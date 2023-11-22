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На матче футбольных сборных Бразилии и Аргентины началась массовая драка фанатов

22 ноября 2023, 04:15
Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Драка с участием фанатов сборных Бразилии и Аргентины состоялась перед началом матча отборочного турнира чемпионата мира на легендарном стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, сообщил телеканал «Матч ТВ».
За несколько минут до старта игры начался конфликт между фанатами команд. Сначала они устроили массовую драку друг с другом. Затем же болельщики «альбиселесте» начали драться с полицией, и стражам порядка пришлось пустить в ход дубинки и слезоточивый газ.

В конце концов капитан сборной Аргентины Лионель Месси увел своих товарищей по команде в подтрибунное помещение. Игроки же сборной Бразилии при этом остались в центральном круге. Тем не менее, начало игры отложено на неопределенное время.




Ранее сообщалось, что в Аргентине 23-летний полицейский Марсело Моралес, страстный болельщик клуба «Бока Хуниорс», свел счеты с жизнью после поражения команды в Кубке Либертадорес от бразильского «Флуминенсе» (1:2).

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#бразилия
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#болельщик
#футбол
#чемпионат мира по футболу
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В Серебряных Прудах прошел фестиваль ГТО среди пенсионеров
22 ноября 2023, 10:15

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

В Серебряных Прудах состоялся фестиваль ВФСК «ГТО» среди пенсионеров округа «Покажем пример молодым». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Мероприятие прошло 21 ноября в спортивном зале на базе МБФОСУ СК «Молодежный».

В фестивали принимали участие жители городского округа Серебряные пруды старше 60 лет. 

В рамках мероприятия участники сдавали тесты нормативов ВФСК «ГТО», которые включены в программу, соревновались в турнире по шашкам и стрельбе из пневматической винтовки.

Кроме этого, все призеры и участники всех дисциплин были награждены медалями и грамотами от отдела по физической культуре и спорту городского округа Серебряные Пруды.

Стоит отметить, что самой старшей участнице фестиваля недавно исполнилось 83 года.

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#серебряные пруды
#гто
#жители
#мероприятия
#пенсионеры
#фестиваль
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Месси ответил бразильцу, который назвал аргентинцев трусами
22 ноября 2023, 09:57

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси схватил за шею нападающего из бразильской команды Родриго перед стартом матча на групповом этапе отборочного турнира к ЧМ-2026 года.
Встреча на «Маракане» в Рио-де-Жанейро закончилась победой аргентинцев со счетом 1:0. Матч отложили на полчаса из-за столкновений болельщиков с полицией. Конфликт случился после того, как бразильцы освистали аргентинский гимн. Во время потасовки болельщики бросались сиденьями. Многих фанатов в итоге арестовали, некоторых доставили в больницу.

По распоряжению Месси футболисты сборной Аргентины  ушли в раздевалку, а после вернулись на поле, когда конфликт на трибунах был урегулирован. 

На поле Месси и Родриго де Пауль подошли к бразильцу Родриго. TyC Sports сообщает, что футболист назвал аргентинцев трусами. После этого Месси схватил Родриго за шею и сказал: 

«Мы чемпионы мира, какие же мы трусы? Следи за языком».
После 6 туров сборная Аргентины остаётся лидером в турнирной таблице с 15 очками. Команда Бразилии с 7 баллами на 6 месте.

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Подмосковные спортсмены выиграли международный турнир по индорхоккею в Минске

Глава МОК Бах: Пока рано обсуждать последствия для РФ из-за Игр дружбы
#спорт
#футбол
#аргентина
#бразилия
#чемпионат мира
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Подмосковные спортсмены выиграли международный турнир по индорхоккею в Минске
21 ноября 2023, 22:51

Фото: Минспорт МО

18 подмосковных спортсменов стали победителями VII Международного турнира по индорхоккею «Вечерний Минск». Они выступали в составе команд России, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Турнир проходил в столице Белоруссии с 17 по 19 ноября. В нём участвовали клубные команды страны, сборная Белоруссии U-21, а также сборные команды России – всего шесть женских и шесть мужских команд. 
 
От женской команды «Динамо-Электросталь» в состав сборной были вызваны 12 игроков.  В мужском коллективе честь региона защищали шесть спортсменов клуба из Электростали. 
 
По итогам турнира мужская и женская команды не проиграли ни одного матча, завершив вничью лишь по одной игре.
 
При этом мужская сборная повторила прошлогодний успех на этом турнире, а женщины улучшили прошлогодний результат: в 2022 году они стали вице-чемпионами турнира. 

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#минспорт мо
#хоккей
#белоруссия
#подмосковье
#московская область
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Глава МОК Бах: Пока рано обсуждать последствия для РФ из-за Игр дружбы
21 ноября 2023, 20:57

Фото: iStock/stefko

В настоящий момент рано обсуждать, какие Россию могут ожидать последствия из-за проведения Игр дружбы, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
«Спортивные мероприятия должны быть организованы спортивными организациями, они должны соблюдать правила спортивных организаций. Сейчас ведутся обсуждения по этому поводу, слишком рано говорить о последствиях, разные варианты возможны», - прокомментировал ситуацию Бах. 

Напомним, о проведении Игры дружбы было объявлено в июне на Петербургском экономическом форуме. Они должны пройти летом 2024 года в Москве. Предварительно, Игры дружбы будут представлять собой формат, похожий на опыт московской Олимпиады-1980 и Игр дружбы-1984. К участию в соревнованиях будут приглашены спортсмены из дружественных РФ стран, однако, точный список оглашён еще не был.

В то же время, проведение Игр дружбы успели осудить практически все международные спортивные организации.

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#спортсмены
#правила
#мероприятия
#игры
#рф
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Украинская гимнастка Никольченко заявила о ненависти к Польше и её жителям
21 ноября 2023, 20:23

Фото: iStock/ValleraTo

Украинская гимнастка Влада Никольченко заявила, что ненавидит Польшу, а в особенности людей, живущих в этой стране.
«Испортили настроение с утра. Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего живущих тут людей. Я тут только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт», - прокомментировала ситуацию Никольченко на своей странице в социальной сети Instagram*.

Вслед за высказыванием девушки, пост со скриншотом её сообщения опубликовал у себя на странице бывший генеральный Польской ассоциации гимнастики Петр Дек. Он выразил ​надежду, что украинская спортсменка больше никогда не приедет в ​Польшу. 

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#гимнастика
#украина
#польша
#спорт
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Хоккеист Каменев назвал игру ЦСКА и СКА очень качественной
21 ноября 2023, 15:12

Фото: istockphoto.com/AlenaLitvin

Бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев назвал матч СКА и ЦСКА в чемпионате КХЛ очень качественной игрой.
«Такая серия – это хорошо, но сама игра была очень качественной. Два сильных противника, раздражители друг для друга. Очень понравились обе команды. Конечно, это был матч уровня плей-офф. Никто не перемещался по площадке вхолостую. Вспомнить хотя бы первый гол. Казалось, ЦСКА выведет шайбу из зоны, но защитник СКА доработал до синей, отнял, отдал пас, и бросок последовал из-под защитника. На каждом метре льда была упорная борьба», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Каменев.

Так, игра СКА и ЦСКА в матче чемпионата КХЛ завершилась победой армейцев Санкт-Петербурга со счетом 2:1.

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#спорт
#кхл
#матч
#игра
#хоккей
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Футболист Алдонин назвал Дзагоева один из самых талантливых игроков РФ
21 ноября 2023, 15:03

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что спортсмен Алан Дзагоев является одним из самых талантливых российских игроков.
«Алан на футбольном поле умел делать всё. Когда он был здоров, все понимали, что это футболист очень высокого уровня. У Дзагоева была достойная карьера, он провёл много важных матчей за ЦСКА и сборную России. Где-то полностью раскрыть потенциал помешали травмы. Алан – один из самых талантливых российских игроков», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Алдонин.

Он также пожелал спортсмену удачи в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник Алан Дзагоев, который выступает за «Ламию», решил завершить футбольную карьеру. Информацию подтвердила пресс-служба клуба. «Ламия» объявила о взаимном прекращении сотрудничества с Дзагоевым.

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Футболист Алан Дзагоев завершил спортивную карьеру
21 ноября 2023, 14:35

Фото: istockphoto/Rost-9D

Российский полузащитник Алан Дзагоев, который выступает за «Ламию», решил завершить футбольную карьеру.
Информацию подтвердила пресс-служба клуба. «Ламия» объявила о взаимном прекращении сотрудничества с Дзагоевым.

«Российский полузащитник изъявил желание уйти из нашей команды, заодно завершив большую футбольную карьеру», – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Дзагоев захотел  закончить карьеру из-за серьезного повреждения колена. За последние годы Дзагоев часто травмировался

Футболист родился 17 июня 1990 года в Республике Северная Осетия – Алания. Алан Дзагоев является трехкратным чемпионом России, 4 раза становился обладателем Кубка России и Суперкубка России. 9 раз оказывался в списке 33 лучших футболистов чемпионата страны.

С 2008 по 2022 годы защищал цвета ЦСКА. Также выступал за «Крылья Советов» (Самара) и «Рубин» (Казань). В 2023 году начал играть за греческую «Ламию».

В сборной России выступал с 2008 по 2018 годы.

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#карьера
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В Егорьевске прошла спартакиада ГТО среди школьников
21 ноября 2023, 13:38

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спартакиаду ГТО среди школьников провели в Городском округе Егорьевск. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Спартакиада проходила на базе Дворца спорта «Егорьевск».

В сдаче норм ГТО приняли участие 76 школьников из 16 команд образовательных организаций городского округа Егорьевск.

Дети сдавали бег 30 метров, прыжок в длину с места, челночный бег 3×10 м, наклон вперед и поднимание туловища из положения лежа на спине.

По подсчитанным баллам первыми стали  МБОУ СОШ №8 объект 4. На втором месте расположилось МАОУ «Центр образования» объект 3, а тройку лидеров закрыла команда из МАОУ «Центр образования» объект 1.

Стоит отметить, что все участники соревнований получили памятные медали с символикой ГТО, грамоты, а также сувениры и сладкие подарки.

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