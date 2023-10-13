На открытии стадиона «Трудовые резервы» ветераны «Спартака» сыграли с жителями Наро-Фоминска

Фото: Минспорт МО
В Наро-Фоминске после масштабного капремонта открыли стадион спорткомплекса «Трудовые резервы». В честь этого события ветераны футбольного клуба «Спартак» сыграли с жителями города, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Спорткомплекс «Трудовые резервы» – знаковое место для Наро-Фоминска. После 15-летнего запустения здесь вновь звучит детский смех. Капремонт проводили в два этапа. В прошлом году завершилось восстановление ФОКа, где сейчас занимаются и дети, и взрослые, а сегодня мы открываем стадион», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.На территории комплекса появилось современное поле с искусственным покрытием, легкоатлетический сектор с беговыми дорожками и прыжковой ямой, трибуны, освещение, табло, универсальная игровая площадка.
Главным пунктом программы открытия объекта стал матч на обновленном поле ветеранов ФК «Спартак» и любительской сборной городского округа. На поле вышли такие прославленные футболисты, как Ринат Дасаев, Рамис Мамедов, Владимир Бутиевский, Юрий Гаврилов, Сергей Шавло, Дмитрий Хлестов, Вагиз Хидиятуллин и многие другие.
Тренером спартаковцев стал бронзовый призёр Олимпиады 1980 года, чемпион и призёр чемпионата СССР, обладатель Кубка СССР, восьмикратный чемпион и трехкратный обладатель Кубка России Олег Романцев. Комментировал игру спортивный обозреватель Евгений Ловчев.
Матч завершился со счётом 5:1 в пользу спартаковцев.
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Лора Луганская