На налоговый вычет за занятия спортом претендуют более 8 тыс жителей Подмосковья

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Более 8 тыс жителей Подмосковья в первом полугодии текущего года обратились в налоговые органы, чтобы получить вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
С 2022 года граждане могут получать социальный налоговый вычет за занятия спортом. Для этого нужно, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный перечень. В прошлом году в утверждённый Минспортом список вошли 128 подмосковных организаций, в этом году – уже 283.
Жители Московской области, приобретающие абонементы на регулярной основе, могут подать заявку на получение налогового вычета за оплату тренировок. Вернуть можно будет 13% потраченной суммы. Возврат можно оформить за себя и своих детей до 18 лет, при условии очного обучения до 24 лет, а также за подопечных до 18 лет.
Получить вычет можно, предоставив в налоговую инспекцию через личный кабинет налогоплательщика копию договора со спортивным клубом и кассовый чек, либо подав заявление работодателю, который временно не будет удерживать 13% от дохода.
Максимальная сумма возврата – 15,6 тыс рублей в год. Оформить документы на возврат части НДФЛ можно в течение трёх лет, то есть заявку на получение налогового вычета за 2022 год можно подать в 2023, 2024 и 2025 годах.
Список организаций, предоставляющих возможность получения налогового вычета, можно найти на сайте Минспорта России.
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Жители Московской области, приобретающие абонементы на регулярной основе, могут подать заявку на получение налогового вычета за оплату тренировок. Вернуть можно будет 13% потраченной суммы. Возврат можно оформить за себя и своих детей до 18 лет, при условии очного обучения до 24 лет, а также за подопечных до 18 лет.
Максимальная сумма возврата – 15,6 тыс рублей в год. Оформить документы на возврат части НДФЛ можно в течение трёх лет, то есть заявку на получение налогового вычета за 2022 год можно подать в 2023, 2024 и 2025 годах.
Список организаций, предоставляющих возможность получения налогового вычета, можно найти на сайте Минспорта России.
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Лора Луганская