На матче футбольных сборных Бразилии и Аргентины началась массовая драка фанатов

За несколько минут до старта игры начался конфликт между фанатами команд. Сначала они устроили массовую драку друг с другом. Затем же болельщики «альбиселесте» начали драться с полицией, и стражам порядка пришлось пустить в ход дубинки и слезоточивый газ.В конце концов капитан сборной Аргентины Лионель Месси увел своих товарищей по команде в подтрибунное помещение. Игроки же сборной Бразилии при этом остались в центральном круге. Тем не менее, начало игры отложено на неопределенное время.







