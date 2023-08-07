На «Всемирных играх Дружбы» в Серпухове ждут более 15 тыс любителей спорта

Перешедший в «Авангард» нападающий Владимир Ткачёв стал самым высокооплачиваемым игроком Континентальной хоккейной лиги. Как передает телеканал «Матч ТВ», в «Авангарде» 27-летнему спортсмену будут платить более 100 миллионов рублей за сезон.