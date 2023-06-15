На стадионе ФК «Зоркий» в Красногорске наградили победителей Школьной футбольной лиги

Фото: пресс-служба Сергея Колунова
В нём приняли участие 14 команд
В Красногорске наградили победителей Школьной футбольной лиги Футбольного клуба «Зоркий». На турнире шесть недель соревновались учащиеся восьми школ в возрасте от 9 до 12 лет. Всего в нём приняли участие 14 команд.
Финальные матчи и награждение победителей, лучших игроков турнира состоялось на главном стадионе Красногорска.
Ранее «Радио 1»сообщало, что звёзды футбола впервые сыграют с любителями из Каширы в проекте «Выходи во двор».
Финальные матчи и награждение победителей, лучших игроков турнира состоялось на главном стадионе Красногорска.
«На турнир были заявлены около 250 участников. Это отличный показатель с учётом того, что футбольная лига среди школьников проводилась на территории городского округа впервые. Надеемся, что соревнования в рамках лиги станут ежегодными», – сказал гендиректор ФК «Зоркий» Алексей Алексеев.
«Спорт высоких достижений начинается с детства и юношества. Развивая подростковый массовый спорт, мы строим спортивное будущее России, прививаем ребятам тягу к победам и новым высотам. Больше юных спортсменов сейчас – больше профессиональных атлетов в будущем», – отметил депутат Госдумы Сергей Колунов.Победители лиги получили денежный сертификат на 50 тыс рублей для покупки спортинвентаря для своих школ от ГК «Садовое кольцо».
«Мы уже много лет поддерживаем ФК «Зоркий», и когда к нам поступило предложение организовать Школьную лигу, мы согласились. Это огромная возможность для школьников показать свой потенциал», – отметил замгендиректора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.Все команды-призёры были награждены кубками и медалями. Каждый участник получил памятный приз.
Ранее «Радио 1»сообщало, что звёзды футбола впервые сыграют с любителями из Каширы в проекте «Выходи во двор».
Лора Луганская