большой вклад в будущее, а представители Запада, которые всячески пытаются помешать этому своими санкциями, должны увидеть, что никакие ограничения не помешают российским и белорусским спортсменам заниматься своим делом.

Также, по его словам, попытка вычеркнуть сильных конкурентов из мирового спорта – это слабость и страх. Запад признаёт силу ценностей стран СНГ, которых, по его мнению, придерживаются и простые европейцы и американцы.

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#александр лукашенко
#спорт
#игры
#санкции
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Подмосковный ФК «Химки» в гостях нанес поражение ярославскому «Шиннику»
05 августа 2023, 19:08

Фото: Пресс-служба администрации Химок

В рамках четвертого тура МЕЛБЕТ-Первой лиги в Ярославле прошел матч между местным «Шинником» и «Химками». Подмосковные футболисты сумели одержать победу на поле соперника со счетом 2:1.
Игра была в целом равной. Ярославцы больше владели мячом, но до серьезных угроз воротам химчан дело не доходило. На 20-й минуте в одной из редких контратак защитник «Химок» Олег Исаенко открыл счет. Через 11 минут игрок «Шинника» сравнял счет. Казалось, команды так и уйдут на перерыв при ничейном результате, однако на второй добавленной к первому тайму минуте Захар Волков вывел подмосковных футболистов вперед. Во втором тайме зрители голов не увидели. После четырех туров «Химки» идут на седьмом месте в таблице с шестью очками.

На выездной матч четвертого тура футбольный клуб «Химки» организовал для болельщиков бесплатный автобус. Фанаты отправились в Ярославль ранним утром. В следующем туре подмосковный клуб примет на «Арене Химки» московскую «Родину». Билеты на матч можно приобрести на сайте клуба. Карта болельщика не требуется.

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#футбол
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Четыре украинских киберспортсмена получили бан от своей федерации за игру с россиянами
05 августа 2023, 16:20

Фото: istockphoto/Smederevac

Федерация киберспорта Украины (UEFS) запретила игрокам Team Spirit по Dota 2 Мирославу Mira Колпакову и Илье Yatoro Мулярчуку выступать на украинских турнирах и представлять страну на международных соревнованиях. Также бан получили Игорь w0nderful Жданов и Мирослава zont1x Плахотня.
Причина отстранения игроков состоит в том, что они выступали или выступают в одной команде с россиянами, сообщает издание cybersport. Также на сайте федерации было указано, что такое решение было принято в том числе из-за недостаточно активной политической позиции киберспортсменов.

Формально UESF не может оказывать влияние на организаторов крупных соревнований по Dota 2 и CS:GO, так что киберспортсмены смогут продолжить участвовать в крупнейших турнирах без каких-либо ограничений. Однако после их возвращения домой может последовать запрет на выезд за пределы Украины для участия в международных соревнованиях. Украина в очередной раз доказала, что лозунг «Спорт вне политики» остался в далеком прошлом.

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#спорт
#украина
#запрет
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