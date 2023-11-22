На матче футбольных сборных Бразилии и Аргентины началась массовая драка фанатов

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Драка с участием фанатов сборных Бразилии и Аргентины состоялась перед началом матча отборочного турнира чемпионата мира на легендарном стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, сообщил телеканал «Матч ТВ».
За несколько минут до старта игры начался конфликт между фанатами команд. Сначала они устроили массовую драку друг с другом. Затем же болельщики «альбиселесте» начали драться с полицией, и стражам порядка пришлось пустить в ход дубинки и слезоточивый газ.
В конце концов капитан сборной Аргентины Лионель Месси увел своих товарищей по команде в подтрибунное помещение. Игроки же сборной Бразилии при этом остались в центральном круге. Тем не менее, начало игры отложено на неопределенное время.
Ранее сообщалось, что в Аргентине 23-летний полицейский Марсело Моралес, страстный болельщик клуба «Бока Хуниорс», свел счеты с жизнью после поражения команды в Кубке Либертадорес от бразильского «Флуминенсе» (1:2).
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В конце концов капитан сборной Аргентины Лионель Месси увел своих товарищей по команде в подтрибунное помещение. Игроки же сборной Бразилии при этом остались в центральном круге. Тем не менее, начало игры отложено на неопределенное время.
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Артем Путинцев